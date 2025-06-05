В 1980-х годах в Британии произошел почти настоящий энергетический коллапс – все из-за любви к чаю. Тогда электрические чайники начали массово вытеснять газовые, а интернет еще не отвлекал людей от телевизора. Каждый вечер десятки миллионов британцев смотрели один и тот же канал. И как только начиналась реклама – вся страна шла кипятить воду.

В этот момент в сеть одновременно включалось до 25 миллионов чайников. Это около 6000 мегаватт нагрузки – почти как полтора Чернобыля. Система не справлялась: выгорали трансформаторы, мерцал свет, отключались целые районы.

Кому и зачем Гаити платила за свою независимость

Решение оказалось неожиданным. На пульт управления электросетью посадили сотрудника, который смотрел телевизор. При начале рекламной паузы он открывал шлюзы на гидроэлектростанциях, сбрасывая в сеть дополнительную мощность. А когда пик проходил – перекрывал поток. Так один человек буквально удерживал страну от коллапса почти до начала 2000-х.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.