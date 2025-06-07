Как немецкий военнопленный умудрился сбежать домой из Сибири

Местом рождения Корнелиуса Роста являлась земля Тироль — на тот момент часть недавно образованной Австрийской Республики. Вторую Мировую Войну он встретил в Мюнхене, колыбели нацисткой партии, а после начала боевых действий оказался на восточном фронте в составе сил вермахта. А дальше был советский плен...

После возвращения на родину работал в типографии, где познакомился с писателем и журналистом Йозефом Мартином Байером. Именно Байеру бывший солдат рассказал историю своего побега из лагеря на Дальнем Востоке. Писатель подробно записал слова Роста и с согласия рассказчика использовал этот материал в книге «Иду, пока несут мои ноги», изданной в 1955 году. Считается, что из-за соображений личной безопасности, Байер изменил имя главного героя этого биографического произведения на «Клеменс Форелл».

Невероятные приключения немца в ГУЛАГе...

Согласно книге, Корнелиус Рост отбывал заключение в лагере системы ГУЛАГ со специализацией по добыче свинца. Тяжёлая работа на шахте и суровый климат привели к ухудшению его здоровья. Чтобы спастись, немец замыслил побег. Первая попытка не удалась, а Роста избили как охранники, так и заключённые, лишившиеся пайка из-за его выходки. Спасение в виде нового плана бегства пришло от умирающего врача Штауффера.

Покинув застенки лагеря, беглец укрывался в безлюдных местах, после чего объединился с двумя уголовниками. В теплое время года их группа намывала в реках золотые крупицы, а затем обменивала на теплую одежду, припасы и возможность ночлега на стоянках оленеводов. Один из бандитов убил товарища, когда узнал о том, что тот скрыл часть золота. Рост остался один и чудом добрался до Улан-Удэ.

Из Бурятии ему удалось уехать, пробравшись на товарный поезд. Дальнейший путь на запад лежал через Среднюю Азию и юг России. На Кавказе контрабандисты помогли немцу покинуть границы Союза через Турцию, а оттуда можно было попасть в Европу. Преодоленное расстояние составило более десяти тысяч километров и продолжалось с 1949-го по 1952-й годы.

Надо ли говорить, что данная история стала популярной в ФРГ. Немецкое послевоенное общество увидело в Клеменсе Форелле несправедливую жертву войны. Это было своеобразным возвращением реваншистских настроений. Определенный отпечаток накладывало нарастающее развитие Холодной Войны и идеологическая конфронтация Запада с СССР – именно в ту пору появились Североатлантический Альянс и Организация Варшавского договора. Уже через четыре года после публикации рукописи Байера на телевизионные экраны вышел одноименный сериал из шести эпизодов, ставший популярным. В 2001 году был выпущен своеобразный ремейк — фильм «Побег из Гулага» со значительными отступлениями от первоисточника.

...или буйная фантазия

Однако с данной историей не всё так просто: несколько лет назад баварская телекомпания обнародовала результаты журналистского расследования, в котором многие факты из биографии Роста подверглись сомнению. Например, главная улица Москвы, фигурирующая в описании демонстративного провоза «фрицев», в тексте названа «Невским проспектом». С местонахождением и идентификацией лагеря для военнопленных на мысе Дежнева тоже возникли проблемы – самые восточные объекты для содержания военнопленных находились в Уральском регионе. Описанные запросы Красного Креста о судьбе Роста выдуманы. Более того, он должен был быть освобожден для репатриации в Германию 28 октября 1947-го, через несколько месяцев после решения конференции держав-победителей.

Большое сомнение вызывал и факт нелегального нахождения в России в течение несколько лет с плохим знанием языка. Кстати, высказывались мнения о причастности беглеца к военным преступлениям. Возможно, самый знаменитый побег из лагерей всего лишь красивая история.