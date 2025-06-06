Договор дороже денег? Какие территории Китай собирался забрать у России

Китай считает себя самым древним государством на планете, непрерывно существующим на протяжении четырех с половиной тысячелетий. Правда, немалую часть этого времени Поднебесная была то под властью варваров-кочевников, то в состоянии гражданской войны, то в культурном упадке. Чем не гнушались пользоваться соседи. Поэтому у современной КНР есть немало территориальных претензий. В том числе и к России.

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Нерчинский договор

В середине XVII века русские казаки стали заселять Приамурье. Но эта территория, богатая пушниной, была лакомым куском и для тогдашнего Китая — Империи Цин. Естественно, все это привело к серии пограничных конфликтов, продлившихся 40 лет. Россия тогда потерпела поражение. Точнее, неопытный в дипломатических делах полномочный посол России и наместник Сибири окольничий Федор Головин посчитал, что может потерпеть поражение. А потому пошел на заключение мира на невыгодных для Москвы условиях. В результате подписанного сторонами Нерчинского договора освоенная Россией территория Приамурья отошла Китаю.

«Неравные» договоры

Так в китайской историографии называют еще два договора о границе между Россией и Империей Цин: Айгунский (1858) и Пекинский (1860). Середина XIX века была для Китая непростым временем. В стране бушевали Опиумные войны и Восстание тайпинов. Воспользовавшись этим Москва надавила на Пекин, вынудив его под угрозой открытия второго фронта пересмотреть границы. В результате Россия приросла немалыми территориями на левом берегу Амура и на правом берегу Уссури. Тогда и была установлена граница, близкая к современной.

Ничто не забыто

Про «сидеть на берегу реки и ждать, пока по ней проплывет тело твоего врага» — это мудрость родом из Китая. Вынужденно уступив территории, китайцы о них не забыли. Конфликты за приграничные земли продолжились и с СССР — речь в частности о столкновениях на острове Даманский в 1969 году. Еще в 1960-х был разработан договор о новых границах, по которому Пекин бы получал ряд островов на Амуре и Уссури. Но подписан он так и не был.

В конце 1991 года, когда СССР престал существовать, речь вновь зашла о необходимости определить границы между Китаем и теперь уже Россией. И тут-то Пекин вспомнил о Нерчинском договоре 1689 года, считая все последующие договоры недействительными. Но международное сообщество решило, что это слишком значимый прецедент, а потому требования Китая никто не поддержал.