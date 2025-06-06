Трагедия и вечность: история любви Пушкина и Гончаровой

Первая красавица высшего света и первый поэт России. История любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина до сих пор рождает дискуссии среди многих исследователей. Одни осуждают Наталью, называя ее легкомысленной светской дамой, чье поведение привело к роковым последствиям, а другие уверены в том, что между ними существовала настоящая привязанность. MIR24.TV поговорил с писателями и историками в день рождения великого русского поэта о том, каким было их первое знакомство, почему накануне свадьбы Александр Сергеевич оказался в своем имении, деревне Кистеневке, как пребывание здесь отразилось на его дальнейшем творчестве и что стало причиной роковой дуэли.

Увидел в Гончаровой воплощение идеала и музу

«Сердце имеет свои основания, которых ум не знает», — писал Блез Паскаль. История любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой подтверждает эту мысль: их чувство прошло через трагедию к бессмертию. Пушкин впервые встретил свою будущую жену на московском балу зимой 1828 года. Александр Сергеевич, уже зрелый и признанный, был очарован юной, ослепительно красивой Натальей. Ее внешность, сочетавшая в себе классическую гармонию и нежность, произвела на него неизгладимое впечатление.

© Портрет супруги русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Натальи Николаевны Гончаровой (1849 г.) работы художника Ивана Кузьмича Макарова

Екатерина Андреева

кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и международной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ

«Пушкин, тонкий ценитель женской красоты, увидел в Гончаровой воплощение идеала, музу, способную вдохновить его на новые творческие свершения. Предложение руки и сердца последовало довольно скоро, однако было принято не сразу. Семья Гончаровых, хоть и принадлежала к дворянскому сословию, испытывала серьезные финансовые затруднения, и перспектива брака с прославленным, но весьма небогатым поэтом, вызывала у них определенные опасения. Кроме того, репутация Пушкина, известного своей свободолюбивой натурой и острым языком, также настораживала родственников невесты. После долгих раздумий и переговоров согласие все же было получено».

Александр Гриф

международный эксперт в сферах истории, политики, экономики, председатель совета по развитию Российско-Оманского бизнеса в команде Мэра Москвы, советник по экономике и промышленности генерального директора Делового центра экономического развития СНГ

«30-летний поэт сразу пленился 16-летней Натали. Он сватался настойчиво, пережил препятствия и даже перенос свадьбы из-за эпидемии, но весной 1831 года они обвенчались».

В мае 1830 года в Москве состоялась, наконец, помолвка Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Отец выделил ему деревеньку Кистеневку с двумястами душами крестьян, расположенную в Нижегородской губернии, вблизи от отцовского имения, села Болдино. Поэт отправился туда, чтобы оформить дела по введению во владение имением, рассчитывая быстро управиться, затем заложить имение и вернуться в Москву, чтобы справить свадьбу. Однако начавшаяся в Москве эпидемия холеры и расставленный повсюду карантин задержали Пушкина в Болдино на три с половиной месяца. Но именно здесь им были созданы наиболее значительные произведения, говорит писатель Кристина Лари. Эта удивительная, плодотворная работа поэта граничила с чудом, и этот период в творчестве Пушкина получил определение «болдинская осень».

© Нижегородская область. Памятник А.С. Пушкину в государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино"

И пробуждается поэзия во мне, Душа стесняется лирическим волненьем. Трепещет и звучит, и ищет, как во сне Излиться, наконец, свободным проявленьем. И тут, ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута, и стихи свободно потекут.

Кристина Лари

писатель

«Александр Сергеевич приехал в Болдино в дурном настроении. Он долго не печатался, был в то время опальным поэтом. К тому же перед отъездом поссорился с будущей тещей. А потому, когда прибыл в Болдино, не был до конца уверен в том, что женится на Наталье Николаевне. Но здесь стояла сухая, солнечная осень, и мрачное настроение его довольно быстро рассеялось. Он уже 8 сентября (а приехал 3 сентября, к вечеру) писал своему другу, издателю Петру Плетневу: «Ах, мой милый, что за прелесть, здешняя деревня. Вообрази, степь, да степь, соседей ни души. Езди верхом, сколько душе угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины. И прозы, и стихов». И такое прекрасное настроение у Пушкина было на протяжении всей первой болдинской осени».

Однако он сильно переживал и тревожился за жизнь невесты, так как оставаться в холерной Москве ей было опасно. Поэтому подавленное состояние поэта не проходило.

Когда порой воспоминанье Грызет мне сердце в тишине И отдаленное страданье Как тень опять бежит ко мне; Когда, людей повсюду видя, В пустыню скрыться я хочу, Их слабый глас возненавидя, — Тогда, забывшись, я лечу Не в светлый край, где небо блещет Неизъяснимой синевой, Где море теплою волной На пожелтелый мрамор плещет И лавр и темный кипарис На воле пышно разрослись, Где пел Торквато величавый, Где и теперь во мгле ночной Далече звонкою скалой Повторены пловца октавы. Стремлюсь привычною мечтою...

Вскоре нежное письмо невесты успокоило его. Соединение тишины и досуга и одновременное напряжение, рождаемое чувством отдаленности от любимой женщины, выплеснулось неслыханным даже для Пушкина творческим подъемом.

«Болдинская осень 1830 года стоит особняком в творчестве поэта. За эти три месяца поэт написал более сорока произведений. Среди них «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», последние главы романа «Евгений Онегин», сказки, стихи, множество критических статей и набросков. Безусловно, в Болдинскую осень талант Пушкина достиг полного расцвета», — подчеркнула Кристина Лари.

Был ли роман у жены Пушкина на стороне?

Венчание Пушкина и Гончаровой состоялось 18 февраля (2 марта по новому стилю) 1831 года в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Брак открыл Пушкину двери в высший свет, о чем он одновременно мечтал и презирал. Светская жизнь, с ее балами, приемами и интригами стала неотъемлемой частью его существования. Гончарова, благодаря своей красоте и элегантности, быстро завоевала признание в обществе, став одной из самых ярких звезд петербургского света.

«Светская жизнь, с одной стороны, давала Пушкину новые темы для творчества, а с другой — отнимала время и силы, необходимые для работы. Поэт тяготился необходимостью соответствовать требованиям высшего общества, испытывал финансовые затруднения, связанные с содержанием семьи и поддержанием статуса. А внимание, которое оказывали его жене влиятельные поклонники, порождало в нем чувство ревности и неуверенности», — рассуждает Екатерина Андреева.

«Первые годы брака были счастливыми. В Петербурге у супругов родилось четверо детей, семейный уют окрылял поэта. Красоту Натальи восхищенно воспевали при дворе, она блистала в высшем свете. Однако чрезмерное внимание общества обернулось бедой. Вскоре пошли слухи о романе молодой жены поэта с иностранным офицером. Сплетни больно ранили Пушкина», — дополняет Александр Гриф.

Был ли роман у жены Пушкина на стороне? Вопрос о наличии романа у Натальи Гончаровой с Дантесом остается одним из самых дискуссионных в пушкинистике. Прямых доказательств адюльтера не существует, однако косвенные свидетельства и интерпретации событий позволяют предположить такую возможность.

«Дантес, французский офицер, принятый на русскую службу, был известен своим галантным обхождением и умением нравиться женщинам. Он оказывал знаки внимания Наталье Николаевне, что вызывало ревность и гнев Пушкина. Светские сплетни и анонимные пасквили, рассылаемые недоброжелателями, подливали масла в огонь, создавая атмосферу интриги и подозрительности. Многие исследователи полагают, что за историей с Дантесом стояли политические мотивы и интриги высших кругов, направленные на дискредитацию Пушкина и его семьи. Вполне вероятно, что Дантес был лишь инструментом в руках влиятельных недоброжелателей, которые стремились спровоцировать конфликт и погубить поэта», — уточняет Екатерина Андреева.

© Санкт-Петербург. Обелиск на Черной речке, где 27 января (8 февраля) 1837 года состоялась дуэль Александра Пушкина и Жоржа Дантеса

Роковая дуэль на Черной речке

Кульминацией конфликта стала дуэль Пушкина с Дантесом, состоявшаяся 27 января (8 февраля) 1837 года на Черной речке под Петербургом. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и скончался два дня спустя, 29 января (10 февраля), успев проститься с любимой. Смерть поэта стала национальной трагедией и вызвала широкий общественный резонанс.

Дуэль Пушкина с Дантесом — это трагическое стечение обстоятельств, результат сложного переплетения личной ревности, светских интриг и политических провокаций. Она стала символом трагической судьбы гения, не сумевшего найти свое место в мире, полном зависти и злобы.

Семилетний траур по мужу

Наталья Николаевна в 24 года осталась вдовой с четырьмя детьми. Пушкин просил ее носить траур лишь два года, но она провела в черном семь лет. Все это время Наталья избегала света, отвергала новых женихов и жила ради детей и памяти мужа — той самой любви, что уже тогда стала легендой.

«Впоследствии она вышла замуж за генерала Петра Ланского и родила от него троих дочерей. Судьба Натальи Гончаровой после смерти Пушкина вызывает разные оценки. Одни считают ее жертвой обстоятельств, не сумевшей уберечь мужа от гибели, другие — легкомысленной светской дамой, не оценившей гения своего супруга. Однако, вне зависимости от личного отношения к Гончаровой, нельзя отрицать ее значительную роль в жизни и творчестве Пушкина. Она была его музой, его любовью и его трагедией», — прокомментировала Екатерина Андреева.

Александр Гриф резюмировал: семейная драма Пушкина вошла в культурный код России. О ней знают и в Москве, где поэт нашел свою любовь, и в Петербурге, где он погиб ради нее, — да и по всей стране эту историю помнят как пример большой верности.