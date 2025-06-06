Народные приметы на 7 июня: что нельзя делать в этот день

Этот день хозяйкам добавлял много забот. Нужно было рано утром выйти в огород и все грядки укрыть, потому что с Иванова дня начинают выпадать медвяные росы. Они считаются вредными, им приписывали поражение растений ржавчиной.

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Матери чутко следили за тем, чтобы дети босиком не бегали по траве. Согласно поверью, тот, кто наступит на "ржавую" траву, сильно заболеет.

Скотину выгоняли на пастбище только после того, как сойдет роса, потому что медовая роса пагубна и для животных.

С Иванова дня начинали сеять поздние яровые хлеба и собирать некоторые лекарственные травы, а хозяйки высаживали рассаду капусты. Делали это на восходе солнца, чтобы никто не видел.

7 июня нельзя делать генеральную уборку и мести пол веником - вместе с мусором и пылью в этот день можно вынести из дома счастье, финансовое благополучие и удачу.

Нельзя ходить по утренней росе - к болезни.

Нельзя носить черную и серую одежду - все лето пройдет в тоске и грусти.

Нельзя плевать на землю - это может ее осквернить, из-за этого в жизни начнется черная полоса.

Влюбленным нельзя сидеть около забора - к расставанию.

Не стоит просить о повышении по службе или прибавления зарплаты - все может случиться наоборот.

Не нужно проводить косметические процедуры с лицом - после них кожа может покрыться пятнами.