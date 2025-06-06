Какой овощ на Земле самый древний

Началось лето, а в месте с ним и разгар дачного сезона. И хотя для многих дача давно уже стала лишь местом для пикников, количество торчащих вверх «кормой» на грядках все равно остается значительным. В магазинах давно всё есть круглый год, но выращенное самими все равно остается самым вкусным и безупречно натуральным, а теперь еще и дешевле. ГлагоL отследил биографию пяти самых древних овощей и их путь на наш огород.

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Редиска

Редиске уже 5 тысяч лет. Точное происхождение редиса, ну вот прямо как адрес назвать, до сих пор неизвестно. Впрочем, такое можно сказать про большинство овощей – слишком большой ареал произрастания. Существует несколько версий.

По одной из них редиску в Европу привез Марко Поло из своего путешествия в Китай. И действительно, в Поднебесной, а также в Японии активно выращивают этот овощ. Тем не менее, считается, что туда он попал из Средней Азии.

Реальной родиной чаще всего называют более близкое к нам Средиземноморье, и по еще одной версии редис произошел от средиземноморской редьки. Первыми из современных европейцев оценили этот овощ во Франции, где он до сих пор необычайно популярен. Во многих странах его и сейчас именуют «французской редькой».

Первое время так называли и в России – ведь редиска появилась на столах знати в XVIII веке именно как часть французской кухни. Но очень быстро ушла «в народ», так как и в самом деле напоминала любимую на Руси редьку черную, но не такую ядреную. Впрочем, русского человека это никогда не останавливало — из редьки даже десерты умудрялись готовить. Ну, а редис сейчас популярен как самый первый овощ, который созревает уже тогда, когда остальные только в рост идут.

Капуста белокочанная

Вот тоже никто толком не понимает, откуда она родом. Дело в том, что различные дикие виды листовой капусты обнаружены на всех континентах, кроме Антарктиды. Но вот как культурное растение она возникает однозначно в Средиземноморье – это здесь ее облагородили и довели до «ума» более 4-5 тысяч лет назад.

Однако, вначале выращивали отнюдь не для еды, а как лекарственное растение. Пифагор отмечал, что капуста поднимает бодрость и «силу духа». Но поскольку ее все же для этого съедали, а не натирались ее листами, то греки очень быстро распознали и вкусовые качества, прежде всего в супах.

Считается, что славяне познакомились с капустой благодаря греческим колониям в северном Причерноморье. К IX веку этот овощ на Руси был уже чрезвычайно распространен, а вскоре стал и одним из основных блюд – квашеная капуста отлично подходила для длительного хранения, став неоценимым источником витаминов в зимний период. Так что мы до сих пор с удовольствием хрустим капустой за обедом с картошечкой и селедочкой.

Огурец

У историков есть серьезные основания считать, что это самый древний овощ на Земле. Даже в Библии он упоминается уже как давно выращиваемый человеком, в этой старейшей книге его называют «египетским овощем». На огородах различных племен он появился не менее 6 тысяч лет назад.

Довольно точно известна и родина огурца – это северные районы Индии и некоторые смежные провинции Китая. Там он до сих пор произрастает в диком виде – плетется по деревьям как лиана и с него свисают сочные плоды. Если учесть, что большинство народов Европы относятся к индоевропейцам, то понятно, что на наш континент он попал вместе с переселенцами.

Особенно огурцы полюбили древние римляне. Он считался любимым овощем Юлия Цезаря и императора Тиберия. Многие древние авторы посвящали целые трактаты искусству выращивания и приготовления огурца. Чаще всего его в Риме мариновали. А вот на Руси солили – сюда он попал примерно в XVI веке и мгновенно стал популярен. Хрустим до сих пор.

Морковь

Ей тоже не менее 4 тысяч лет. Правда, увидь мы морковку прошлых времен, то не узнали бы ее. Мы уверены, что она оранжевого цвета и была такой всегда. Но столь чудесный колер получила лишь в начале XVIII века благодаря голландским селекционерам. А до того на столах она была белого, желтого, но чаще всего, фиолетового цвета.

Фиолетовый и есть ее родной цвет. В таком диком виде она до сих пор произрастает у себя на родине – в Афганистане. По всей вероятности, там же и была когда-то окультурена. В этой стране по сию пору ее выращивают в натуральном фиолетовом виде, и здесь же у морковки самое большое количество сортов.

Фиолетовой морковка была и у египтян, а вот римляне предпочитали белую. Морковка в средневековой Европе, вплоть до XVI века, считалась деликатесом и подавалась на стол аристократии. На Руси – к царскому столу. Но не только. Из морковки тут делали пироги, каши, готовили просто в пареном виде с чесноком и уксусом. Рецепты можно найти уже в «Домострое» XVI века.

Репчатый лук

Самый магический овощ древности. Если чеснок отпугивает всякую нечисть и особенно хорош против вампиров, то лук делает все тоже самое, но еще и придает необычайную силу человеку. Поэтому репчатый лук обязательно входил в рацион римских легионеров.

Ему в современном виде тоже уже не менее 4 тысяч лет. Родиной считаются Средняя Азия, Афганистан и Индия. Но стоит заметить, что дикий лук можно найти и в нашей средней полосе, особенно много его в степных частях Сибири, в Забайкалье.

Лук упоминается уже в табличках древних шумеров, его изображение можно увидеть на стенах древнеегипетских пирамид. Кстати, в Египте клятвы произносили, положив руку на лук. Ну, примерно, как сейчас клянутся, положив руку на Библию или Конституцию. На Руси отношение к луку было попроще, тут он известен примерно с XII века и мгновенно стал одним из основных овощей на нашем огороде.

Конечно, это далеко не все «старые» овощи, которые мы выращиваем на своих грядках. По-прежнему популярен тот же чеснок. Редька, репа, ревень тоже никуда не исчезли, хотя уже и не так часто встречаются. Ну а «американцы» — картофель, стручковый перец и помидоры – появились относительно недавно и про их историю мы знаем, почему-то, больше всего.