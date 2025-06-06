Стратонавты в СССР: за полшага до космоса

Во второй половине 20 века человечество покорило космос, пусть и всего лишь его мизерную часть, ограниченную околоземной орбитой. Этому историческому достижению предшествовали многочисленные попытки освоить стратосферу — верхний слой атмосферы на высоте от 11 до 50 км. В это непростое дело огромный вклад внесли стратонавты из СССР. Некоторые из них заплатили за это своими жизнями.

В начале 20 столетия активно развивалась авиация. Ставились многочисленные рекорды дальности полетов, скорости и высоты. Но несмотря на огромные успехи в самолетостроении, большие высоты были недоступны для аппаратов тяжелее воздуха. Там безраздельно царили аэростаты, устройство которых мало изменилось со времен их изобретения в конце 18 века.

Аэростат, представлявший собой оболочку, наполненную горячим воздухом или газом, мог подняться вверх на многие километры. Но на высоте выше 7 км людей подстерегала опасная нехватка кислорода. Эту проблему пытались решить при помощи баллонов с кислородом и дыхательными системами.

Первые рекорды

В 1927 году капитан армии США Хоторн Грей поставил рекорд высоты на аэростате. Он достиг отметки в 12 км, но погиб при спуске. Отважному офицеру не хватило кислорода на обратный путь. В СССР учли этот печальный опыт и создали стратостат «СССР-1». Это был аэростат, но с герметичной гондолой, в которой находились люди, баллоны с кислородом и научное оборудование.

Нехватка кислорода была не единственной проблемой стратонавтов. На большой высоте круглый год царит лютый мороз. Кабину аппарата разрабатывали с учетом огромных перепадов температуры. Внутри поддерживалась относительно комфортный для человека микроклимат, даже когда за бортом было -60.

30 сентября 1933 года стратостат «СССР-1» поднялся на высоту 19 км. В его гондоле находился экипаж из трех человек: Эрнст Бирнбаум, Константин Годунов, Георгий Прокофьев. Полет начался утром, в 8.40 и завершился успешной посадкой около 17.00. Стратонавты, а также конструкторы аппарата, были поощрены высокими государственными наградами.

Трагедия «Осоавиахим-1»

Первый успех воодушевил покорителей стратосферы, но не все проходило гладко. В 1934 году трагически погиб экипаж стратостата «Осоавиахим-1». Аппарат поставил очередной рекорд высоты, достигнув 22 км. Но при спуске возникли технические неполадки. Сначала из-за перепада температур отказали клапаны, подающие в оболочку стратостата газ и он застрял на высоте 18 км. Затем снижение пошло слишком ускоренным темпом и на высоте 1,5-2 км стропы оборвались.

У 3 членов экипажа были парашюты, но они не смогли ими воспользоваться. Падая, кабина вращалась с большой скоростью и люди ударялись о стенки гондолы и оборудование. Но главное — люк не предусматривал аварийного открывания. Чтобы выбраться наружу, экипажу нужно было открутить 12 болтов. Даже в благоприятных условиях на это у экипажа просто не было времени. Кабина стратостата упала на землю с огромной высоты и экипаж в составе Павла Федосеенко, Андрея Васенко и Ильи Усыскина погиб.

Прыжки из стратосферы

После этого случая инженеры начали работать еще в одном направлении. В СССР приступили к отработке парашютных прыжков с больших высот. Это было важно не только для стратонавтов, но и для летчиков, ведь самолеты начинали лететь на большой высоте. В 1945 году состоялся первый затяжной прыжок с парашютом в специальном костюме с высоты 10 км.

© Гондола стратостата «Волга»

Прыжки с большой высоты продумывались до мелочей, но без трагедий не обошлось. В 1962 году, уже после полета Юрия Гагарина в космос, в СССР решили поставить очередной рекорд по прыжкам из стратосферы. Евгений Андреев и Петр Долгов поднялись на стратостате «Волга» на высоту свыше 20 км. Андреев покинул гондолу на отметке 25 км и удачно приземлился.

© Петр Долгов в костюме для прыжков из стратосферы

Долгов вышел из аппарата на высоте 28 км, но случайно ударился шлемом о проем люка. Защитное стекло дало трещину всего в 1 см, но этого было достаточно. Костюм парашютиста разгерметизировался и полковник Долгов погиб от декомпрессии. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Несмотря на то, что человечество полным ходом осваивает космос, полеты в стратосферу на аппаратах легче воздуха до сих пор актуальны. Они важны для изучения климата, а также испытания авиационного и космического оборудования. Ставят в наши дни и парашютные рекорды. В 2012 году австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер совершил затяжной прыжок с высоты 38 км.