Что советские экспедиции смогли найти в районе падения Тунгусского метеорита

Ранним утром 30 июня 1908 года из разверзшегося неба на землю с грохотом обрушился огненный шар, жар от которого сжигал всё на своём пути. Свидетелями этого необычного природного явления стали жители окрестностей реки Подкаменная Тунгуска. Речь, конечно же, идёт о падении Тунгусского метеорита. Происшествие до сих пор будоражит умы пытливых учёных, пытающихся разгадать его секреты. Но попытки предпринимались и в годы советской власти.

Первый блин комом

Первая советская экспедиция в труднодоступный район Красноярского края, куда упал Тунгусский метеорит, была снаряжена только спустя 13 после произошедшего. Её инициатором стал минералог Леонид Кулик, который позже сделал многое для открытия при Минералогическом музее Метеоритного отдела.

В ходе путешествия в 1921 году учёным так и не удалось узнать точное место падения Тунгусского метеорита. Зато они познакомились с очевидцами природного явления, которые смогли многое рассказать о приземлении космического тела.

На поиски метеорита

Кулик результатами экспедиции всё равно остался недоволен. Он-то планировал обнаружить обломки и кратер, образовавшийся после падения Тунгусского метеорита, а добыл только рассказы местных жителей. Неугомонный исследователь в период с 1927 по 1939 годы организовал ещё шесть научных поездок, в каждой из которых были сделаны свои открытия и расчёты.

Так, в апреле 1927 года Кулик поднялся на хребет Хладного, откуда смог увидеть масштаб последствий, вызванный падением метеорита. На площади около двух тысяч квадратных километров лежал начисто сметённый и параллельно уложенный вершинами к югу взрослый лес.

Кроме того, на северо-восточной стороне котловины Кулик разглядел похожие на лунные кратеры, плоские круглые болотистые воронки. Он предположил, что именно на их дне и должны лежать обломки метеорита.

С учётом поспешности, минералог сделал несколько ошибочных выводов. Кулик, пытаясь связать падение Тунгусского метеорита с пролётом кометы Понс-Виннеке, пренебрёг наблюдениями свидетелей относительно траектории падения болида. Также он ошибся в оценке размера ожога и неверно интерпретировал болотные образования, приняв их за кратеры.

Исправить ошибки исследователю уже не удалось. После начала Великой Отечественной войны Леонид Алексеевич ушёл добровольцем на фронт, откуда уже не вернулся.

Продолжение следует

К изучению Тунгусского метеорита вернулись после победы над фашизмом. Комитет по метеоритам АН СССР в 1958 году снарядил очередную экспедицию к месту падения космического тела. Её участники смогли выяснить, что углубления принятые Куликом за болидные кратеры таковыми не являются. Но центральная воронка найдена по-прежнему не была.

Для продолжения исследования создали «Комплексную самодеятельную экспедицию по изучению Тунгусского метеорита». В её состав вошли Николай Васильев и Геннадий Плеханов, а также специалисты со всего СССР.

Вплоть до 1986 год, независимо от официальной комиссии, свои 12 экспедиций к месту падения Тунгусского метеорита совершила группа Алексея Золотова. Исследователи-энтузиасты отбирали пробы живых и мёртвых деревьев с целью изучения их радиоактивности, а также элементного и изотопного анализа их годичных колец. Виктор Журавлёв и Феликс Зигель позже в своей книге отмечали – Золотов и его соратники стремились найти в Красноярском крае «останки марсианского корабля». В падение метеорита они не верили.

А российские исследователи из Института физики атмосферы РАН склоняются уже к версии о ледяной сущности Тунгусского метеорита. Якобы тело болида «растаяло» в воздухе, поэтому на поверхности Земли так и не были обнаружены его обломки.

При этом учёный Иван Мурзинов полагал, что Тунгусский метеорит является гигантским каменным метеороидом, который под воздействием высокого давления взорвался на высоте 30-40 километров. Его фрагменты могли разлететься на тысячи километров от эпицентра падения, следовательно, искать само тело бесполезно.