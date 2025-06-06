Что случилось со шведскими пленными после поражения в Полтавской битве

Северная война (1700–1721) стала переломным моментом в истории Северной Европы, где Швеция потеряла статус великой державы, а Россия под руководством Петра I утвердилась как новая сила на Балтике. После подписания Ништадтского мирного договора в 1721 году, завершившего конфликт, судьба шведских пленных, оказавшихся в России, стала одной из интригующих страниц этой эпохи. Что же произошло с тысячами шведов, попавших в плен в ходе войны, особенно после битвы при Полтаве в 1709 году? Их истории — это сочетание трагедии, адаптации и неожиданного вклада в развитие России.

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В ходе Северной войны в плен к русским попало огромное число шведов. После поражения при Полтаве и капитуляции у Переволочной в плен сдались около 23 тысяч солдат и офицеров армии Карла XII. Многие из них были отправлены вглубь России — в Сибирь, на Урал, в Москву и только строившийся Санкт-Петербург. По данным историков, в одном только Тобольске, столице Сибирской губернии, шведы составляли до 25% населения в начале XVIII века. Среди пленных были не только этнические шведы, но и представители подвластных Швеции территорий — из Прибалтики, Ингерманландии и Карелии. Эти люди, оказавшись вдали от родины, столкнулись с необходимостью выживания в суровых условиях.

После заключения Ништадтского мира шведским пленным предоставили выбор: вернуться на родину или остаться в России. Согласно условиям договора, все пленные, не принявшие православие, не вступившие на русскую службу и не имевшие долгов, могли уехать. Из 23 тысяч, попавших в плен после Полтавы, домой вернулись лишь около 4 тысяч. Остальные либо умерли в плену, либо приняли решение остаться. Многие шведы, особенно те, кто обзавёлся семьёй, не захотели расставаться с жёнами и детьми, рождёнными в России. Например, в Тобольске из тысяч пленных 400 человек изъявили желание остаться, основав там небольшие шведские общины.

Те, кто решил остаться, внесли значительный вклад в развитие России. Пётр I, стремившийся модернизировать страну, активно использовал навыки шведских специалистов. Многие пленные были квалифицированными металлургами, инженерами и ремесленниками. На Урале, под руководством Василия Татищева, шведы работали в горнодобывающей промышленности, помогая осваивать местные рудники. В Санкт-Петербурге шведские пленные участвовали в строительстве города, возводя здания и укрепления. Известно, что шведский офицер Карл Фредерик Койет даже создал рисунок, запечатлевший пленных за работой в новой столице. Некоторые шведы, такие как корнет Лоренц Ланг, поступили на русскую службу: Ланг стал вице-губернатором Иркутска и основал там навигацкую школу.

Однако жизнь пленных не была лёгкой.

Условия содержания часто были тяжёлыми, особенно в первые годы плена. Исторические источники, включая мемуары самих шведов, описывают суровый климат, нехватку продовольствия и принудительный труд. В то же время Пётр I стремился интегрировать пленных в общество: тем, кто принимал православие или вступал на службу, предоставляли льготы. Около 8 тысяч шведов, чтобы выжить, записались в русскую армию, охраняя границы на Урале и в Астрахани. Часть из них, как, например, Уральские шведы, со временем ассимилировалась, став частью казачьих общин.