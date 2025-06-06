Народные приметы: почему 7 июня нельзя сидеть с возлюбленной у забора

Православные в этот день отмечают праздник третьего обретения главы Иоанна Крестителя. Такое странное наименование праздника связано с тем, что в религии существует предание о трех обретениях главы Иоанна Крестителя. И третье выпадает на 7 июня по новому летосчислению. В народном календаре это день Ивана-Медвяные росы или Ивана Гусятника.

В древности считалось, что с этого времени начинается роса с привкусом сладости, которая окрашивает траву в желтоватый цвет.

С этого дня начинали собирать лекарственные травы. Делали это тайно с первыми лучами солнца. Стебли сушили, готовили из них настои, которые использовали зимой во время болезней.

Плохой приметой в этот день было убираться в домах. Считалось, что вместе с мусором из семьи уйдут мир и покой.

Не надевали в Иванов день темную одежду, чтобы до конца лета не печалиться.

В этот день запрещалось плевать на землю, чтобы не наступила в жизни черная полоса. Влюбленным было запрещено сидеть у забора, иначе ждала разлука. Не ходили 7 июня на кладбище и не убирали могилы. Считалось, что так можно ускорить кончину кого-то из родственников. Если в этот день, выйдя из дома, посмотреть на небо - в пути будут ждать одни неприятности. Женщинам запрещалось бегать по росе или траве босиком. Согласно примете, сейчас можно было сильно заболеть.

Если рябина вся в цвету - осень будет долгой, а год - хлебным. Жара пришла - всю осень будут идти дожди. Утром мало росы выпало - жди дождь. Калина, шиповник и земляника зацвели - грибов будет много. Пчелы над рябиной вьются - к солнечной погоде.