Какие истории рассказывают памятники трех эпох в Ижевске

За 265 лет Ижевск застал диаметрально противоположные времена. Он был заводским посёлком в царской России, крупным промышленным центром при советской власти и стал таким, каким мы его знаем уже в наше постсоветское время. Каждая эпоха оставила свой след в виде памятников, и сегодня мы выделим по одному из каждой, чтобы с их помощью взглянуть на такой разный Ижевск — от репрессированных памятников до памятников репрессированным.

Обер-берггауптман

Трудновыговариваемый чин, высокие посты и работа на ответственных направлениях — всё это было в жизни Андрея Фёдоровича Дерябина, который 10 июня 1807 года по поручению Александра I основал в будущем Ижевске будущий оружейный завод.

После смерти Дерябина в 1820 году, несмотря на заслуги, память о нём долго не могла получить достойного физического выражения — памятника. Причиной могла быть императорская опала, в которой основатель Ижевского оружейного завода находился последние годы жизни, что вылилось в посмертное забвение.

Данные о личности и деятельности Дерябина долгое время были неизвестны широким слоям населения. Имя его упоминалось в документах, специальных изданиях, статистических описаниях, при этом во многих из них он предстаёт не как безгрешный деятель, отец-основатель, а как герой своего трудного времени.

«Из отчёта Дерябина за 1807 год, основанного на донесении медицинской комиссии, видно, как велико было число заболевающих и умирающих и какие меры были принимаемы (на строительстве оружейного завода, — прим. ред.). Как техник, Дерябин выбрал для нового завода ижевскую местность, богатую водой и лесом, но упустил из вида климатические условия. Вследствие чего новый завод хотя и отстроился, но отстроился на костях», — писал в 1887 году этнограф и педагог Николай Блинов в статистическом описании Ижевского завода.

Всё изменило приближающееся столетие основания Оружейного завода, которое праздновалось летом 1907 года. Круглую дату решили отметить достойно. К ней приурочили выпуск популярно-исторического очерка «В память столетнего юбилея Ижевского Оружейного завода», где была представлена самая полная на тот момент биография Андрея Дерябина ижевского периода.

Но самое главное, отец-основатель получил свой памятник — чугунный бюст, отлитый по модели художника-самоучки и оформителя местного любительского театра Ивана Ситникова (1855-1919).

Бюсту Дерябина на трёхметровом чугунном постаменте, в отличие от других памятников времён царизма, предстояло пройти длинный путь и сохраниться до наших дней, пускай и не целиком.

Пока в раннесоветские годы сносились «памятники царям и их слугам», Андрей Фёдорович всё так же стоял на набережной, глядя на свой завод. Наиболее тревожным для него временем было первые годы советской власти, в период идеологического и экономического «межсезонья». В 1929 году отдельные граждане даже предлагали заменить чугунного Дерябина на бронзового Ильича, называя будущий объект культурного наследия «нудной старинкой».

Однако памятник благодаря заступничеству сознательных горожан остался на своём месте. Под нажимом политкорректности с постамента ещё в 1919 году были убраны чугунные плиты вензелями императоров Александра I и Николая II. Их заменили на новые, без надписей. В 1990-е годы с памятника были украдены последние подлинные металлические доски. К счастью, позже их удалось восстановить по сохранившимся чертежам и фотографиям.

Теперь потомки по-прежнему могут взглянуть на самый старинный из сохранившихся ижевских памятников и отдать должное непростому, но одному из важнейший людей в истории города.

Рабочий у станка

Памятников советского периода в Ижевске множество, от небольших скульптур до монументальных мемориалов. Большинство из них появились в 1960-1980-е годы, но сегодня мы остановимся на том, что был создан в суровые «тридцатые» годы.

Памятник ижевскому революционеру Ивану Пастухову уникален по своей сути. Если до этого в металле увековечивали августейших особ и пролетарских вождей, то в 1933 году Ижевск получил первый памятник герою из рабочего класса.

Потомственный ижевский рабочий Иван Пастухов связал жизнь с революционным движением. Эпоха войн и революций вырвала его из родного города, помотав по стране, чтобы потом вернуть для последнего и самого важного дела в жизни Ивана Дмитриевича.

Возглавив в 1917 году ижевских большевиков, он вступил в борьбу за установление советской власти. В результате Иван Пастухов дошёл до поста председателя исполкома городского совета, выражаясь современным языком — глава города. В этом статусе он встретил вспыхнувшее в августе 1918 года Ижевское антибольшевистское восстание и принял страшную смерть, попав в руки своих противников.

В начале 1930-х годов в СССР начали появляться первые памятники, отражающие героику представителей рабочего класса в борьбе за власть советов. В их число вошёл и открытый в Ижевске 1 мая 1933 года памятник Ивану Пастухову.

«На пьедестале рельефно высится крепкая фигура пролетария. Мощная рука сжимает винтовку, другая указывает путь вперёд, к победе. На лице — энергия, воля и решимость командира славных революционных боёв», — писалось в репортаже «Ижевской правды» со дня открытия памятника.

Бронзовую скульптуру Пастухова изначально установили на углу улиц Советской и Горького, в скверике у кинотеатра «Колосс» (бывш. Собор Невского). В первые десятилетия советской власти здесь была главная городская площадь — Пастуховская. Бронзовый «дядя Ваня» (партийная кличка Пастухова) был свидетелем праздничных демонстраций, у его ног люди собирались, слушая в репродукторе сообщение о нападении Германии, здесь же горожане праздновали Победу, а позже провожали в последний путь Сталина.

В 1960-е годы памятник Пастухову перенесли на перекрёсток улиц Красногеройской и Коммунаров, где он стоит по сей день, являясь самым старым из сохранившихся советских памятников в Ижевске. С памятником Дерябину его роднит статус «обворованного». В 1990-е годы были похищены металлические плиты, которые изображали сюжеты, времён гражданской войны в Ижевска. Также пропали винтовки, стоящие за спиной скульптуры.

Работа над ошибками

Процесс развала Советского Союза и становления демократической России заново вскрыл застарелые общественные раны. Ещё в конце 1980-х годов началась работа по восстановлению памяти о жертвах Большого террора, в частности, так называемой «Ежовщины» 1937 года, в ходе которой решением внесудебных органов только в Удмуртии было расстреляно 426 человек из общего числа осуждённых по печально известной 58-й статье уголовного кодекса РСФСР.

Сведений о местах захоронений репрессированных сохранилось крайне мало. Их поиск был одной из основных целей в деле восстановления памяти жертв трагических событий 1937 года.

В Ижевске документально удалось установить лишь два расстрельных места — это территория бывшего порохового склада в районе улицы Софьи Ковалевской и Северное кладбище. Последнее и было выбрано для установления на нём одного из самых первых памятников постсоветского Ижевска и первого в Удмуртии мемориала жертвам политических репрессий.

Благодаря проведённой архивной работе удалось установить, что на Северном кладбище в ночь с 3 на 4 сентября 1937 года было расстреляно и захоронено семь человек. Точное место погребения не установлено, по косвенным признакам была определена примерная точка — небольшой пустырь, где в конце 1930-х годов проходила северная окраина некрополя, а в 1970-е годы стояла сторожка.

В октябре 1991 года президиум городского совета принял решение установить на северном кладбище памятник жертвам репрессий 1920-х – 1950-х годов. Для изготовления мемориала закупили красный гранит, за работу взялся скульптор Виктор Зайко.

Памятник «Скорбь» в виде абстрактной фигуры скорбящей женщины с тремя крестами и закреплённой на боку цепью открыли в 1992 году. Так, новое время попыталось искупить ошибки прошлого, создав для настоящего красивое и нужное произведение искусства.