Почему жители Москвы побеждали остальных в кулачных боях

Кулачные бои существуют во многих странах. В каждой – свои правила, свои приёмы. В России же традиции кулачных поединков отличаются от города к городу. Например, у москвичей есть коронный приём, который они охотно применяют в драках.

Хорошо забытое старое

Кулачные бои – обычай древний. Впервые о нём упоминается в летописи монаха Нестора от 1068 года. Автор относит его к грехам, наравне с языческими праздниками и забавами. Несмотря на это, наши предки завязывать с практикой «упихати другъ друга» и не думали. Поэтому решением Владимирского собора тех, кто участвовал в боях отлучали от церкви, а тех, кто в таких драках погибал не отпевали.

Светские власти не разделяли опасений священнослужителей. Считалось, что кулачные поединки воспитывают в юношах храбрость. С детства любимой забавой мальчишек была игра «Царь горы», повзрослев они сходились «стенка на стенку» Журналист А. А. Лебедев в 1913 году в «Русской старине» отмечал – в Арзамасе бои проводили по праздникам, заранее установив правила (не бить лежачего и по лицу, а также тех, у кого появлялась кровь). В Москве бои проходили на льду рек недалеко от Симонова или у Девичьего монастырей, на Воробьёвых горах. Как правило, в них участвовал «серый люд». Богачи же зарабатывали на спорах.

Секретный приём

За время, что существуют кулачные бои, появилось множество приёмов. Во время боя «сам на сам» практиковались yдаpы кyлаками, ладонями, локтями, головой, а иногда ногами и коленями. Били «в душу» – в солнечное сплетение, «под микитки» – под рёбра, били по ступням, в пах, давали «леща» сбоку и сверху вниз, отвешивали «плюхи» и «потыканы».

В истории кулачных боёв москвичи заняли особое место, так как они использовали особый приём. Согласно «столичной практике», нужно схватить противника за ворот, дёрнуть назад и одновременно подбить носком ноги – так, чтобы он рухнул на землю.

В СССР кулачные бои стали считать пережитком прошлого и их запретили. Но искоренить традицию строителям коммунизма всё равно не удалось. Молодые люди по-прежнему сходились «стенка на стенку» или «сам на сам» и гордились, что «Москва бьёт с носка».