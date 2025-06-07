Тибетские ламы: какие факты о них больше всего удивляют русских

Тибетский ламаизм – религиозное течение, которое объединяет в себе элементы шаманизма и даже практикует кровавые жертвоприношения. Ламы Тибета поклоняются индуистскому богу войны Хануману, которого принято изображать в окружении человеческих черепов. Также последователи ламаизма не отказываются от интимной близости и не избегают физического труда. Но об этой религии известно и много других интересных фактов.

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Религия по заказу

В 755 году потомок правителя в Тибете Тисонг Децэн поручил известному буддисту Шантаракшиту создать духовную систему взглядов, которая бы помогла «заказчику» завоевать преданность населения. Первый блин оказался комом, так как народ не принял теорию колеса Сансары. Жизнь в кольце страданий и запрет на любые убийства им пришлись не по душе. Тогда на помощь призвали Падмасамбхаву – гуру Ринпоче.

В наше время его бы считали первоклассным пиарщиком. Гуру сумел убедить всех, что он в 8-летнем возрасте материализовался в цветке лотоса. Далее его усыновил бездетный царь и вскоре женил на своей дочери. Но мирская жизнь оказалась Падмасамбхаве чужда. Он решил, что должен в первую очередь выполнить свою религиозную миссию, для чего отправился путешествовать, получив предварительно тантрическое посвящение от двух дакини – древних богинь.

К осуществлению задуманного Падмасамбхава перешёл в Тибете. Он объединил практику поклонения духам предков и женским божествам с эффектными мистическими обрядами, нарядил своих последователей в красные плащи и основал монастырь. Суть созданной концепции сводилась к тому, что человек может при жизни и в последующих реинкарнациях добиться многого. Именно это и заинтересовало Децэна.

К XIII веку религиозное течение тибетского ламаизма разделилось на четыре ордена: шакья, кагью, ньинма и гелуг. Представители каждого из них относились друг к другу крайне враждебно,а благодаря монголам возвысилась школа Гелуг. Именно из её среды и был выбран религиозный лидер – Далай-лама. Считалось, что Далай-лама не умирает, а перевоплощается в ребёнка. Этого младенца нужно отыскать как можно скорее, чтобы успеть воспитать в духе ламаизма и помочь ему занять достойное место в жизни.

Народное признание

В историю вошёл Далай-лама V – Нгаванг Лобсанг Гьяцо, живший в XVII веке. Великий Пятый (так его называли при жизни) занимался внешней и внутренней политикой, основывал монастыри, издавал религиозную литературу и начал грандиозное строительство знаменитого дворца в Лхасе. Его личность была настолько популярна у жителей Тибета, что факт смерти Великого Пятого скрывался на протяжении 15 лет.

Преемником стал Цан-Ян-Гья-Цо. Далай-лама VI совсем не интересовался политикой – как внутренней, так и внешней. Он любил проводить время с друзьями, стрелять из лука, сочинял любовные стихи и совершенствовал тибетскую половую технику.

Несмотря на такое совсем не лидерское поведение, тибетцы восхищались Далай-Ламой. Но вот у монголов, которые контролировали Тибет, было своё представление о том, чем должен заниматься духовный лидер. Предположительно, Цан-Ян-Гья-Цо был отравлен в возрасте 23 лет по пути в Китай.

В XX веке ламаизм фактически объединился с тибетской религией бон. При этом быть «профессиональным приверженцем» (то есть, после обучение в монастыре) древнего течения считается привилегией, доступной далеко не всем. Современные ламы несколько раз в сутки читают молитвы, медитируют, изучают традиционную медицину и в обязательном порядке трудятся бескорыстно на благо общества.