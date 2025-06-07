Главная святыня русских: чем удивительна Иверская икона Божией Матери

Образ Богородицы, именуемый «Иверская», легко узнать. На Лике Пресвятой Девы изображается рана. Явление этого чудотворного образа произошло в IX веке, когда, в период правления византийского императора Феофила, в христианском мире начало распространяться иконоборчество. Иконоборцы считали, что почитание икон таким образом нарушает заповедь «Не сотвори себе кумира». В это непростое время иконы повсеместно уничтожали, а христиан, которые отстаивали их право на существование, убивали.

© РИА Новости

Путешествие иконы

Недалеко от малоазийского города Никеи одна вдова решила спасти икону Богородицы и спрятала её. Но иконоборцы узнали об этом. Они пришли к женщине, чтобы забрать образ, а один из воинов ударил мечом прямо в Лик изображённой на иконе Божией Матери. В следующее мгновение из этого места потекла кровь – как из раны.

Испуганные воины убежали, а женщина опустила икону в море, молясь Божией Матери о спасении образа. В плавание икона отправилась в вертикальном положении, что доказало – почитание образов угодно Богу.

Видение

Через несколько лет икона оказалась в Иверской области на Святой горе Афон. Божия Матерь явилась старцу Гавриилу, который вёл особо строгую подвижническую жизнь в монастыре, и велела принять Её Пречистый образ из воды.

Икону внесли в главный собор монастыря, а на утро монахи нашли её над вратами обители. Монахи вернули её на прежнее место, но на следующий день образ вновь застали над вратами. Тогда старец Гавриил рассказал, что видел видение, в котором Богородица объявила – желает быть хранительницей их обители.

Тогда монахи в честь иконы построили надвратный храм, а образ стали называть «Вратарница» или по названию монастыря – «Иверская». С тех пор икона там и хранится. А в 1656 году список (то есть копию) с Иверского чудотворного образа привезли в монастырь на Валдае.