Как по русской фамилии понять, что предки были из Германии

Сегодня в России проживает довольно много людей, чьи предки были этническими немцами. Тесные связи нашей страны с Германией отразились и на фамилиях россиян.

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С фамилией – на выход

Немцы на Руси появились ещё в допетровскую эпоху, а в период правления Екатерины II миграция германского населения приобрела не только более масштабный характер, но и законный. Немецкие колонии появились в Поволжье и Новороссии. Со временем люди с фамилиями Рубинштейн, Гофман, Айзенштайн, Вайсберг, Розенталь разбрелись по всей Российской империи.

Немецкие антропонимы образовывались по схожим с русскими принципам: от прозвища основателя рода, от вида деятельности или от названия территории, на которой представители династии проживали. Следовательно, немецкие фамилии запросто можно спутать с польскими или русскими. Например, в нашей стране многие слышали о легендарном футбольном тренере Константине Бескове, а в Германии – о теологе и историке церкви Гансе Бескове.

Людей с фамилиями Барков, Белов, Буров, Глазов, Грабов, Гуляев, Думов, Клоков, Красов, Левашев, Летов, Ловцов, Малов, Милов, Миров, Панков, Раков, Рунов, Свечин, Туров, Шапов можно встретить как в Германии, так и в России. Но это вовсе не означает, что «немецкие Беловы» приехали в ФРГ из РФ.

Прочные связи

За годы, прошедшие с «великого переселения немцев» в Россию, незначительно изменились «фамильные» суффиксы – «-яр» на «-ер». Так Смоляр стал Смоллером.

Существует категория фамилий, оканчивающихся на «-ин». Яркий пример – драматург Денис Иванович Фонвизин. Также стоит отметить Бабина, Репина, Дубина, Девина, Галина, Бодина, Зелина, Долина и многих других.

Кстати, иногда в России можно встретить граждан с фамилиями, начинающимися на «Фон» или «Фан». Известно, что эти три буквы в Германии означали знатное происхождение и «вставлялись» между именем и фамилией. В Российской империи эти говорящие о многом в Германии буквы «слились» с антропонимом, поэтому Фондюрина, Фондерина, Фанберина можно смело считать потомками немцев-аристократов.