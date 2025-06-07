Как в Москве ограбили вдову писателя Алексея Толстого

В 1980 году в Москве ограбили вдову писателя Алексея Толстого — Людмилу Ильиничну. О громком деле в беседе с «Вечерней Москвой» вспоминает председатель Совета ветеранов ОМВД по Пресненскому району Иван Лилик.

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Майор милиции в отставке Иван Лилик вспоминает, что в Краснопресненском районе (нынешний Пресненский) столицы в 1980-х годах проживало немало знаменитых людей. Естественно, у них тоже случались квартирные кражи, что сразу переводило происшествие в ранг чрезвычайных — знаменитость ограбили!

«В таких случаях всех сотрудников отдела внутренних дел поднимали на уши и мы работали, пока не найдем преступника», — вспоминает Иван Лилик.

Ограбление Людмилы Толстой произошло так: бандиты постучали в дверь квартиры в доме на улице Алексея Толстого (называлась так с 1941 по 1994 год, ныне это улица Спиридоновка. — «ВМ») и представились сотрудниками милиции. Женщина вспомнила, что незадолго до этого жаловалась участковому на дворника, и подумала, что, скорее всего, пришли по этому поводу.

Трое мужчин вошли в квартиру и тут же приставили нож к горлу Людмилы Ильиничны, потребовав рассказать, где лежат ценности. Но женщина была не робкого десятка и молчала как партизан, ничего не рассказав про тайник, который и был основной целью воров.

«Поскольку воры ничего не добились от хозяйки, то взяли только то, что плохо лежало: две картины малоизвестных голландских художников, хотя на стене были более ценные полотна отечественных живописцев, а также массивные подсвечники с позолотой», — рассказывает Лилик.

Один из грабителей увидел на столе шкатулку, в которой лежали ювелирные украшения, в том числе и брошь «Бурбонская лилия», символ французской королевской семьи. Ее вдова надевала накануне, на прием во французское посольство, и не успела спрятать в тайник. Драгоценности воры «конфисковали».

...На место происшествия мгновенно примчалась следственно-оперативная группа, ведь отделение милиции находилось метрах в двухстах от дома.

«Следователи долго составляли протокол осмотра места происшествия и вносили в него все похищенные драгоценности. Одно только бриллиантовое колье с камнями в десять карат было достойно хранения в Алмазном фонде», — отмечает Лилик.

Один из украденных алмазов стоил по советским деньгам 500 тысяч рублей (для сравнения, автомобиль стоил примерно 5000 рублей, а средняя зарплата была около 150 рублей).

Милиционеры отработали преступление на четыре с плюсом: поймали почти всех. Оказалось, что наводчиком был первый плейбой Одессы, мастер спорта по теннису, красавец Леня Слепак. Он собирался уехать в Израиль, и ему нужны были деньги. Для чего и вызвал в Москву известного вора Толю Беца.

«Беца мечтала поймать вся московская милиция и оперативники МУРа, ведь уголовное дело находилось на контроле первого секретаря московского горкома КПСС Виктора Гришина», — говорит Иван Андреевич.

Кстати, он жил на той же улице, где и произошло ограбление.

«Вначале допросили вдову и выяснилось, что накануне она провела вечер с актером цыганского театра "Ромен" Борисом Буряцем. Милиционеры чуть не прыгали от радости, ведь Буряца был известен своими махинациями с драгоценностями. Поэтому он тут же стал основным подозреваемым. Но, как потом выяснилось, актер на самом деле был ни при чем», — рассказывает Лилик.

Вскоре оперативники Московского уголовного розыска выяснили, что Толстая завещала свою квартиру Литературному музею и накануне ограбления к Людмиле Ильиничне приходил фотограф Генрихас Добкявичус с девушкой.

«Когда вызвали на допрос фотографа, выяснилось, что он тоже к ограблению не причастен. Но вот по поводу девушки возникли вопросы: оказалось, что когда его знакомая узнала, что он идет к вдове известного писателя, напросилась с ним: о коллекции драгоценностей вдовы писателя в литературных кругах говорили очень давно», — отмечает Иван Лилик.

Во время допроса фотограф показал, что его напарницей была Вероника Пордео, которая приехала в Москву из Молдавии. Ее успели задержать в Шереметьеве с подельником Леней Слепаком, когда они уже собирались лететь в Израиль. Этот известный ловелас охмурил немало красавиц, не стала исключением и замужняя Вероника.

Главного подозреваемого — Анатолия Беца — задержали в Одессе, где жила его невеста. Большинство вещей обнаружили по оперативной информации — во время следствия эти сведения не разглашались. Не могли только выйти на «Бурбонскую лилию».

Когда Толе Бецу устроили очную ставку с Людмилой Ильиничной, она в него едва не влюбилась. Он извинился за причиненное беспокойство, за то, что его ребята чуть не прирезали ее, был очень вежлив. Вдова осталась под впечатлением. Во время допросов вора неоднократно спрашивали о «Бурбонской лилии», но тот сказал, что сбыл драгоценность подпольному предпринимателю, так называемому цеховику в Баку. В итоге Беца удалось уговорить сотрудничать, но в обмен на услугу — визит к беременной сожительнице.

Неизвестно, насколько это правда, но якобы Бец обладал гипнотическими способностями, и во время свидания девушка порезала себе живот. Теперь неизвестно: был это гипноз или поданный условный знак, которого не заметили милиционеры. Но пока стражи порядка оказывали девушке медпомощь, Бец сбежал. Впрочем, от правосудия ему скрыться не удалось.

«Его застрелили при задержании, — рассказывает Лилик. — Он понимал, что к сроку за грабеж ему прибавится и срок за побег, поэтому терять ему было нечего: он надеялся ускользнуть от милиции на горных дорогах. Воры пытались вывезти его в багажнике машины, милиционеры устроили погоню, открыли огонь. А когда машина остановилась, открыли багажник… Бец был уже мертв».

Милиционеры нашли и изъяли практически все похищенные драгоценности. Не смогли отыскать только «Бурбонскую лилию».

В июле 1983 года было совершено жестокое убийство Героя Советского Союза, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, вице-адмирала в отставке Георгия Холостякова и его супруги. Подробнее о расследовании — в материале «Вечерней Москвы».