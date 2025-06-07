Кому Сталин хотел передать власть после себя

Иосиф Виссарионович Сталин скончался в 1953 году, не оставив при этом преемника. Впрочем, никто из его ближнего окружения и не ожидал ничего другого. Советский вождь являл собой пример неприкрытого властолюбия, но, на самом деле, о будущем государства он задумывался. Как минимум, кандидатуры двух преемников вождь рассматривал.

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Экономист Николай Вознесенский

Доктор экономический наук Николай Вознесенский с 1938 году являлся председателем плановой комиссии при Совнаркоме СССР (Госплана). По свидетельствам современников, Иосиф Виссарионович ценил Вознесенского как специалиста, прислушивался к его мнению и даже как-то обронил фразу о том, что хотел бы его видеть своим преемником. Это и погубило талантливого экономиста.

Берия, Маленков и другие соперники в борьбе за власть поняли, что оставлять в живых Николая Алексеевича нельзя. Его арестовали в 1949 году по «ленинградскому делу», а потом и расстреляли. Но, по одной из версий, Сталин лично написал на папке с делом Вознесенского «Не верю» и отправил его на Урал. Правда, несмотря на личное распоряжение вождя, добраться до отдалённой местности Вознесенский так и не сумел. По пути он заболел и умер.

Первый секретарь компартии Белоруссии Пантелеймон Пономаренко

После смерти Вознесенского Сталин выбрал себе нового «фаворита», которому прочил свой пост. Им мог быть Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, который в период с 1938 по 1947 годы был Первым секретарём компартии Белоруссии, а в военное время руководил партизанским движением. Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов утверждал, что «за несколько дней до смерти Сталина с его ведома была подготовлена записка с предложением о назначении Председателем Совета Министров СССР Пономаренко». Но кончина вождя не позволила рассмотреть записку, а с приходом к власти Никиты Хрущёва документ и вовсе куда-то исчез.

В очередной раз заявления Сталина оказали потенциальному преемнику «медвежью услугу». Пономаренко назначили Первым секретарём компартии Казахстан, а позже – послом. Это свидетельствует о том, что Никита Сергеевич действительно видел в Пантелеймоне Кондратьевиче конкурента и поэтому старался сделать так, чтобы он находился на максимально возможном расстоянии от Москвы.