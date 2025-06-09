Бессмысленные убийства: за ошибку киллер заплатил пожизненным заключением

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных — и среди них есть осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о бывшем сотруднике ГИБДД из Волгоградской области Руслане Эльмуратове, который нападал на женщин ради их машин. Сегодня наш рассказ — о киллере-неудачнике Александре Левине, который в 2007 году отправил на тот свет четверых человек в подмосковной Балашихе. Левин «охотился» за местной предпринимательницей, но в процессе подготовки к преступлению что-то пошло не так и его жертвами стали совершено непричастные люди. Он стал первым в России киллером, который не выполнил «заказ», но получил за свою работу пожизненный срок.

23 апреля 2007 года, Балашиха (Московская область). В 11:25 70-летняя Лидия Васильева, живущая на первом этаже дома № 8 по улице Крупской, решает вынести мусор. Взяв ведро, пожилая женщина открывает дверь и видит бегущего к выходу незнакомца. Васильева замечает, что лестничная клетка залита кровью и там лежит мужчина.

Шокированная женщина пытается вернуться в квартиру, но незнакомец, заметивший ее, поднимает пистолет и стреляет. Выстрел становится роковым для Васильевой. Она стала последней жертвой киллера Александра Левина, который в тот момент еще не знал, что допустил огромную ошибку.

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Сотрудники милиции прибыли на место преступления около 12:00. Тело Лидии Васильевой лежало у порога ее квартиры, немного поодаль — тело Сергея Гашко. Около лифта нашли тело Валиды Халиловой, а этажом выше — Нины Кузнецовой. Жизни всех четверых унесли огнестрельные ранения — в подъезде обнаружили шесть гильз калибра 7,65 миллиметра.

В 11:55 минут с подстанции скорой помощи Центрального района Балашихи поступило сообщение о том, что в подъезде обнаружены четыре трупа. Информация подтвердилась Александр Алексеев в 2007 году — сотрудник Управления информации и общественных связей ГУВД по Московской области

Следователи оперативно восстановили картину преступления: сначала злоумышленник выстрелил в Нину Кузнецову, затем — в Халилову, Гашко и Васильеву. При этом все четверо никак не были связаны между собой.

Новость о преступлении шокировала жителей Балашихи: многие из них боялись выходить из дома, полагая, что преступник все еще ходит по улицам города. А сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску злоумышленника.

Поначалу они предположили, что в Балашихе появился психически больной подражатель стрелка из Южной Кореи Чо Сын Хи. Тот неделей ранее, 16 апреля 2007 года, устроил кровавую бойню в Политехническом университете штата Вирджиния (США). Сначала Чо Сын Хи расправился со своей экс-возлюбленной, 18-летней Эмили Джейн Хилшер, а затем отправил на тот свет еще 31 человека.

Убийство по некоторым чертам похоже на расстрел в Америке. Но версия о подражателе как основная не рассматривается Источник в правоохранительных органах «Комсомольская правда»

Установив, что первой жертвой загадочного стрелка стала 49-летняя Нина Кузнецова, следователи стали проверять всех ее коллег и знакомых, но ничего подозрительного в ее связях не нашли. Нина работала администратором в общежитии Академии МЧС, жила с мужем, 14-летним сыном и пожилыми родителями и не была замечена в сомнительных связях.

Жизнь Кузнецовой унес единственный выстрел в голову, поэтому следствие предположило, что с ней расправился подготовленный киллер, а преступление было заказным. Но кому могла помешать сотрудница общежития, оставалось загадкой. По словам соседей, Кузнецова и ее близкие вели замкнутый образ жизни, но всегда были вежливы с соседями.

Видела ее на днях. Спросила у нее о здоровье матери. Она ответила, что все нормально, и быстренько зашла в подъезд Одна из соседок Нины Кузнецовой «Московский комсомолец»

Изучив записи с установленной в подъезде (и не замеченной киллером) камеры наблюдения, следователи распечатали фотографию подозреваемого, которую разместили в газетах. А еще в какой-то момент у них возникло парадоксальное предположение — а что, если преступник допустил ошибку и расправился не с теми людьми?

Роковая ошибка

Спустя некоторое время оперативно-разыскные мероприятия помогли установить личность киллера — им оказался 30-летний житель подмосковного Красногорска Александр Левин, тесно связанный с криминалом. В конце 1990-х он примкнул к одной из ОПГ столичного региона, а в 2002 году попал на скамью подсудимых.

25-летнего Левина обвинили в групповом изнасиловании, и по решению суда он получил три года лишения свободы условно

Но два года спустя Александр вновь привлек внимание правоохранительных органов: он стал участником жестокой драки, в ходе которой нанес своему противнику серьезные ранения. В итоге условный срок Левина превратился в три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Освободившись в феврале 2007 года, он не стал искать работу, а вместо этого быстро вернулся на преступный путь. В апреле того же года Левину предложили совершить заказное преступление — расправиться с предпринимательницей.

Он получил аванс, адрес цели в Балашихе, а также оружие — переделанный под боевой газовый пистолет с глушителем и семью патронами

Утром в понедельник, 23 апреля, киллер отправился на дело: в 11:20 он уже был возле дома № 8 по улице Крупской. В нужный подъезд он зашел без проблем — домофон там был давно сломан. Поднявшись на второй этаж, Левин нажал на дверной звонок.

Но поскольку в подъезде несколько квартир были объединены общим тамбуром, а звонки были расположены в ряд, киллер перепутал номер квартиры. По другой версии, ошибку допустили заказчики преступления в записке с адресом для Левина.

«У нее дочка одна осталась»

Как бы то ни было, дверь преступнику открыла не предпринимательница, а администратор общежития Нина Кузнецова.

Увидев в руках незнакомца пистолет, женщина закричала и сразу же упала, получив пулю в голову. Левин бросился вниз и столкнулся с 30-летней Валидой Халиловой, которая ожидала лифт. Она жила вместе с мужем и семимесячной дочкой.

Когда Левин навел на нее пистолет, Халилова даже не успела ничего понять — раздался выстрел.

Вот здесь ее убили. Они тут снимали квартиру. За что ее так? Вот теперь дочка одна осталась Племянница Валиды Халиловой «Московский комсомолец»

Киллеру оставался последний лестничный пролет, но тут он наткнулся на 43-летнего Сергея Гашко — тот работал личным водителем у состоятельного бизнесмена, а в дом № 8 в тот день заехал, чтобы передать своей матери продукты.

Выстрел Левина стал для Гашко роковым — пуля попала мужчине в шею и перебила артерию

А последней на глаза киллеру попалась Лидия Васильева, которая на свою беду решила вынести мусор. До выхода на пенсию Васильева работала кладовщицей на одном из местных заводов, а в начале 2000-х годов похоронила мужа и жила одна — ее дети давно выросли и жили отдельно.

Расправившись с Васильевой, Левин выскочил из подъезда и сразу же поехал домой в Красногорск, где жил вместе с матерью. Причем поехал на общественном транспорте.

Провальное алиби

Александра Левина задержали 4 мая 2007 года в его квартире. Он не оказал никакого сопротивления, а на допросах стал настойчиво заявлять о своей невиновности. При этом сразу пятеро знакомых задержанного обеспечили ему алиби: мол, тот был с ними и никак не мог находиться в Балашихе в момент преступления.

Но при обыске у Левина нашли орудие преступления — пистолет. Эта находка моментально обрушила всю линию защиты мужчины. Тогда он стал отрицать заказной характер преступления: мол, хотел лишь обокрасть квартиру Кузнецовых, но, столкнувшись с хозяйкой, взялся за оружие.

Следователи не поверили киллеру, но тот так и не раскрыл имена заказчиков. Ему предъявили обвинения по пунктам «а» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное по найму»), а также по статье 222 («Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ.

5 июня 2008 года Мособлсуд приговорил балашихинского стрелка (так Левина окрестили СМИ) к пожизненному лишению свободы.

Осужденный не согласился с суровым приговором и подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Среди прочего Левин утверждал, что во время следствия было допущено множество нарушений — в том числе во время ознакомления с материалами дела. Кроме того, осужденный и его адвокаты утверждали, что в ходе суда также был нарушен ряд установленных норм.

Во время перерывов в совещательную комнату к присяжным заседателям регулярно на 10-15 минут заходили судья и прокурор, а 15 мая 2008 года во время перерыва с присяжным заседателем № 5 беседовали государственные обвинители Из жалобы Александра Левина

«Я испытал беспомощность перед беспределом»

Левин обвинил судью в предвзятости: якобы во время процесса тот прямо высказывался о причастности Александра к преступлению. Кроме того, осужденный пытался доказать, что предоставленная обвинением копия записи с подъездной камеры наблюдения была сфальсифицирована.

Однако все его старания оказались напрасны — 25 сентября 2007 года Верховный суд РФ оставил приговор Мособлсуда без изменений. Левина этапировали в колонию особого режима «Полярная сова», расположенную в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2019 году заключенный решился на новую жалобу — на этот раз ответчиком выступала прокуратура Московской области. Левин обвинил надзорное ведомство в том, что его не ознакомили с результатами баллистической экспертизы, а нарушения следователей якобы потребовали от него больших финансовых затрат на консультации с адвокатами и правозащитниками.

В связи с этим осужденный попросил суд обязать прокуроров возместить нанесенный ему моральный ущерб.

Попытки восстановить справедливость привели к тому, что истец содержался под влиянием ответчика, был лишен свободы не основанным на законе способом и претерпел пытки, под действиями (бездействиями) ответчика испытал всю силу беспомощности человека перед «чиновничьим» беспределом и корыстными интересами Из жалобы Александра Левина

Впрочем, и на этот раз все претензии Левина суд признал необоснованными и оставил его жалобы без удовлетворения. Сегодня осужденный по-прежнему отбывает наказание в «Полярной сове» — и не исключено, что годы спустя после бойни в Балашихе он наконец-то смирился со своей судьбой.