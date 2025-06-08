Как и почему 8 июня отмечают день петербургских котов и кошек

Всемирный день петербургских котов и кошек Северная столица отмечает 8 июня. Праздник посвящен усатым спасителям города. В годы блокады они не только защитили Ленинград от крыс, но и стали символом надежды. Сегодня их потомки служат в Эрмитаже, а памятники напоминают о подвиге «мяукающей дивизии». Подробности – в материале «ФедералПресс».

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Как появился День петербургских котов и кошек

В 2005 году художники группы «Митьки» объявили 8 июня Всемирным днем петербургских котов и кошек. Поводом стала установка скульптуры кошки Тишки Матроскиной на карнизе их мастерской. Фигурку нарядили в тельняшку.

В этот день в Северной столице часто проходят спортивные состязания, мастер-классы, концерт, игры и даже парад, посвященный котикам.

Как кошки спасли Ленинград в годы блокады

Однажды в блокадном Ленинграде случилось неожиданное бедствие. Город заполонили полчища крыс. Грызуны уничтожали последние запасы еды, грызли мебель, книги и даже нападали на людей. В условиях голода и разрухи крысы стали новой угрозой для осажденного города.

Решение пришло неожиданно: из Ярославля в Ленинград отправили эшелон с дымчатыми кошками. Позже, в 1944 году, из Сибири прибыли еще 5 тысяч хвостатых «бойцов». Их прозвали «мяукающей дивизией» – они быстро очистили улицы от грызунов. Потомки тех самых кошек до сих пор официально служат в Эрмитаже, гласит легенда.

Но кошки помогали не только в борьбе с крысами. Один из самых необычных случаев – история рыжего кота, который поселился у зенитной батареи под Ленинградом. Солдаты заметили, что он точно предсказывает налеты вражеской авиации, игнорируя советские самолеты. За этот дар кота поставили на довольствие и даже выделили бойца для ухода за ним.

Как коты и кошки защищали петербургские музеи

История котов в Эрмитаже началась с Петра I, который привез первое животное из Голландии. Екатерина II официально закрепила их статус, приказав доставить в Зимний дворец лучших котов для защиты картин от мышей.

Жизнь у новых «рабочих» Зимнего дворца была по-настоящему царская. Их кормили рябчиками и тетеревами, каждый день – по одной птице каждой кошке.

Какие легенды окутывают эрмитажных котов

Каждый обитатель музейного кошачьего братства – личность со своим нравом и удивительной судьбой. Смотрители с удовольствием рассказывают гостям трогательные истории о своих подопечных. На сайте музея сообщается, что кошка Маша настоящая путешественница. Совершенно невероятным образом она добралась из Москвы до Петербурга, хотя изначально отправилась с хозяевами в Анапу. Московская беглянка обрела новый дом среди музейных сокровищ.

Не менее драматична история кота Ван Дейка. Свое имя усатый получил после громкого происшествия – он застрял в вентиляции как раз в зале, где выставлены работы знаменитого художника. Его отчаянные вопли вспоминают до сих пор.

Но, пожалуй, самый трогательный случай – спасение кошки Марты. Ее нашли в полуживом состоянии в трансформаторной будке: переломы, страшные раны на мордочке. У нее диагностировали опасное заболевание. Ветеринары не верили в ее выздоровление, но сотрудники Эрмитажа не сдавались. И чудо случилось – благодаря их заботе Марта полностью восстановилась и теперь встречает посетителей.

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