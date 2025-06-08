Народные приметы на 9 июня: что нельзя делать в этот день

В былые времена в этот день мусор из дома не выносили, чтобы не обидеть домового и не намести беду.

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Считалось, что Федора норовит узнать о плохом и быстро разнести по деревне о том, в каком доме проблемы. Даже поболтать возле колодца в этот день бабы не останавливались.

Люди, связанные с торговлей, на Федору для своего домового ставили за печку горшочек каши и туда бросали несколько монеток, надеясь, что это принесет им в дальнейшем прибыль.

9 июня нельзя делать уборку в доме, особенно мести пол - к ссорам и скандалам.

Нельзя попусту болтать - праздные разговоры могут принести в дом разлады и ссоры.

Нельзя сегодня ссориться - даже мелкие конфликты могут стать причиной огромного скандала.

Нельзя стирать детские вещи, а потом вывешивать их на улицу.

Нельзя изготавливать обереги - они не защитят от бед и неприятностей, а также привлекут в жизнь большое горе и серьезные болезни.

Родителям нельзя допивать напиток после ребенка - малыш станет безвольным и уязвимым для негативной энергетики.