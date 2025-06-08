«Все застыло во времени». Раскрыта тайна корабля, затонувшего 140 лет назад

Морская тайна раскрыта после обнаружения места кораблекрушения у берегов Великобритании. Корабль позапрошлого века, затонувший почти 140 лет назад, был найден “застывшим во времени”.

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Двадцать три члена экипажа погибли, когда судно SS Nantes затонуло у берегов Корнуолла в ноябре 1888 года, но местонахождение затонувшего судна оставалось загадкой – до сих пор, рассказывает CNN. Невероятное открытие было сделано после того, как глубоководный дайвер Дом Робинсон нашел среди водянистых останков осколок посуды.

Вернувшись на сушу, 53-летний Робинсон увидел на разбитой тарелке штамп “Cunard Steamship Company”, который помог идентифицировать потерпевшее крушение судно с помощью информации, доступной в Интернете.

Оказалось, что он и команда его коллег-дайверов исследовали судно SS Nantes, которое, по словам Гарри Беннета, профессора истории и эксперта по морскому судоходству из Плимутского университета, на момент своей гибели было 14-летним грузовым судном.

“Nantes - одно из тех судов, о которых было известно, но которые были потеряны в течение длительного периода времени”, - рассказал он CNN в пятницу.

В тот роковой день, когда пароход столкнулся с немецким парусником "Теодор Ругер", погодные условия были плохими.

“Был пробит борт ”Нанта", что проделало в нем большую дыру, - сказал Беннетт. - В течение нескольких часов команда пыталась спасти свой корабль, используя всевозможные материалы, чтобы заделать пробоину, включая матрасы. Но в конце концов они проиграли эту борьбу, и корабль очень быстро пошел ко дну”.

По словам Беннетта, два судна “ненадолго сцепились”, прежде чем затонуть. В результате столкновения были повреждены спасательные шлюпки "Нанта", что означало, что экипаж не смог спастись. Выжили только три человека, включая одного человека, найденного в море, и двоих, которые спрыгнули с корабля.

“Теодор Ругер" также затонул, но его спасательные шлюпки находились в лучшем состоянии, поэтому, несмотря на то, что он потерял нескольких членов экипажа, большинству удалось спастись на спасательных шлюпках, включая двух парней, которые выбрались с "Нанта", – добавил Беннетт.

Дом Робинсон, который поделился этой историей на своем канале YouTube, рассказал CNN, что затонувшее судно было обнаружено на глубине 75 метров в проливе Ла-Манш, в 30 милях к юго-востоку от Плимута прошлой осенью.

“Когда вы погружаетесь на место крушения, вы ищете предметы, которые могли бы идентифицировать их, - сказал Робинсон. - Это было в самом конце моего погружения, и я ничего не нашел, поэтому был немного подавлен”.

Но затем он увидел разбитое блюдо, которое, по его словам, оказалось “важным ключом к идентификации” судна. Когда Робинсон в начале этого года снова погрузился в это место, было найдено второе блюдо с таким же логотипом. Вместе с другими деталями затонувшего судна, такими как его строение и размеры, находка помогла идентифицировать судно.

“Каждое затонувшее судно - это капсула времени, - сказал Беннетт. – Когда это затонувшее судно затонуло, все вокруг застыло во времени, в грязи и на прилегающих территориях. Мы получаем небольшое представление о том, какой, должно быть, была жизнь на борту. Мысль о том, что вы смотрите на тарелку, на которой члены экипажа, возможно, ели в последний раз, очень, очень трогательна. Мы внезапно обнаруживаем, что возвращаемся к трагедии 1888 года, приходим к пониманию того ужаса, который рассказывает нам историю о жизни в морском мире в конце 19-го века”.

По словам Робинсона, одной из причин глубокого погружения на места кораблекрушений является работа детектива, а также возможность исследовать последние рубежи.