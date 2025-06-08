Почему Бумажному мосту в Санкт-Петербурге дали такое название

«За рулем» рассказал об истории Бумажного моста в Санкт-ПетербургеМост с необычным именем был открыт в Санкт-Петербурге еще при Екатерине II – в 1795 году.

Изначально он был, конечно, деревянным, да и назывался по-разному. А современное название вошло в обиход с 1857 года: неподалеку еще с петровских времен располагалась бумажная фабрика.

В 1949 году деревянные пролетные строения заменили металлическими. Мост предназначен для движения автомобилей, трамваев и пешеходов. Канал под мостом также называется Бумажным. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.