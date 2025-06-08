Какое событие изменило русскую историю

Русская и вся европейская история могла пойти иным путем, если бы великий князь Литовский Ягайло, в соответствии с заключенным в 1383-1384 годах договором, женился на дочери великого князя московского Дмитрия Донского и принял православие. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Полехов.

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Чужая свадьба

Однако этот договор остался нереализованным, а в 1385 году Великое княжество Литовское и Королевство Польское заключили Кревскую унию, согласно которой великий князь Литовский Ягайло вступал в брак с польской королевой Ядвигой, крестился по католическому обряду и провозглашался польским королем. С этого события начался процесс крещения Литвы в католическую веру.

Историк объяснил отказ Литвы от союза с Москвой и крещения по православному обряду, случившийся 640 лет назад, несколькими обстоятельствами.

Во-первых, женитьба Ягайло на Софье Дмитриевне означала бы династическую унию между Вильней и Москвой и привела бы к созданию нового композитарного государства, в котором великий князь литовский оставался бы на вторых ролях, с учетом формулировки документа, каким мы его знаем в пересказе XVII века:

А ему, великому князю Ягайлу, быти в их воле и креститися в православную веру и крестьянство свое объявити во все люди

Во-вторых, возможная женитьба Ягайло на дочери Дмитрия Донского и принятие Литвой православия не устранило бы главной на то время проблемы Великого княжества Литовского — постоянного военного давления со стороны Тевтонского ордена. В XIV веке почти каждый год тевтонцы организовывали военные походы (рейзы) на Литву (они затрагивали и Литовскую Русь), в которых участвовали рыцари из многих стран Европы. При Ольгерде, отце Ягайло, они приняли угрожающий характер, потому что доходили до самого сердца исторической Литвы — Вильни и Трок, стольных городов Ольгерда и Кейстута.

Если бы Ягайло и вслед за ним вся Литва крестились по православному обряду, католический Тевтонский орден считал бы литовцев не язычниками, а еретиками-схизматиками, что по меркам того времени было еще хуже.

«В таком случае Москве пришлось бы взять на себя бремя не только христианизации Литвы, но и ее военной защиты от крестоносцев. Большой вопрос, насколько в Москве были готовы к такой перспективе», — Сергей Полехов, кандидат исторических наук.

Дело удачи

Историк опроверг мнение, что истинной причиной отказа великого князя литовского Ягайло от женитьбы на дочери Дмитрия Донского стал опустошительный набег золотоордынского хана Тохтамыша на Москву в 1382 году, якобы сильно пошатнувший ее международный престиж.

«Здесь телегу явно хотят поставить впереди лошади», — заявил историк.

По его словам, разорительное нашествие Тохтамыша случилось гораздо раньше — в 1382 году. При этом осенью того же года Дмитрий Донской послал рать на Рязанское княжество, выступавшее в союзе с Ордой, а в 1383 году договорился с Тохтамышем о нормализации отношений и порядке выплаты дани.

Полехов также поставил под сомнение точку зрения некоторых польских историков, пытавшихся доказать, что Кревская уния 1385 года между Литвой и Польшей была неизбежна, поскольку для этого имелись многочисленные предпосылки в политической, культурной и экономической сферах.

«На самом деле брак Ягайло с Ядвигой скорее был делом удачи, — пояснил ученый. — Сейчас из новейших исследований историков и филологов известно, что окончательное решение об этом принималось ситуативно, в большой спешке».

Великое княжество Литовское (с 40-х годов XV века его правитель носил титул великого князя Литовского, Русского и Жомойтского) — восточноевропейское полиэтническое и многоконфессиональное государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Литвы, Белоруссии, Украины, России, Польши, Латвии, Молдавии и Эстонии. Своего расцвета достигло в XIV веке и в первой четверти XV века.

В конце XV века и начале XVI века Великое княжество Литовское в результате порубежных войн с Великим княжеством Московским утратило значительную часть своих восточных владений. В 1569 году по Люблинской унии (она заменила собой Кревскую унию 1385 года) объединилось с Королевством Польским в конфедеративное государство — Речь Посполитую. В конце XVIII века, в результате трех разделов Речи Посполитой, территория Великого княжества Литовского отошла Российской империи.