«Грабили и уводили пленных». История Великого княжества Литовского

640 лет назад, в 1385 году, произошло событие, изменившее историю не только Литвы и Польши, но и всей Европы, в том числе России. На территории нынешней Белоруссии была заключена Кревская уния, по которой несостоявшийся зять Дмитрия Донского, великий князь Литовский Ягайло, обязался жениться на польской королеве Ядвиге и принять католичество, после чего провозглашался польским королем. Собиралась ли Литва во время ордынского ига захватить Москву и объединить под своей властью всю Русь? Когда литовский князь возглавлял оборону Москвы от татар? Как поляки помешали литовцам создать свое королевство, а правнук несостоявшегося литовского короля стал собирателем русских земель вокруг Москвы? Об истории Великого княжества Литовского, многовекового западного соседа Московской Руси, в первой части беседы с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Полехов.

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Литва изначальная

«Лента.ру»: Литовцы были последним крупным европейским народом, принявшим христианство, а на историческую арену они вышли в XIII веке. Была ли их быстрая и успешная экспансия на западнорусские земли в это время следствием Батыева нашествия и разорения Руси?

Сергей Полехов: На мой взгляд, Батыево нашествие здесь сыграло опосредованную роль. Несомненно, это событие серьезно подорвало военный, политический, экономический и демографический потенциал русских земель и спустя несколько лет привело к созданию новой системы власти на Руси и над Русью. Конечно, Монгольская империя (а впоследствии Орда) стала сдерживающим фактором для наиболее могущественных русских князей того времени — Александра Невского и Даниила Романовича, которые то воевали с Литвой, то сотрудничали с ней. Но все-таки первые литовские территориальные приобретения на Руси были в землях, не затронутых Батыевым нашествием, — например, Новогрудок и Полоцк.

Полоцк изначально был одним из важнейших самостоятельных центров Древней Руси, в нем достаточно рано на княжении утвердилась отдельная ветвь Рюриковичей. С одной стороны, первое знакомство литовцев с Полоцком случилось еще в XII веке, когда они участвовали в военных предприятиях местных князей. С другой стороны, сам характер общественно-политического устройства Полоцкой земли накануне Батыева нашествия с сильной позицией местного общества во взаимоотношениях с князем имел предпосылки для ее дальнейшей интеграции с Литвой.

Примерно с середины XIII века мы наблюдаем настоящую чехарду на полоцком престоле, когда постоянно чередовали друг друга князья местного и литовского происхождения. В какие-то моменты властные функции осуществлял даже местный епископ, как это было в Новгороде. В результате сложного сочетания внутриполитических и внешнеполитических процессов на рубеже XIII-XIV веков Полоцк признал над собой власть великого князя Литовского Витеня.

Как преимущественно происходил процесс вхождения западнорусских земель в состав Великого княжества Литовского — договорным путем или насильственным?

Мы мало знаем раннюю историю Литвы и историю вхождения в нее русских земель. Современный литовский историк Римвидас Петраускас совершенно справедливо назвал этот период времени вспышками света в царстве тьмы. Безусловно, экспансия Литвы на русские земли в XIII веке была важным этапом становления литовского общества.

Как очень хорошо показал польский историк Генрик Ловмянский, в начальный период своей истории военные походы служили основным источником материального обеспечения литвы, способствовали становлению и укреплению ее государственности и формированию слоя профессиональных воинов, ставшего со временем ядром литовского боярства.

Во время этих завоевательных походов литовцы грабили, угоняли скот и уводили пленных. Отношение к пленным менялось вместе с развитием литовского общества: сначала их, как правило, приносили в жертву языческим богам, но со временем пленников стали использовать в хозяйстве в качестве рабов или отдавали за выкуп.

Поначалу литовские походы были обычным грабежом, но со временем стали средством давления на соседние земли и приобрели ярко выраженный завоевательный характер.

Например, в 1240 году Литва на некоторое время захватила Смоленск. Нередко было так, что какой-нибудь русский город сначала являлся объектом литовской экспансии, а потом становился базой для ее дальнейшего продолжения. Так было с Торопцом в XIII веке и с Брянском во второй половине XIV века.

Литовское завоевание было мощным военно-политическим движением, которое со временем постепенно затухало по мере достижения определенных естественных рубежей, что было связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, с изменившимся раскладом сил на международной сцене. Во-вторых, после крещения Литвы в конце XIV века литовское боярство получило новую форму своего материального обеспечения — массовое наделение землями за службу и при условии несения этой службы.

В каких-то русских княжествах оказывали ожесточенное сопротивление литовскому завоеванию, в других предпочитали договариваться, но в любом случае это происходило под мощным военным давлением. Мой любимый пример — послание немецких властей Риги витебскому князю Михаилу Константиновичу, датируемое концом XIII либо началом XIV века. В этом документе содержатся жалобы князю и перечисляются все несправедливости и притеснения рижских купцов в его владениях. Среди прочего в тексте упоминается эпизод, когда немецкие купцы из Риги прибыли «в рать» к стоящим под Витебском литовским войскам, чтобы «девок купити».

Что это означает?

Что немецкие купцы из Риги спокойно торговали как с витеблянами, так и с литовцами, стоящими военным лагерем под самым стольным городом княжества, у которых покупали захваченных ими невольниц. Этот эпизод красноречиво характеризует тогдашние отношения Литвы и Руси, и характерно, что это признают и современные литовские историки, и их белорусские коллеги.

Через несколько десятилетий великий князь Литовский Ольгерд Гедиминович женился на Марии, дочери последнего витебского князя Ярослава, став таким образом наследником выморочного княжества. Обычно этот случай приводят как пример мирного вхождения русских земель в состав Литовского государства, но на примере грамоты из Риги мы видим, под каким мощным силовым давлением на самом деле происходили эти политические процессы.

Нечто подобное произошло и с князем Любартом Гедиминовичем, женившимся, согласно позднейшему известию, на дочери одного из последних волынских Рюриковичей. После смерти в 1340 году Болеслава-Юрия II, по материнской линии относившегося к Рюриковичам, Волынь стала ареной ожесточенной борьбы между Польшей, Литвой и Венгрией. На протяжении нескольких десятилетий Любарт отстаивал право своего княжения в Луцке силой оружия. Этот пример тоже наглядно показывает, как сложно найти разницу между насильственным завоеванием русских земель Литвой и их мирным вхождением в ее состав.

Но здесь важно подчеркнуть, что со временем менялись и местные сообщества в западнорусских землях, и их отношение к Литве. То, что поначалу оценивались исключительно негативно, как нечто чуждое и враждебное, в процессе взаимного общения постепенно становилось своим, родным. Это хорошо прослеживается на всем протяжении истории Великого княжества Литовского в XIII-XVI веках.

«Вся Русь должна принадлежать Литве»

Имелись ли у литовских правителей планы завоевания всей Руси, в том числе и Москвы? Я имею в виду заявление великого князя Литовского Ольгерда в 1358 году, что «вся Русь должна принадлежать Литве», и его походы на Москву в 1368, 1370 и 1372 годах.

По моему мнению, некорректно говорить, что у литовских князей были реальные планы завоевания всей Руси. В приведенных вами примерах многое следует из их анализа. Давайте вспомним контекст заявления послов Ольгерда на переговорах с императором Карлом IV о крещении Литвы в 1358 году: «вся Русь должна принадлежать Литве». Имелось в виду требование литовцев, чтобы обосновавшийся к тому времени на юго-восточном и восточном побережье Балтийского моря Тевтонский орден после крещения Литвы передислоцировался в южнорусские степи для защиты христиан от набегов татар и прочих кочевников.

Слова, что вся Русь должна принадлежать Литве, означали, что Тевтонский орден не должен был становиться хозяином этих земель (ландсгерром). Поэтому эта фраза красиво звучит, но смысл ее совсем не тот, что обычно в нее вкладывают. Это видно по всем последующим действиям Ольгерда, который с определенного времени отказался от активных действий на новгородском и псковском направлениях и сосредоточился на борьбе за волынское наследие, экспансии на смоленские и черниговские земли, завоевании и удержании контроля над Ржевой и ее окрестностями.

Что касается походов Ольгерда и его брата Кейстута на Москву, то их тоже следует рассматривать в контексте событий того времени. Все началось с того, что к Ольгерду с жалобой на московского князя Дмитрия Ивановича (будущего Дмитрия Донского) обратился тверской князь Михаил Александрович, чья сестра Ульяна была женой великого князя Литовского. В то время Тверь все еще пыталась бороться с Москвой за господство в Северо-Восточной Руси, а этот эпизод привел к актуализации ее династических связей с Литвой.

После этого начался длительный конфликт, в который оказались втянуты Тверь, Москва, Орда, Литва и даже Новгород и Псков. В итоге эта война закончилась победой Москвы, а Тверь перестала претендовать на главенствующую роль в Северо-Восточной Руси. К тому же еще со времен Гедимина литовские и тверские князья постоянно роднились. Поэтому о каком завоевании тут вообще можно говорить?

По моему мнению, литовские князья прекрасно понимали, что у них нет необходимых сил и ресурсов на осуществление общерусских замыслов, поэтому вряд ли они имели такие амбиции. Мы знаем из документов, с какими сложностями уже в XV веке сталкивался Витовт, сын Кейстута, при подготовке и осуществлении походов на Москву в 1406 году, на Псков в 1426-м и на Новгород в 1428-м. Приходилось фактически заново строить дороги сквозь бесконечные леса и болота, где с трудом перемещалась артиллерия и замертво падали лошади.

В определенный момент литовская экспансия на восток достигла естественных пределов, обусловленных сложностями логистики, ресурсными возможностями Литвы и характером местности.

Кроме того, ко времени первых серьезных столкновений Литвы с Москвой последняя уже была важным и сильным игроком на международной арене, ее было сложно одолеть.

Был и другой важный признак, позволяющий утверждать отсутствие у литовских князей планов завоевания всей Руси вместе с Москвой. Например, великий князь Литовский Витовт, в отличие от великих князей московских, никогда не претендовал на титул «великого князя всея Руси», а называл себя «литовским и многих русских земель господарем».

А как же «Похвала Витовту» 1428 года, где он именуется великим господарем? И «крепко служаху ему велиции князи, великий князь московский, великий князь тферьский, великий князь рязанский, Великий Новгород, Великий Псков и, спроста рещи, весь роуськыи язык»...

На самом деле этот текст, созданный в Смоленске на пике могущества Витовта, констатировал, что на политической сцене Восточной Европы существовало много игроков. Он совершенно не означал, что вся Русь принадлежала Литве. В нем признается факт существования нескольких великих князей, которые «служат» великому князю Литовскому, то есть выстраивается их иерархия, пусть здесь желаемое и выдается за действительное.

Крещение Литвы

В 1386 году великий князь Литовский Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и принял католичество. Могла ли русская и вся европейская история пойти иным путем, если бы он, в соответствии с подписанным в 1384 году договором, женился на дочери великого князя московского Дмитрия Донского и принял православие?

Только я уточню, что договоры тогда не подписывали, а скрепляли печатями и заверяли какой-либо процедурой. Например, на Руси в таких случаях было принято целовать крест. Подписывать какие-либо документы великие князья литовские стали только с начала XVI века, а международные договоры — еще позже.

Что касается сути вашего вопроса, то история действительно могла пойти иным путем. Но тут встает другой вопрос: каким именно? Во-первых, женитьба Ягайло, сына Ольгерда, на Софье Дмитриевне означала династическую унию между Вильней и Москвой и привела бы к созданию нового композитарного государства, в котором великий князь Литовский оставался бы на вторых ролях, с учетом формулировки документа, каким мы его знаем по пересказу XVII века:

«А ему, великому князю Ягайлу, быти в их воле и креститися в православную веру и крестьянство свое объявити во все люди».

Во-вторых, возможная женитьба Ягайло на дочери Дмитрия Донского и принятие Литвой православия не устранило бы главную для того времени проблему Великого княжества Литовского — постоянного военного давления со стороны Тевтонского ордена.

Нам, конечно, более интересны отношения Великого княжества Литовского с Московской Русью, но не будем забывать и другое. В XIV веке почти каждый год тевтонцы организовывали военные походы (рейзы) на Литву (они затрагивали и Литовскую Русь), в которых участвовали рыцари доброй половины Европы. При Ольгерде эти походы приняли угрожающий характер, потому что доходили до самого сердца исторической Литвы — Вильни и Трок, стольных городов Ольгерда и Кейстута.

Если бы Ягайло и вслед за ним вся Литва крестились по православному обряду, это не решило бы самой актуальной их проблемы. Ведь в таком случае католический Тевтонский орден считал бы литовцев не язычниками, а еретиками-схизматиками, что по меркам того времени было еще хуже. И в таком случае Москве пришлось бы взять на себя бремя не только христианизации Литвы, но и ее военной защиты от крестоносцев. Большой вопрос, насколько в Москве были готовы к такой перспективе.

То есть со стратегической точки зрения для Литвы в конце XIV века союз с Польшей был более выгоден, чем союз с Москвой?

Многие польские историки, особенно в межвоенный период, пытались доказывать, что Кревская уния 1385 года была неизбежна, и иначе быть не могло, что тому имелись многочисленные предпосылки в политической, культурной и экономической сферах.

На самом деле брак Ягайло с Ядвигой скорее был делом удачи. Сейчас из новейших исследований историков и филологов известно, что окончательное решение об этом принималось ситуативно, в атмосфере большой спешки.

Есть точка зрения, что настоящей причиной отказа Ягайло от брака с дочерью Дмитрий Донского стал набег Тохтамыша на Москву в 1382 году, после которого международный престиж Москвы якобы сильно пошатнулся.

Нет, здесь телегу явно хотят поставить впереди лошади. Попытка заключения брачного союза Ягайло с Софьей Дмитриевной была предпринята либо в конце 1383 года, либо в 1384 году. Нашествие Тохтамыша случилось гораздо раньше, в 1382 году. При этом уже осенью того же года Дмитрий Донской послал рать на Рязанское княжество, выступавшее в союзе с Ордой, а в 1383 году договорился с Тохтамышем о нормализации отношений и порядке выплаты дани.

Это правда, что в 1382 году, после того, как Дмитрий Донской перед нашествием Тохтамыша покинул Москву, ее оборону от татар возглавил литовский князь Остей?

Да, это был князь из литовской династии Гедиминовичей. Он в свое время выехал из Литвы в Москву вместе с Андреем и Дмитрием Ольгердовичами. О его происхождении до сих пор спорят историки. Мне кажется убедительной точка зрения Антона Горского, что он был сыном Дмитрия Ольгердовича.

«Коронационная буря»

Могла ли стать другой важной точкой бифуркации европейской истории несостоявшаяся коронация Витовта в Луцке в 1429 году, на которую съехались все монархи Восточной Европы, в том числе его малолетний внук, великий князь Московский Василий Васильевич, чьем опекуном был Витовт?

Важно не путать два разных съезда. Первый прошел в Луцке в январе 1429 года, на нем присутствовали великий князь Литовский Витовт, его двоюродный брат — польский король Ягайло (в польской традиции — Владислав II Ягелло) и римский король (еще некоронованный римским папой правитель Священной Римской империи и одновременно венгерский и чешский король) Сигизмунд I Люксембургский.

На этом съезде обсуждались важные политические проблемы того времени: война с чешскими гуситами, возможный раздел Молдавии между Польшей и Венгрией, борьба с турецкой экспансией. Именно Сигизмунд I предложил Витовту короноваться, что означало создание отдельного Литовского королевства.

Второй съезд состоялся в августе-сентябре 1430 года в Вильне, где лихорадочно готовилась торжественная коронация Витовта и ожидалось прибытие королевских корон для него и его жены Ульяны Ивановны. На эту церемонию съехались почти все тогдашние монархи Восточной Европы: польский король Ягайло, великий князь Московский Василий Васильевич (внук Витовта и будущий Василий II Темный), митрополит Фотий, великие князья Тверской и Рязанский, князья Одоевский и Мазовецкий, верховный (великий) и ливонский магистры Тевтонского ордена, а также послы византийского императора, молдавского господаря, ордынского хана, датского короля. Обе эти даты — январь 1429 года и август-сентябрь 1430 года — являются начальной и конечной точками того явления, которое польский историк Анатоль Левицкий назвал «коронационной бурей».

Создание Литовского королевства, безусловно, могло стать важной точкой бифуркации и полностью изменило бы политическую ситуацию в Восточной Европе.

Но тут встает другой вопрос: кто наследовал бы это королевство после Витовта, у которого, как известно, не было сыновей? Мы знаем, что из достоверно известных детей у него имелась только дочь Софья, которая в 1391 году вышла замуж за старшего сына Дмитрия Донского, будущего великого князя Московского Василия I Дмитриевича.

Неизвестно, как сложились бы отношения нового королевства с соседями, особенно с Польшей. Витовт не хотел с ней ссориться и всячески пытался договориться с Ягайло, который долго уговаривал своего двоюродного брата не принимать корону от императора Сигизмунда I.

А зачем это было нужно самому Сигизмунду I?

Очень важно понимать особенности личности Сигизмунда I и положение его владений. Как и его отец Карл IV, с послами которого Ольгерд вел переговоры о крещении Литвы, он имел большие амбиции, считал себя «вселенским монархом». Римский король вмешивался во все европейские дела, но имел для этого мало ресурсов. Его сильно ослабила затянувшаяся ожесточенная борьба с чешскими гуситам, а еще он страдал подагрой, которая обострилась после тяжелой и долгой поездки в Луцк.

Но в итоге проект создания Литовского королевства во главе с Витовтом потерпел крах. В 1430 году польская сторона задействовала все свои возможности, чтобы сорвать коронацию Витовта. Например, римский папа Мартин V запретил его миропомазание, которое требовало участия одного из епископов, а в Польше писали трактаты, доказывающие, что еще не коронованный император не имеет права создавать новое королевство.

В середине лета 1430 года от Сигизмунда I в Вильню отправились два посольства. Первое возглавлял генуэзский юрист Джанбаттиста Чигала, оно везло с собой коронационные документы, дары, книги и прочие ценности. Во втором посольстве, сопровождавшем короны для Витовта и Ульяны Ивановны, ехали послы короля Сигизмунда, архиепископ Магдебургский и другие высокие участники ожидавшейся церемонии.

Это правда, что поляки перехватили одно из этих посольств и разрубили королевскую корону Витовта?

Нет, обе короны вернулись к Сигизмунду I, который их потом регулярно закладывал и перезакладывал. В дальнейшем следы этих корон теряются. Историки пишут об этом последние десятилетия, а несколько лет назад вышла моя статья с публикацией источников.

Легенда, о которой вы говорите, восходит к хронике Быховца, созданной в 1520-е годы. Непонятно, на что она опирается, но в описи сокровищницы Краковского епископства в середине XVI века есть упоминание о митре, изготовленной из короны литовских князей. До сих пор непонятно, откуда она там появилась.

Сейчас точно известно, что обе короны были готовы уже в 1429 году. Коронация была назначена на Рождество Пресвятой Девы Марии — 8 сентября 1430 года. Примерно в середине августа 1430 года поляки организовали засаду и напали на первое посольство с подарками и коронационными документами для Витовта. Они избили и ограбили Джанбаттиста Чигалу и его людей, а документы отобрали (благодаря чему до нас дошли эти тексты). Узнав об этом инциденте, второе посольство во Франкфурте-на-Одере отказалось от продолжения путешествия в Вильню и повернуло восвояси.

В результате коронация Витовта была сорвана.

Видимо, он не смог пережить этого оглушительного фиаско и 27 октября 1430 года после падения с коня несостоявшийся литовский король скоропостижно скончался в Троках в восьмидесятилетнем возрасте.

О чем говорит эта история? Возможно, тогдашняя Литва еще не созрела для статуса королевства. Ведь Витовт не смог практически ничего противопоставить дипломатическим, пропагандистским, правовым и военным действиям поляков — только напряженное ожидание, когда же Сигизмунд пришлет ему короны. Тот факт, что еще в 1253 году королем провозгласили Миндовга, первого великого князя Литовского, можно рассматривать как счастливую историческую случайность.

Печать Витовта

Ваш рассказ годится для сюжета какого-нибудь исторического сериала похлеще «Игры престолов».

Наверняка. В Польше недавно сняли свой сериал «Корона королей», действие которого происходит примерно в ту же эпоху.

Какой еще вывод можно сделать из всей этой увлекательной истории для характеристики Великого княжества Литовского?

Великое княжество Литовское часто сравнивают с Бургундией. Имеется в виду, что два некогда сильных и ярких средневековых государства так и не стали королевствами и со временем практически растворились в соседних государствах. Но здесь есть существенные различия. Бургундия имела мощную экономику, высокую культуру и блестящий двор. Чего стоит один только Ян ван Эйк, который некоторое время был придворным живописцем бургундского герцога Филиппа III Доброго.

Литва же, молодая периферийная христианская держава, очень большая и неоднородная, менее развитая экономически, не могла ничем подобным похвастаться. Витовт, один из самых выдающихся литовских правителей, ничего не смог противопоставить мощнейшему противодействию со стороны польской дипломатии, пропаганды и военной силы. Даже его послы и канцеляристы были учеными поляками, состоявшими на литовской службе. Не зря потом многие молодые литовцы, желавшие получить достойное европейское образование, уезжали на учебу в Краковский университет.

Есть такой апокриф, что перед смертью великий князь Литовский Витовт якобы завещал своему внуку, великому князю Московскому Василию Васильевичу, сделать то, чего сам не сумел: создать в Восточной Европе мощную державу.

Этот рассказ скорее говорит о системе ценностей его автора, для которого важнее всего наличие в Восточной Европе XV века мощного государства. На самом деле не имеется никаких достоверных сведений о чем-то подобном. Последние дни Витовта тщательно задокументированы, и совершенно точно можно сказать, что накануне своей смерти он не встречался с Василием Васильевичем. После несостоявшейся коронации деда Василий вместе с остальными гостями вернулся домой.

Безусловно, у Витовта имелся налаженный канал коммуникаций с 14-летним московским внуком.

Они, например, встречались не только во время коронационных торжеств в Вильне в августе-сентябре 1430 года, но и раньше — весной 1429 года.

Как мне удалось установить, и об этом тоже можно подробнее прочесть в моих статьях, именно печатью Витовта было скреплено завещание сына Дмитрия Донского, великого князя Московского Василия Дмитриевича, в котором он объявил своим наследником малолетнего сына Василия Васильевича. Значимость этого подчеркивает то обстоятельство, что Василию I незадолго до смерти, когда его завещание уже санкционировал Витовт, пришлось заново его переписать.

Это случилось, по-видимому, из-за восстановления Нижегородского княжества ордынским ханом Улуг Мухаммедом, о чем я также писал, — и новую версию завещания опять повезли к Витовту! Именно поэтому, как вы справедливо заметили, до определенного времени Витовт считался опекуном будущего Василия II Темного.

Но ведь в реальности именно так все и вышло. Витовту из-за польских интриг не удалось создать крупнейшее государство в Восточной Европе с центром в Вильне, но это потом получилось у его правнука Ивана III Васильевича в Москве. Интересная ирония истории получилась.

Соглашусь с вами, хотя тут можно вести речь скорее не о политической, а о династической преемственности. Но тут я повторюсь, что сюжет о якобы предсмертном завещании Витовта, о котором вы спрашивали, больше говорит о некоторых современных мифологических представлениях, хотя подлинные исторические события, о которых есть достоверные сведения в источниках, намного интереснее.

Если в 1430 году Витовту, несмотря на польские интриги, удалось бы получить корону, могло ли возникнуть Литовско-Русское королевство как реальная альтернатива Москве в деле объединения русских земель? Могла ли в принципе Литва когда-нибудь стать таким альтернативным центром?

Я в принципе скептически отношусь к предположениям, что Вильня могла стать альтернативным центром объединения всех русских земель. Поиски некоей «другой Руси» были очень популярны в перестроечной и постперестроечной литературе. Но какие смыслы вкладываются в эти понятия? Некоторые исследователи понимают под этим русские земли, которые развивались не по московской модели, а по некоему более желательному сценарию, что бы под этим ни подразумевалось. В свое время многие авторы популярных исторических публикаций любили порассуждать о каких-то упущенных альтернативный вариантах развития Руси.

Но мне ближе точка зрения, что имелись разные модели развития Руси и каждая из них имела право на существование, Это, например, привычная нам северо-восточная модель (Москва, Тверь), северо-западная (Новгород, Псков) и юго-западная (Галич, Волынь).

Все эти варианты развития русских земель были вполне устойчивы и жизнеспособны, и все они по-разному реализовались в силу различных исторических обстоятельств. На мой взгляд, куда интереснее рассматривать историю территорий, которые сначала находились внутри одного политического образования, а потом по разным причинам оказывались в составе другого, где существовали совсем иные порядки.

Если вернуться к Великому княжеству Литовскому, то я уже говорил об отсутствии у его правителей общерусских амбиций. И каковы бы ни были эти амбиции, всякая экспансия имеет свои пределы. Уже к середине XIV века, когда Москва и Вильня пришли к непосредственному соприкосновению, это были два мощных государственных образования. Поэтому вряд ли великие князья литовские когда-нибудь всерьез рассматривали возможность претендовать на земли Северо-Восточной Руси.

Заключительная часть интервью историка Сергея Полехова, где он рассказал о том, как во время устроенной Иваном Грозным войны Литве и Польше пришлось окончательно объединиться в единое государство, когда разошлись исторические судьбы Украины и Белоруссии, почему Великое княжество Литовское сошло с исторический арены и зачем современным россиянам полезно о нем знать и помнить, выйдет позже.