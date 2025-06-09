Как в 1959 году советские граждане увидели будущее

В июне 1959 года в Нью-Йорке прошла выставка товаров СССР. А в июле 1959 года Советский Союз получил возможность подивиться американским товарам. Это оказалось культурной бомбой. Люди часами простаивали в очереди, чтобы попасть на выставку.

Это была политическая акция, показательное выступление, в котором обе стороны отдернули занавес. В 1959 году вице-президент США Ричард М. Никсон и Никита Хрущев обсуждали, чьи товары лучше, уступают ли вещи, сделанные в США, нашим, и наоборот.

Госдеп США отмечал: «Американские экспонаты в СССР были центром культурного обмена соглашения Америки с Советским Союзом, охватывающего пять десятилетий — с конца 1950-х до начала 1990-х годов. Американская промышленность, начиная с 1959 года, продемонстрировала американскую изобретательность по 87 отдельным показателям на 19 выставках в СССР. На выставках были различные примеры — от изобразительного искусства до сельского хозяйства, отдыха на природе, медицины».

— Минуточку, я хочу вам показать американскую кухню. Это обычная кухня, которая есть у каждой калифорнийской семьи. Видите? Это посудомоечная машина.

Лидер СССР Никита Хрущев, почивая на лаврах советских успехов в космосе, с улыбкой заметил:

— Вы что, думаете, этим можно удивить советских людей? Нет. В наших домах полно таких штучек….

Амбициозные дебаты Хрущева и Никсона записывались на камеры. Оба политика расплывались в очаровательных улыбках и много шутили. Переводчики с беспокойством подыскивали слова для точного перевода не самых очевидных для иностранцев выражений Никиты Хрущева.

Никсон вовсю расхваливал американский образ жизни и рассказывал о том, что любой американец может выбрать собственный стиль жизни. Хрущев говорил, что в СССР могли бы все эти бытовые товары делать намного лучше, но мысли народа сосредоточены на более важных темах, чем ширпотреб.

Никита Сергеевич стал критиковать излишнюю сложность утвари, язвительно интересуясь, не придумали ли американцы машину, которая может пережевывать пищу и класть ее в рот.

Хрущев не стеснялся в выражениях и называл американцев империалистами, монополистами и даже интервентами. Никсон и Хрущев стремились перед аудиторией продемонстрировать достоинства капитализма и коммунизма. Споры шли о том, кто победит в соревновании двух цивилизационных культур, каждая из которых по-своему понимала мир, политику, экономику и общество.

— Обмен мнениями необходим. Только так мы можем лучше понимать друг друга и учиться друг у друга. Вам тоже надо учиться у нас, вы ведь не все знаете? — сказал Никсон. — Да, мы не все знаем, точно так же, как вы ничего не понимаете в коммунизме. Вы испытываете страх перед ним, — иронически заметил Хрущев.

Американскую национальную выставку в Москве посетили около трех миллионов человек. Чтобы попасть на выставку, приходилось выстаивать многокилометровую очередь. Посетители выставки могли воочию увидеть последние достижения техники: стиральные машины, соковыжималки, тостеры и автомобили, сделанные «врагами». На выставке можно было попробовать пепси и сфотографироваться на поляроид, сыграть в монополию и послушать западную музыку. Американцы прекрасно понимали, что это самый доступный способ продемонстрировать советским людям американский образ жизни.

Никсон: Вы не должны бояться идей. Хрущев: Мы говорим, что это вы не должны бояться идей. Мы ничего не боимся… Никсон: Ну тогда давайте больше обмениваться ими. Мы все согласны с этим, не так ли? Хрущев: Хорошо. (Обращается к переводчику и спрашивает: «Я на что согласился?») Никсон (перебивает): Теперь давайте посмотрим на наши фотографии. Хрущев: Да, я согласен. Но сначала я хочу уточнить, что я согласовал. Поэтому я хочу быть непоколебимо уверенным, что наши шахтеры скажут: «Он наш, и он не поддается!» Никсон: Нет сомнений. Хрущев: Вы юрист капитализма, я юрист коммунизма. Давайте поцелуемся.

В финале «кухонных дебатов» лидеры двух держав обменялись пророчествами. «Ваши внуки будут жить при коммунизме», — пригрозил Хрущев вице-президенту США. «Ваши внуки будут жить при свободе», — ответил Никсон. Пророчество Никсона оказалось ближе к действительности. Коммунистическая система показала себя нежизнеспособной и проиграла капитализму. В 1989 году рухнула Берлинская стена, а двумя годами позже распался Советский Союз.