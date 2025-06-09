Как правильно писать «до свидания»

В проведенном в 2024 году опросе 24 процента россиян, то есть каждый четвертый, признались, что их письменный русский язык хромает. Например, проблемы возникают в слове «до свидания» — в раздельном написании, корне слова и его окончании. «Лента.ру» рассказывает, как писать это слово по правилам русского языка, а также как себя проверить.

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Как и когда употреблять слово «до свидания»

«До свидания» — это междометие, которое служит для выражения в речи норм этикета. К этой же группе относятся слова, которые выражают приветствие, благодарность, извинение и так далее. Слово «до свидания» представляет собой сочетание предлога «до» и существительного «свидание», рассказала в беседе с «Лентой.ру» методист по русскому языку «Онлайн-школы №1» Екатерина Мыцких. Обычно его употребляют при расставании, когда планируют встретиться с этим человеком снова. Например, при уходе с работы, встрече с друзьями, общении по телефону или при личных разговорах.

«До свидания» — это форма прощания, которая выражает надежду на скорую встречу и подчеркивает вежливость и уважение к собеседнику.

Синонимы слова «до свидания»

Прощайте.

До встречи.

До скорой встречи.

Увидимся.

Пока.

Всего доброго.

Всего хорошего.

До завтра.

Спокойной ночи (если прощание происходит вечером).

Будь здоров.

Счастливого пути (если прощание связано с дорогой).

До новых встреч.

Бывай.

Всего наилучшего.

До следующего раза.

Счастливо.

Примеры предложений со словом «до свидания»

До свидания, мы обязательно увидимся снова в следующем месяце.

Я не ожидала, что время до свидания может быть таким долгим.

Он улыбнулся и сказал: «До свидания, до скорой встречи!»

До свидания на сегодня! Встретимся завтра.

Несколько лет назад «до свидания» прозвучало в последний раз перед долгой разлукой.

В конце нашего разговора я произнесла «До свидания», а он кивнул в ответ.

Каждый раз, когда мы расстаемся, я говорю: «До свидания», надеясь на скорую встречу.

Мы встретились снова с человеком, которого давно не видели, а затем, прощаясь, сказали: «До свидания!»

До свидания, не забудь позвонить мне, когда доберешься домой.

Она помахала мне на прощание, сказав «До свидания» с теплой улыбкой.

Мы обменялись последними новостями и закончили разговор простым: «До свидания!»

До свидания, пусть сегодняшний вечер будет для тебя чудесным.

Он сказал, что не хочет уходить, но все же произнес «до свидания».

В конце встречи мы все дружно произнесли: «До свидания!» и разошлись по домам.

Как правильно пишется

Слитно или раздельно

Существительные с предлогом всегда пишутся раздельно, отметила Екатерина Мыцких. Между предлогом и существительным можно вставить другое слово, например: «до скорого свидания» или «до завтрашнего свидания». Так можно проверять любые сомнительные случаи написания предлогов со словами.

Таким образом, этикетное междометие «до свидания» всегда пишется раздельно.

«И» или «Е» в корне

Запомните, что в середине слова «свидание» всегда пишется буква И, так как оно восходит к слову «видеть»: «свИдимся скоро». Если, например, вместо буквы И поставить Е получится слово «сведание», которое указывает на похожее слово «ведать» со значением «знать», что никак не соотносится с разбираемым выражением.

«Ь» или «Я» в окончании

Свидание — существительное среднего рода с окончанием -ИЕ. Если поставить это слово в форму родительного падежа, то по правилам русского языка оно всегда будет с окончанием -Я.

Пример: дойти до (чего?) отделениЯ, нет (чего?) умениЯ.

Частые ошибки в слове «до свидания»

Чем чаще человек что-то произносит, тем больше появляется искушение исказить это на бумаге, поддавшись ложным аналогиям или минутной невнимательности, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат филологических наук, преподаватель русского языка, литературы и истории в ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» Евгений Иванников.

Ошибка 1: слитное написание «досвидания»

Одна из самых распространенных ошибок — слитное написание слова «досвидания». Это происходит из-за подсознательного стремления придать ему монолитность, схожую с наречиями вроде «наверх» или «впопыхах». Однако необходимо запомнить, что предлоги, за редкими исключениями, пишутся раздельно со словами, к которым они относятся.

«Мы же не пишем "подстолом" или "настене", когда речь идет о конкретных предметах и их местоположении. Так почему же "до свидания" должно стать исключением?» — Евгений Иванников, кандидат филологических наук.

Возможно, проблема кроется и в том, что «до свидания» в устной речи произносится почти на одном выдохе, интонационно объединяя слова, что тоже может создавать иллюзию слитности.

Ошибка 2: написание через дефис, «до-свидания»

Еще одна ошибка — написание слова через дефис: «до-свидания». Этот вариант, вероятно, возникает из желания как-то обозначить связь между частями, не сливая их воедино.

Но дефис — знак специфический, используемый для соединения частей сложных слов, приложений, некоторых частиц или для переноса. В данном случае для него нет никаких показаний, отметил Евгений Иванников. «До» и «свидание» — это не равноправные корни одного слова и не приложения.

Ошибка 3: написание с мягким знаком в окончании — «до свиданья»

Некоторые неодушевленные существительные среднего рода с окончаниями -ИЕ и -ЬЕ относятся к одному корню, но имеют разные значения. Например:

варение (процесс) — варенье (десерт из фруктов, ягод или овощей, сваренных в сахарном сиропе);

соление (процесс) — соленье (продукты, которые заготавливают с помощью соли и различных приправ, чтобы продлить срок их хранения);

воскресение (процесс, от слова «воскресить») — воскресенье (последний день недели).

Слово «свидание» с абстрактным лексическим значением не имеет аналогичного варианта слова с окончанием -ЬЕ. В родительном падеже также отсутствует форма слова с окончанием на -ЬЯ.

Слово «до свиданья» в письменной речи недопустимо, однако в стихотворной форме или в устной речи употреблять междометие в такой форме можно.

Как себя проверить

Чтобы легче запомнить основные правила написания слова «до свидания», Екатерина Мыцких советует выучить несколько рифмованных фраз:

До свидания — раздельно, в корне — И, Я — в завершение.

Букву Я — я в окончании, в корне И я укажу. Ну а слово «до свидания» я раздельно напишу.

Тест на правописание

1. Укажите правильный вариант написания:

А. досвидания.

Б. до сведания.

В. до свиданья.

Г. до свидания.

2. Выберите предложение с верным написанием слова (до)св()дани():

А. Не говори мне: «Прощай!», скажи лучше: «До сведанья!»

Б. Давай уже расходиться по домам, говори всем: «До свидания».

В. Господа, до свиданья, до завтра.

Г. Настало время сказать всем: «Досвидания».

3. Верно ли, что в предложении «(До)свидания, увидимся через два часа» «до» является приставкой и пишется слитно?

А. Верно.

Б. Неверно.

4. Верно ли, что выражение «(до)свидания» может писаться слитно в зависимости от контекста?

А. Верно.

Б. Неверно.

5. Какие буквы следует вставить на месте пропусков в междометии «До св()дан()»?

А. буква И — в корне, ИЯ — в окончании;

Б. буква Е — в корне, ИЯ — в окончании;

В. буква И — в корне, ЬЯ — в окончании;

Г. буква Е — в корне, ЬЯ — в окончании.

Ответы: