Как правильно писать «до свидания» или «досвидания»: слитно или раздельно?
В проведенном в 2024 году опросе 24 процента россиян, то есть каждый четвертый, признались, что их письменный русский язык хромает. Например, проблемы возникают в слове «до свидания» — в раздельном написании, корне слова и его окончании. «Лента.ру» рассказывает, как писать это слово по правилам русского языка, а также как себя проверить.
Как и когда употреблять слово «до свидания»
«До свидания» — это междометие, которое служит для выражения в речи норм этикета. К этой же группе относятся слова, которые выражают приветствие, благодарность, извинение и так далее. Слово «до свидания» представляет собой сочетание предлога «до» и существительного «свидание», рассказала в беседе с «Лентой.ру» методист по русскому языку «Онлайн-школы №1» Екатерина Мыцких. Обычно его употребляют при расставании, когда планируют встретиться с этим человеком снова. Например, при уходе с работы, встрече с друзьями, общении по телефону или при личных разговорах.
«До свидания» — это форма прощания, которая выражает надежду на скорую встречу и подчеркивает вежливость и уважение к собеседнику.
Синонимы слова «до свидания»
- Прощайте.
- До встречи.
- До скорой встречи.
- Увидимся.
- Пока.
- Всего доброго.
- Всего хорошего.
- До завтра.
- Спокойной ночи (если прощание происходит вечером).
- Будь здоров.
- Счастливого пути (если прощание связано с дорогой).
- До новых встреч.
- Бывай.
- Всего наилучшего.
- До следующего раза.
- Счастливо.
Примеры предложений со словом «до свидания»
- До свидания, мы обязательно увидимся снова в следующем месяце.
- Я не ожидала, что время до свидания может быть таким долгим.
- Он улыбнулся и сказал: «До свидания, до скорой встречи!»
- До свидания на сегодня! Встретимся завтра.
- Несколько лет назад «до свидания» прозвучало в последний раз перед долгой разлукой.
- В конце нашего разговора я произнесла «До свидания», а он кивнул в ответ.
- Каждый раз, когда мы расстаемся, я говорю: «До свидания», надеясь на скорую встречу.
- Мы встретились снова с человеком, которого давно не видели, а затем, прощаясь, сказали: «До свидания!»
- До свидания, не забудь позвонить мне, когда доберешься домой.
- Она помахала мне на прощание, сказав «До свидания» с теплой улыбкой.
- Мы обменялись последними новостями и закончили разговор простым: «До свидания!»
- До свидания, пусть сегодняшний вечер будет для тебя чудесным.
- Он сказал, что не хочет уходить, но все же произнес «до свидания».
- В конце встречи мы все дружно произнесли: «До свидания!» и разошлись по домам.
Как правильно пишется
Слитно или раздельно
Существительные с предлогом всегда пишутся раздельно, отметила Екатерина Мыцких. Между предлогом и существительным можно вставить другое слово, например: «до скорого свидания» или «до завтрашнего свидания». Так можно проверять любые сомнительные случаи написания предлогов со словами.
Таким образом, этикетное междометие «до свидания» всегда пишется раздельно.
«И» или «Е» в корне
Запомните, что в середине слова «свидание» всегда пишется буква И, так как оно восходит к слову «видеть»: «свИдимся скоро». Если, например, вместо буквы И поставить Е получится слово «сведание», которое указывает на похожее слово «ведать» со значением «знать», что никак не соотносится с разбираемым выражением.
«Ь» или «Я» в окончании
Свидание — существительное среднего рода с окончанием -ИЕ. Если поставить это слово в форму родительного падежа, то по правилам русского языка оно всегда будет с окончанием -Я.
Пример: дойти до (чего?) отделениЯ, нет (чего?) умениЯ.
Частые ошибки в слове «до свидания»
Чем чаще человек что-то произносит, тем больше появляется искушение исказить это на бумаге, поддавшись ложным аналогиям или минутной невнимательности, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат филологических наук, преподаватель русского языка, литературы и истории в ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» Евгений Иванников.
Ошибка 1: слитное написание «досвидания»
Одна из самых распространенных ошибок — слитное написание слова «досвидания». Это происходит из-за подсознательного стремления придать ему монолитность, схожую с наречиями вроде «наверх» или «впопыхах». Однако необходимо запомнить, что предлоги, за редкими исключениями, пишутся раздельно со словами, к которым они относятся.
«Мы же не пишем "подстолом" или "настене", когда речь идет о конкретных предметах и их местоположении. Так почему же "до свидания" должно стать исключением?» — Евгений Иванников, кандидат филологических наук.
Возможно, проблема кроется и в том, что «до свидания» в устной речи произносится почти на одном выдохе, интонационно объединяя слова, что тоже может создавать иллюзию слитности.
Ошибка 2: написание через дефис, «до-свидания»
Еще одна ошибка — написание слова через дефис: «до-свидания». Этот вариант, вероятно, возникает из желания как-то обозначить связь между частями, не сливая их воедино.
Но дефис — знак специфический, используемый для соединения частей сложных слов, приложений, некоторых частиц или для переноса. В данном случае для него нет никаких показаний, отметил Евгений Иванников. «До» и «свидание» — это не равноправные корни одного слова и не приложения.
Ошибка 3: написание с мягким знаком в окончании — «до свиданья»
Некоторые неодушевленные существительные среднего рода с окончаниями -ИЕ и -ЬЕ относятся к одному корню, но имеют разные значения. Например:
- варение (процесс) — варенье (десерт из фруктов, ягод или овощей, сваренных в сахарном сиропе);
- соление (процесс) — соленье (продукты, которые заготавливают с помощью соли и различных приправ, чтобы продлить срок их хранения);
- воскресение (процесс, от слова «воскресить») — воскресенье (последний день недели).
Слово «свидание» с абстрактным лексическим значением не имеет аналогичного варианта слова с окончанием -ЬЕ. В родительном падеже также отсутствует форма слова с окончанием на -ЬЯ.
Слово «до свиданья» в письменной речи недопустимо, однако в стихотворной форме или в устной речи употреблять междометие в такой форме можно.
Как себя проверить
Чтобы легче запомнить основные правила написания слова «до свидания», Екатерина Мыцких советует выучить несколько рифмованных фраз:
- До свидания — раздельно, в корне — И, Я — в завершение.
- Букву Я — я в окончании, в корне И я укажу. Ну а слово «до свидания» я раздельно напишу.
Тест на правописание
1. Укажите правильный вариант написания:
- А. досвидания.
- Б. до сведания.
- В. до свиданья.
- Г. до свидания.
2. Выберите предложение с верным написанием слова (до)св()дани():
- А. Не говори мне: «Прощай!», скажи лучше: «До сведанья!»
- Б. Давай уже расходиться по домам, говори всем: «До свидания».
- В. Господа, до свиданья, до завтра.
- Г. Настало время сказать всем: «Досвидания».
3. Верно ли, что в предложении «(До)свидания, увидимся через два часа» «до» является приставкой и пишется слитно?
- А. Верно.
- Б. Неверно.
4. Верно ли, что выражение «(до)свидания» может писаться слитно в зависимости от контекста?
- А. Верно.
- Б. Неверно.
5. Какие буквы следует вставить на месте пропусков в междометии «До св()дан()»?
- А. буква И — в корне, ИЯ — в окончании;
- Б. буква Е — в корне, ИЯ — в окончании;
- В. буква И — в корне, ЬЯ — в окончании;
- Г. буква Е — в корне, ЬЯ — в окончании.
Ответы:
- 1. Г — До свидания.
- 2. Б — Давай уже расходиться по домам, говори всем: «До свидания».
- 3. Б. Неверно.
- 4. Б. Неверно.
- 5. А. Буква И в корне, ИЯ – в окончании.