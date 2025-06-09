Как правильно писать «до свидания» или «досвидания»: слитно или раздельно?

Lenta.ru

В проведенном в 2024 году опросе 24 процента россиян, то есть каждый четвертый, признались, что их письменный русский язык хромает. Например, проблемы возникают в слове «до свидания» — в раздельном написании, корне слова и его окончании. «Лента.ру» рассказывает, как писать это слово по правилам русского языка, а также как себя проверить.

Как правильно писать «до свидания»
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Как и когда употреблять слово «до свидания»

«До свидания» — это междометие, которое служит для выражения в речи норм этикета. К этой же группе относятся слова, которые выражают приветствие, благодарность, извинение и так далее. Слово «до свидания» представляет собой сочетание предлога «до» и существительного «свидание», рассказала в беседе с «Лентой.ру» методист по русскому языку «Онлайн-школы №1» Екатерина Мыцких. Обычно его употребляют при расставании, когда планируют встретиться с этим человеком снова. Например, при уходе с работы, встрече с друзьями, общении по телефону или при личных разговорах.

«До свидания» — это форма прощания, которая выражает надежду на скорую встречу и подчеркивает вежливость и уважение к собеседнику.

Синонимы слова «до свидания»

  • Прощайте.
  • До встречи.
  • До скорой встречи.
  • Увидимся.
  • Пока.
  • Всего доброго.
  • Всего хорошего.
  • До завтра.
  • Спокойной ночи (если прощание происходит вечером).
  • Будь здоров.
  • Счастливого пути (если прощание связано с дорогой).
  • До новых встреч.
  • Бывай.
  • Всего наилучшего.
  • До следующего раза.
  • Счастливо.

Примеры предложений со словом «до свидания»

  • До свидания, мы обязательно увидимся снова в следующем месяце.
  • Я не ожидала, что время до свидания может быть таким долгим.
  • Он улыбнулся и сказал: «До свидания, до скорой встречи!»
  • До свидания на сегодня! Встретимся завтра.
  • Несколько лет назад «до свидания» прозвучало в последний раз перед долгой разлукой.
  • В конце нашего разговора я произнесла «До свидания», а он кивнул в ответ.
  • Каждый раз, когда мы расстаемся, я говорю: «До свидания», надеясь на скорую встречу.
  • Мы встретились снова с человеком, которого давно не видели, а затем, прощаясь, сказали: «До свидания!»
  • До свидания, не забудь позвонить мне, когда доберешься домой.
  • Она помахала мне на прощание, сказав «До свидания» с теплой улыбкой.
  • Мы обменялись последними новостями и закончили разговор простым: «До свидания!»
  • До свидания, пусть сегодняшний вечер будет для тебя чудесным.
  • Он сказал, что не хочет уходить, но все же произнес «до свидания».
  • В конце встречи мы все дружно произнесли: «До свидания!» и разошлись по домам.

Как правильно пишется

Слитно или раздельно

Существительные с предлогом всегда пишутся раздельно, отметила Екатерина Мыцких. Между предлогом и существительным можно вставить другое слово, например: «до скорого свидания» или «до завтрашнего свидания». Так можно проверять любые сомнительные случаи написания предлогов со словами.

Таким образом, этикетное междометие «до свидания» всегда пишется раздельно.

«И» или «Е» в корне

Запомните, что в середине слова «свидание» всегда пишется буква И, так как оно восходит к слову «видеть»: «свИдимся скоро». Если, например, вместо буквы И поставить Е получится слово «сведание», которое указывает на похожее слово «ведать» со значением «знать», что никак не соотносится с разбираемым выражением.

«Ь» или «Я» в окончании

Свидание — существительное среднего рода с окончанием -ИЕ. Если поставить это слово в форму родительного падежа, то по правилам русского языка оно всегда будет с окончанием -Я.

Пример: дойти до (чего?) отделениЯ, нет (чего?) умениЯ.

Частые ошибки в слове «до свидания»

Чем чаще человек что-то произносит, тем больше появляется искушение исказить это на бумаге, поддавшись ложным аналогиям или минутной невнимательности, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат филологических наук, преподаватель русского языка, литературы и истории в ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» Евгений Иванников.

Ошибка 1: слитное написание «досвидания»

Одна из самых распространенных ошибок — слитное написание слова «досвидания». Это происходит из-за подсознательного стремления придать ему монолитность, схожую с наречиями вроде «наверх» или «впопыхах». Однако необходимо запомнить, что предлоги, за редкими исключениями, пишутся раздельно со словами, к которым они относятся.

«Мы же не пишем "подстолом" или "настене", когда речь идет о конкретных предметах и их местоположении. Так почему же "до свидания" должно стать исключением?» — Евгений Иванников, кандидат филологических наук.

Возможно, проблема кроется и в том, что «до свидания» в устной речи произносится почти на одном выдохе, интонационно объединяя слова, что тоже может создавать иллюзию слитности.

Ошибка 2: написание через дефис, «до-свидания»

Еще одна ошибка — написание слова через дефис: «до-свидания». Этот вариант, вероятно, возникает из желания как-то обозначить связь между частями, не сливая их воедино.

Но дефис — знак специфический, используемый для соединения частей сложных слов, приложений, некоторых частиц или для переноса. В данном случае для него нет никаких показаний, отметил Евгений Иванников. «До» и «свидание» — это не равноправные корни одного слова и не приложения.

Ошибка 3: написание с мягким знаком в окончании — «до свиданья»

Некоторые неодушевленные существительные среднего рода с окончаниями -ИЕ и -ЬЕ относятся к одному корню, но имеют разные значения. Например:

  • варение (процесс) — варенье (десерт из фруктов, ягод или овощей, сваренных в сахарном сиропе);
  • соление (процесс) — соленье (продукты, которые заготавливают с помощью соли и различных приправ, чтобы продлить срок их хранения);
  • воскресение (процесс, от слова «воскресить») — воскресенье (последний день недели).

Слово «свидание» с абстрактным лексическим значением не имеет аналогичного варианта слова с окончанием -ЬЕ. В родительном падеже также отсутствует форма слова с окончанием на -ЬЯ.

Слово «до свиданья» в письменной речи недопустимо, однако в стихотворной форме или в устной речи употреблять междометие в такой форме можно.

Как себя проверить

Чтобы легче запомнить основные правила написания слова «до свидания», Екатерина Мыцких советует выучить несколько рифмованных фраз:

  • До свидания — раздельно, в корне — И, Я — в завершение.
  • Букву Я — я в окончании, в корне И я укажу. Ну а слово «до свидания» я раздельно напишу.

Тест на правописание

1. Укажите правильный вариант написания:

  • А. досвидания.
  • Б. до сведания.
  • В. до свиданья.
  • Г. до свидания.

2. Выберите предложение с верным написанием слова (до)св()дани():

  • А. Не говори мне: «Прощай!», скажи лучше: «До сведанья!»
  • Б. Давай уже расходиться по домам, говори всем: «До свидания».
  • В. Господа, до свиданья, до завтра.
  • Г. Настало время сказать всем: «Досвидания».

3. Верно ли, что в предложении «(До)свидания, увидимся через два часа» «до» является приставкой и пишется слитно?

  • А. Верно.
  • Б. Неверно.

4. Верно ли, что выражение «(до)свидания» может писаться слитно в зависимости от контекста?

  • А. Верно.
  • Б. Неверно.

5. Какие буквы следует вставить на месте пропусков в междометии «До св()дан()»?

  • А. буква И — в корне, ИЯ — в окончании;
  • Б. буква Е — в корне, ИЯ — в окончании;
  • В. буква И — в корне, ЬЯ — в окончании;
  • Г. буква Е — в корне, ЬЯ — в окончании.

Ответы:

  • 1. Г — До свидания.
  • 2. Б — Давай уже расходиться по домам, говори всем: «До свидания».
  • 3. Б. Неверно.
  • 4. Б. Неверно.
  • 5. А. Буква И в корне, ИЯ – в окончании.