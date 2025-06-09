Балтийские пираты. История с продолжением

Пираты на Балтике объявились задолго до эстонцев, которые сегодня пытаются захватывать суда, идущие в российские порты. Этим промыслом с VIII по Х век занимались варяги - в основном жители современной Швеции

© Дж.. Кармайкл "Бомбардировка Свеаборга"

Дела давно минувших дней

С незапамятных времён на Балтике существовало так называемое «береговое право», разрешавшее грабить суда, севшие на мель или выбросившиеся на берег. Чтобы хоть как-то повлиять на этот беспредел, местные владыки разрешили «рыцарям моря» захватывать корабли и грузы только в том случае, если на борту не было команды. И те поняли всё правильно: предварительно стали убивать всё живое на борту, а потом уже грабить.

С середины XI века норманнов сменили древнеславянские пираты - лютичи, руяне, поморяне, их главной базой стал город Волин на одноимённом острове в дельте Одера. Большая база пиратов расположилась на острове Руян (Рюген). И когда чаша терпения переполнилась, в Дании для борьбы с пиратами был образован специальный рыцарский орден, который обладал собственным флотом.

В 1168 году датчанам удалось захватить остров Руян и покончить с пиратами. Но дурной пример оказался заразительным. В XIII-XV веках на Балтике свирепствовали пиратские флотилии витальеров, состоявшие из всякого сброда. Что, впрочем, не мешало королям Дании и Швеции периодически нанимать витальеров для борьбы с соперниками. А потом шведские феодалы сами занялись разбоем на Балтике, в Финском заливе, на Неве и даже на Ладожском озере.

Дружины Господина Великого Новгорода, а также ушкуйники регулярно давали отпор шведским пиратам. Даже сожгли их столицу Сиггуну. После этого шведы перенесли свой стольный град на 47 километров и назвали его Стокгольмом. В основном с пиратством на Балтике было покончено в 1721 году после заключения Ништадтского мира.

Новые пираты появились лишь в 1854 году, когда в ходе Крымской войны на Балтику вошёл англо-французский флот. Но это были как бы официальные пираты. В мае 1854 года британские адмиралы донесли в Лондон о захвате 50 финских и русских купеческих судов.

Любопытна позиция русского правительства по этому вопросу. Когда несколько петербуржских газет назвали действия британских кораблей «пиратскими», канцлер Нессельроде пригрозил их редакторам высылкой в Сибирь.

«Форточка» в Европу

История с пиратством на Балтике повторилась в 1918 году, когда был заключён «похабный» Брестский мир. Русские военные и торговые суда начали покидать порт Гельсингфорс (Хельсинки). И тут-то финны и эстонцы занялись неприкрытым пиратством. Самыми ценными для них призами были русские ледоколы. 3 марта финнами, которые проникли на борт под видом пассажиров, на выходе из Гельсингфорса был захвачен ледокол «Тармо». В нейтральных водах новоявленные пираты срезали радиомачту и увели ледокол в Ревель. Таким же способом был захвачен и ледокол «Волынец», а экипаж из красноармейцев отправлен в концлагерь.

«Волынец» удалось вернуть в 1940 году, а «Тармо» так и остался у финнов, которые вконец обнаглели и начали охотиться даже за тральщиками Балтфлота, тралившими Финский залив у Кронштадта. Разобрались с финскими пиратами очень просто - при помощи 305-миллиметровых орудий форта «Красная Горка». После того как 470-килограммовые фугасные снаряды начали обстреливать финские городки, захваты судов прекратились.

В конце апреля 1919 года в Финский залив, как в старые «добрые» времена, заявилась англо-французская эскадра. А в Териоки (40 километров от Петербурга) на базе бывшего Российского императорского яхт-клуба с помощью финнов была оборудована секретная база торпедных катеров. В июне 1919 года английские торпедные катера совершили 13 походов в Петроград и на одном из островов Невской дельты то ли высадили, то ли приняли на борт британских агентов.

17 июня 1919 года у Толбухина маяка английский торпедный катер потопил крейсер «Олег». В августе был повреждён старый линкор «Андрей Первозванный» и потоплен крейсер «Память Азова». При этом три катера были потоплены огнём эсминца «Гавриил». Уцелел только один.

Как известно, Борис Ельцин любил сравнивать себя с Петром Великим. И действительно, если от противного, сходство есть: Пётр на Балтике прорубил окно в Европу, а Ельцин оставил узенькую форточку. Теперь НАТО старается захлопнуть и её…

Хотя какие суммы были затрачены на помпезное празднование 300-летия русского флота! В честь юбилея в кругосветное путешествие отправился парусник «Крузенштерн». 26 июля 1996 года на всех флотах и флотилиях прошли морские парады, в том числе и в Санкт-Петербурге, который почтил своим присутствием Ельцин. Банк России выпустил набор золотых и серебряных памятных монет с изображением значимых морских сражений, знаменитых кораблей и ключевых для истории русского флота деятелей. Собрались даже выпускать лотерейные билеты с портретами «основателя военно-морского флота Петра I и первого президента России».

Но в ходе торжеств как-то не обратили внимание, что 18 октября 1996 года Финляндия и Эстония разделили между собой всю центральную и западную части Финского залива. России же они выделили для прохода судов и пролёта самолётов узенький коридор длиной около 150 километров и шириной от 4 до 10 километров. И теперь стоит самолёту или кораблю отклониться на несколько десятков метров от этого коридора, как уже летят грозные ноты. Но самое примечательное, что проход российских судов и пролёт самолётов в Финском заливе не определён никакими международными соглашениями. Получается, нас пропускают, пока хотят. А что дальше?..

В начале 2020-х годов руководство НАТО решило лишить РФ выходов в Чёрное и Балтийское моря, то есть вернуть Россию во времена царя Алексея Михайловича. На Чёрном море для этих целей задействованы воздушные и морские дроны ВСУ, ну а Финский залив было решено заблокировать в связи с «повреждениями подводных кабелей».

Виновные в повреждении подводных коммуникаций в Финском заливе, равно как и в подрывах газопроводов «Северный поток», так и не были найдены. Однако во всех подводных диверсиях руководство НАТО автоматически обвиняло РФ. В итоге 14 января 2025 года в Хельсинки прошёл саммит стран НАТО Балтийского региона, на котором было заявлено, что НАТО начинает бессрочную миссию под названием «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). И военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря. Возглавил эту эскадру, которой предписано контролировать Финский залив, фрегат Нидерландов «Тромп». Как потом стало понятно, в режиме откровенного пиратства.

26 декабря 2024 года финский спецназ захватил нефтяной танкер Eagle S. Судно шло из Санкт-Петербурга под флагом Островов Кука, доставляя бензин из Усть-Луги в Турцию. Экипаж заподозрили в причастности к разрыву кабеля Estlink 2, но доказательств не нашли.

27 января 2025 года шведские корабли задержали и обыскали судно Vezhen, вышедшее из порта в Усть-Луге под флагом Мальты. Подозревали в преднамеренном повреждении подводного кабеля между Швецией и Латвией. Опять ничего не удалось доказать.

И, наконец, 14 мая 2025 года эстонские катера попытались захватить танкер «Ягуар», шедший в порт Приморск под флагом Габона. Над танкером барражировал польский истребитель МиГ-29. Лишь появление российского заставило пиратов оставить танкер в покое. Отметим, что этот, равно как и другие инциденты на Балтике, проходили в нейтральных водах.

Вне закона

Что же делать с натовскими пиратами? Ряд отечественных экспертов предлагают организовать конвои под охраной кораблей Балтийского флота. Способ весьма эффективный, но столь же дорогостоящий. Сколько стоит час хода боевого корабля и час простоя танкера в порту в ожидании окончания формирования конвоя? Наверное, пока хватает боевого радиуса, проще будет организовать «прикрытие» с воздуха. Даже при дозвуковой скорости пролёт истребителя на малой высоте может вывести из строя антенны РЛС и устройств на пиратских кораблях. А при преодолении звукового барьера на малой высоте…

Вспомним, что случилось 7 июня 1965 года, когда правительство ФРГ решило незаконно провести заседание бундестага в Западном Берлине - в Конгрессхалле. Через полчаса после торжественного открытия над зданием пролетели несколько звеньев Су-7 и МиГ-21, преодолевавшие звуковой барьер. Практически все стёкла в Конгрессхалле вылетели, а кое-где была повреждена крыша. Трое депутатов умерли от страха прямо в зале заседаний, ещё 18 оказались в госпитале.

Это к тому, что с пиратами нет смысла церемониться, нормального языка они не понимают с незапамятных времён. Поэтому, когда 4 мая 2025 года эстонский катер пытался загородить путь танкеру «Ягуар», наверное, не стоило сбавлять ход…

Теперь вот НАТО угрожает применить против торговых судов, перевозящих российские углеводороды на Балтике, морские дроны. Как утверждает американское издание Breaking Defense, утверждает, что руководство альянса сделало выводы из успешного опыта ВСУ в применении морских безэкипажных катеров против Черноморского флота, так почему бы не использовать БЭКи и на Балтике?

«Эти системы можно запускать с берега или кораблей, сбрасывать с воздуха, - сообщил изданию бывший главком ВМС Дании Торбен Миккельсен. - Сочетание пилотируемых и безэкипажных морских платформ - ключ к желаемому результату во всём спектре конфликтов. Балтийское море как в некотором роде внутренний водоём НАТО - идеальная "лаборатория" для отработки этой тактики».

Тут самое время напомнить натовским адмиралам, что статус безэкипажных судов не определён морским правом. Они вообще не попадают под определение «военного корабля» в понимании статьи 29 Конвенции ООН по морскому праву. Такое определение трактуется достаточно ясно:

«Для целей настоящей Конвенции "военный корабль" означает судно, принадлежащее к вооружённым силам какого-либо государства, имеющее внешние знаки, отличающие такие суда его национальности, находящееся под командованием офицера, который состоит на службе правительства данного государства и фамилия которого занесена в соответствующий список военнослужащих или эквивалентный ему документ, и имеющее экипаж, подчинённый регулярной военной дисциплине».

Таким образом, де-юре морские дроны официально вне закона. Как, впрочем, и пираты, под каким бы флагом они ни ходили. Так чего с ними церемониться? ■