Как появились одни из последних боевых наград Великой Отечественной войны

80 лет назад был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медалей «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Вены» и «За взятие Берлина». Ими награждали непосредственных участников, организаторов и руководителей штурмов городов, игравших важную роль в обороне вермахта. По словам историков, эти медали стали одними из последних боевых наград, учреждённых в связи с конкретными событиями Великой Отечественной войны. Они стали важным элементом исторической памяти в России и за её пределами.

Последние залпы войны

В 1945-м руководство Третьего рейха всё ещё пыталось изменить ход Второй мировой войны. По словам историков, нацисты хотели если не перейти в контрнаступление, то хотя бы добиться сильных переговорных позиций. Они помнили, какой героизм проявили советские воины, долгое время державшие оборону Севастополя, Ленинграда и Сталинграда. Гитлер и его окружение планировали повторить нечто подобное.

В Германии и связанных с ней государствах создавались мощные узлы обороны, призванные остановить или сильно замедлить наступление Красной армии. Как отмечают специалисты, многие нацисты верили, что за время обороны крупных городов Третьему рейху удастся разработать «чудо-оружие», которое сыграет решающую роль в войне.

Гитлеровское командование сформировало мощную систему укреплений в районе Будапешта, Вены, Кёнигсберга и Берлина и сконцентрировало там внушительные воинские группировки, в том числе элитные подразделения.

Будапештская стратегическая наступательная операция Красной армии проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов с 29 октября 1944-го по 13 февраля 1945 года. Причём около полутора месяцев продолжались городские бои за столицу Венгрии. В ходе операции были разгромлены 56 дивизий и бригад врага. Её успешное завершение позволило охватить южный фланг сил вермахта.

В Венской стратегической наступательной операции также участвовали подразделения 2-го и 3-го Украинских фронтов. Она проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. По словам историков, непосредственно при штурме Вены советское командование сделало всё возможное для сохранения уникальной архитектуры города.

Кёнигсбергская операция — составная часть Восточно-Прусской. Она проводилась с 6 по 9 апреля 1945 года. Как рассказал в беседе с RT главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте РФ Дмитрий Суржик, Гитлер планировал оборонять столицу Восточной Пруссии долгие месяцы, но она не продержалась и четырёх дней.

По итогам штурма Кёнигсберга были ликвидированы основные силы восточно-прусской группировки вермахта, и советское командование получило возможность сконцентрироваться на действиях на Берлинском направлении.

Берлинская стратегическая наступательная операция проводилась с 16 апреля по 2 мая 1945 года силами 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Более недели бои велись в самой столице Германии. По итогам операции главный политический центр нацизма пал. Третий рейх лишился большинства своих главарей: одни из них покончили с собой, другие пытались бежать или сдались в плен.

«Символы Победы»

Ещё до завершения этих боёв в Москве задумались над тем, как отметить советских военнослужащих, сражавшихся за города, которые находились за пределами СССР.

«Героические штурмы крупных городов, превращённых нацистами в мощные узлы обороны, сыграли важную роль в успешном завершении Великой Отечественной войны, и их участников нужно было достойно наградить», — отметил в разговоре с RT методист Музея Победы Николай Лахтиков.

При этом по не до конца известным историкам причинам бои за одни крупные населённые пункты считались взятием, а за другие — освобождением. Существует версия, что Красная армия, согласно официальной терминологии, брала города на территории Германии и её союзников, а освобождала — в оккупированных Гитлером странах. Кроме того, некоторые историки полагают, что советское руководство говорило об освобождении городов, если бои сопровождались восстаниями со стороны местного населения. Однако окончательной ясности в этом вопросе нет.

«Традиционно за разработку медалей в СССР в годы Великой Отечественной войны отвечала служба тыла. В апреле 1945 года начальник Главного управления тыла Красной армии Андрей Хрулёв отдал Техническому комитету Главного интендантского управления распоряжение подготовить макеты медалей за взятие и освобождение городов за границами СССР», — отметил Дмитрий Суржик.

По словам историков, советские художники подготовили значительное количество эскизов наград. Так, только на конкурс по оформлению медали «За взятие Берлина» их подали 116. Некоторые из них были композиционно сложными. Однако в итоге командованию больше всего понравилась минималистичная концепция художника Александра Кузнецова, который к этому времени уже разработал ряд советских наград.

9 июня 1945 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медалей «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Вены» и «За взятие Берлина». Ими награждались военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и взятия Будапешта, Кёнигсберга, Вены и Берлина, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этих городов.

Действующим военнослужащим медали вручали командиры воинских частей, а тем, кто уже уволился со службы, — военные комиссары по месту жительства.

Медали положено было носить на левой стороне груди. Изготавливались они из латуни. Диаметр наград составлял 32 мм. На лицевой стороне медали указывалось, за взятие какого города она вручена, а также изображались лавровые веточки или дубовые листья. На обратной стороне чеканилась дата окончания штурма и пятиконечная звезда.

Медали крепились к пятиугольным колодочкам, обтянутым муаровой лентой. Для каждой награды была определена своя расцветка: для медали «За взятие Будапешта» лента была оранжевой с голубой полоской, для медали «За взятие Кёнигсберга» — с тремя чёрными и двумя зелёными полосками, для медали «За взятие Вены» — голубой с синей полоской, а для медали «За взятие Берлина» — с тремя чёрными и двумя оранжевыми полосками.

За штурм Будапешта наградили около 362 тыс. человек, Кёнигсберга — 760 тыс., Вены — 277 тыс., а Берлина — 1,1 млн человек. Многих героев медали нашли спустя долгие годы после завершения войны. В частности, по словам историков, так происходило с некоторыми ранеными, которые во время взятия городов попали в госпитали и находились там на длительном лечении.

Как отмечают специалисты, медали за взятие городов стали одними из последних боевых наград, учреждённых в СССР за конкретные события Великой Отечественной войны. Синхронно с ними были созданы медали за освобождение Белграда, Варшавы и Праги, а позже — только медаль «За оборону Киева» в 1961 году и юбилейные награды.