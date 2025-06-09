Купание красного председателя: история побед и поражений Мао Цзэдуна

Может ли человек в 72 года переплыть 15 километров по бурной реке и выйти на берег полным сил? История рекордного заплыва Мао Цзэдуна — это не столько рассказ о физическом подвиге, сколько о политическом спектакле, который потряс Китай и вызвал споры на Западе. В этой статье мы раскроем, как Великий кормчий бросил вызов природе и своим врагам, превратив плавание в символ своей власти и несгибаемой воли.

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Наследие Мао: семь побед и три провала

Создатель коммунистического Китая Мао Цзэдун — личность, мягко говоря, неоднозначная. Сами китайцы оценивают правление Председателя по выдвинутой когда-то им самим формуле: «Семь пальцев здоровые, три пальца больные».

Почти сразу после его смерти официально было признано, что миллионы человеческих жертв Большого скачка и Культурной революции, культ личности — это больные пальцы, а объединение страны, создание современного китайского государства — это здоровые семь пальцев. В Китае даже можно без особого фанатизма ругать Великого кормчего, но от его побед и его тирании китайцы не отказываются — история есть история. Никто и не думает убирать мумию Председателя с площади Тяньаньмэнь или снимать портрет Мао с Ворот небесного спокойствия.

К «больным пальцам» Мао, например, относятся его познания в экономике. Он не стеснялся признаваться в том, что ни черта смыслит в экономике, но слушать специалистов при этом не желал. Так и случился Большой скачок, когда вдруг Мао осенило, как можно обогнать капиталистические страны по выплавке стали: можно же установить мартеновские печи в каждом дворе, чтобы люди после работы несли в них железный лом.

Он радовался, что додумался об этом быстрее американцев и англичан, но экономическая инициатива Мао полностью провалилась — сталь домашнего изготовления никуда не годилась. Мао не умел признавать ошибки и часто после провалов и неудач сбегал в какую-нибудь пещеру, дальнюю резиденцию, мог внезапно отправиться с инспекцией в отдаленный район или устроить большой заплыв, возложив появившиеся проблемы на плечи своих министров.

Политические игры: возвращение Мао к власти

Если подчиненные Председателя, не дай Конфуций, разгребали наломанные им дрова не в соответствии с линией партии, то Мао возвращался из добровольного изгнания и делал то, что ему удавалось лучше всего: уничтожал политических конкурентов.

После провальной политики Большого скачка Мао устранился от дел, а пока его не было, Лю Шаоци (прозванный потом пропагандой «Китайским Хрущевым» — самое обидное для Мао ругательство) и Дэн Сяопин (это благодаря его реформам Китай станет экономическим гигантом) задумали реформы по выводу страны из кризиса, в который ее загнал дзэдуновский скачок.

Председатель вернулся и с подачи своей жены, бывшей актрисы, ставшей министром культуры, Цзян Цин (она себя называла «собакой председателя Мао») дал приказ бить по штабам. Пока в столице лютовали хунвейбины, унижая на митингах вчерашних соратников Великого кормчего, Мао решил показать всей стране и всему миру, что он в свои 73 года находится в самом расцвете не только политической, но и физической силы.

Мао и здоровье

Чтобы нагнать страху на политических врагов и показать свои возможности миру, Мао решил переплыть великую китайскую реку Янцзы. Мао действительно был крепким стариком, несмотря на то, что образ жизни вел очень нездоровый. Он много курил, спал до обеда, а работал по ночам, любимым его блюдом была жареная жирная свинина с острым перцем. И в старости он от этих вредных привычек отказываться не собирался.

Ко всему прочему Мао не чистил зубы (он считал, что достаточно прополоскать рот зеленым чаем). При этом он ни разу не обращался к зубному, из-за чего поплатился на восьмом десятке всеми верхними зубами. Мао, как и Сталин, очень скептически относился к докторам и предпочитал лечиться народными средствами.

Великий Кормчий был уверен, что частый секс укрепляет здоровье и продлевает жизнь. У Мао было четыре жены и бесчисленное количество любовниц. О его сексуальных похождения ходили невероятные легенды. Даже когда Мао уже был немощным, полуслепым, полуглухим и практически немым старцем, рядом с ним всегда находились молоденькие секретарши, одна из которых переводила его неразборчивые и тихие обрывки слов посетителям.

Первый заплыв: начало традиции

Короче говоря, плавать Мао обожал. Впервые Мао переплыл Янцзы в 1956 году. Тогда для демонстрации силы он решил переплыть три великие китайские реки: Жемчужную реку, Сянцзян и Янцзы. Служба охраны робко попыталась отговорить Мао, но он твердо решил плыть. Больше всего охранников волновали водяные змеи (одна змея укусила охранника во время заплыва Мао по Жемчужной реке), а также очень и очень грязная вода.

Фотография: Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна №6 - BigPicture.ru

Руководитель службы охраны Мао так вспоминал о первом заплыве по Янцзы:

«Вода, как я и боялся, была грязной. Рядом с Мао проплывали человеческие отходы. Но Мао не обращал внимание на грязь. Он плыл на спине, его пузо торчало из воды, словно воздушный шар, ноги расслаблены, будто он лежал на диване. Его подхватило течение, лишь изредка он греб руками и ногами».

Вместе с Мао плыло 20 человек охраны и катер. Мао называл плавание — схваткой с природой, из вод Янцзы в глазах китайцев он вышел однозначным победителем. Но этот заплыв был не только пиар-трюком.

Плавание как национальный спорт

Мао сделал плавание самым популярным видом спортом в Китае. Газеты писали:

«Когда Мао плывет, плывет весь Китай».

Массовый заплыв по реке Янцзы из Уханя (того самого) вместе с портретом Председателя стал ежегодной традицией. Так что любовь к плаванию Мао Цзэдуна оказала положительный эффект на здоровье нации.

В Китае до сих пор каждый год проводятся подобные заплывы, а в Ухани существует музей плавания Мао Цзэдуна.

Рекордный заплыв 1966 года: правда или пропаганда?

В июле 1966 года Мао переплыл Янцзы в последний раз — согласно китайской пропаганде, в общей сложности Председатель пересек великую реку вплавь 17 раз (в некоторых китайских источниках количество заплывов Председателя доходит до сорока восьми!).

Жарким летним днем, когда «воды Янцзы, казалось, улыбаются Председателю», как писали газеты, Мао проплыл 15 км по реке за 65 минут (по другим данным, за 1 час 50 минут) и бодро вышел на берег, где его поджидали ликующие толпы китайцев. На следующий день все китайские газеты на перебой хвалили выносливость и силу Мао Цзэдуна.

На всех первых полосах всех газет красовался только что вышедший из воды Мао, все статьи о заплыве отмечали, что Председатель ни капельки не устал.

Сомнения Запада: реальность или миф?

Если китайцы привыкли к бесконечным подвигам Великого Кормчего, то на Западе удивились способностям Председателя. Мао проплыл 15 км за 65 минут, это значит, что он плыл со скоростью 3,8 м/с. Известно, что Мао плыл на спине.

Быстрее всех из современных атлетов на спине плавает Митч Ларкин из Австралии. В 2015 году он установил мировой рекорд: преодолел 200 м за 106 сек. Получается, он плыл со скоростью 1,88 м\с, что в два раза меньше скорости Мао. Тем более все 15 км Ларкин такую скорость поддерживать бы не смог. Отсюда можно сделать вывод, что в 1966 году Мао в 72 года легко мог бы получить олимпийское золото.

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Американские пловцы даже направили Мао Цзэдуну шуточное письмо, в котором уговаривали его оставить пост председателя и зарабатывать участием в международных соревнованиях. Одна тайваньская газета рассчитала, что даже если учесть скорость течения, а Мао плыл по течению, то его результат все равно кажется невероятным.

Короче говоря, на Западе посмеялись и не поверили что Мао вообще переплывал Янцзы. В Китае в августе 1966 года даже выпустили документальный фильм об историческом заплыве, чтобы доказать капиталистам реальность схватки Мао с природой. Биографы Мао считают, что заплыв был, но Мао помогало не только течение, но и на каких-то участках пути и катер.

Фотография: Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна №11 - BigPicture.ru

Кстати, Си Цзиньпин тоже любит плавать, и однажды на встрече с Бараком Обамой он сообщил, что каждое утро проплывает 1 км. Однако переводчик оговорился и сказал, что председатель Си проплывает каждое утро 10 км, продолжив тем самым легенду про великие водные подвиги китайских правителей.

Закат Мао: последние годы и смерть

Заплыв 1966 года произвел нужный Мао эффект и, выйдя из воды полным сил, он отправился громить своих оппонентов в Пекин. К концу 1960-х здоровье Мао стало резко ухудшаться. В начале 1970-х Мао уже еле ходил и еле шевелил губами, разобрать его речь могла только ближайшая помощница/любовница Чжан Юйфэн.

Беседы с высокими гостями уже вели Чжой Эньлай и Дэн Сяопин, а Мао лишь выводили к ним на пару минут как живой символ Китая. У Мао Цзэдуна диагностировали боковой амиотрофический склероз (это как у Стивена Хоукинга) и болезнь Паркинсона, в последние месяцы жизни он лишь лежал на одном боку на диване и смотрел одним глазом гонконгские боевики.

Последний бой с природой

Незадолго до кончины Мао случилось крупное Таншаньское землетрясение, унесшее сотни тысяч жизней. Как будто бы природа напомнила Мао перед смертью, что ее не победить, и сильнейшим толчком, по дороге до Пекина растерявшим почти всю свою мощь, Мао был сброшен со своего дивана.

Председатель умер 9 сентября 1976 года от инфаркта. Вопреки последней воле Мао Цзэдуна его забальзамированное тело выставили в мавзолее на площади Тяньаньмэнь, где оно находится и по сей день.

Заплыв Мао Цзэдуна по Янцзы в 1966 году стал не только демонстрацией физической силы пожилого лидера, но и мощным политическим заявлением, укрепившим его авторитет в Китае. Однако сомнения Запада и невероятные цифры скорости заставляют задуматься: был ли это реальный подвиг или искусно срежиссированный спектакль?