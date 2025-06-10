Ад в городе ангелов: из-за чего разгромили респектабельный город

Весной 1992 года в респектабельном Лос-Анджелесе разразился настоящий апокалипсис. Сотни тысяч афроамериканцев учинили в городе крупномасштабный погром, выражая таким способом протест против дискриминации черного населения.

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Ад в городе ангелов

В погожие майские дни 1992 года небо над Лос-Анджелесом заволокли дымы бушующих пожаров – так полыхали тысячи зданий и автомобилей. На улицах то и дело возникали стихийные стычки, сопровождаемые звоном разбитых стекол, стрельбой и воплями людей.

Это обкуренные и накачанные наркотиками бунтовщики, прихватив нарезное оружие, палили во все, что движется, параллельно громя попадающиеся по пути магазины и офисы. Кто-то пытался защитить свое имущество, а кто-то в панике бежал, оставляя все на откуп разбушевавшейся толпе.

Люди всех возрастов и национальностей с каким-то дьявольским остервенением грабили супермаркеты, охапками вынося все, что попадало под руки. Наиболее предприимчивые забивали багажники и салоны автомобилей бытовой техникой, электроникой, запчастями, оружием, парфюмерией, едой.

Первое время полиция не вмешивалась в разграбление города: несколько тысяч служителей правопорядка были просто бессильны остановить разгулявшуюся стихию. Даже пассажирские авиалайнеры не решались приблизиться к погруженному в хаос огромному мегаполису, облетая бурлящий город стороной.

Это не первый подобный инцидент в Лос-Анджелесе. В августе 1965 года в Уотсе – пригороде Лос-Анджелеса – в результате шестидневных беспорядков погибло 34 человека, более тысячи получили ранения, недвижимому имуществу был нанесен ущерб на 40 миллионов долларов.

При всем различии, у обоих событий одни и те же корни: протест чернокожего населения против дискриминации со стороны властей и полиции. Лос-Анджелес, оказавшийся в середине XX столетия на пути массового исхода цветного населения США из неблагополучного юга на свободный север, стал едва ли не самым «афроамериканским» городом страны.

Так, если в 1940 году в Лос-Анджелесе проживало около 63 тыс. представителей чернокожей диаспоры, то к 1970 году ее число превысило 760 тыс. человек. Достаточно было искры, чтобы воспламенить эту огромную массу негодующих людей.

По расовому признаку

На рубеже 1980-90-х годов южная часть центра Лос-Анджелеса (South Central Los Angeles), где проживала основная масса чернокожего населения, в наибольшей степени была поражена экономическим кризисом, именно здесь фиксировался самый высокий процент безработицы. Как следствие – высокий уровень преступности и регулярные полицейские облавы.

Представители афроамериканской общественности были убеждены, что при задержании и применении силы полиция города руководствуется исключительно расовым признаком. Особое возмущение у чернокожего населения Лос-Анджелеса вызвал приговор американке корейского происхождения, которая 16 марта 1991 года в собственном магазине застрелила 15-летнюю чернокожую девушку. Несмотря на то, что жюри присяжных посчитали Сун Я Ду виновной в умышленном убийстве, судья вынес ей чрезвычайно мягкий приговор – 5 лет испытательного срока.

Впрочем, каплей, переполнившей терпение черного населения Лос-Анджелеса, стал вердикт суда в отношении четырех полицейских, жестоко избивших чернокожего американца Родни Кинга. Трое из них вообще избежали какого-либо наказания.

3 марта 1991 года после 8-мильной погони полицейский патруль остановил автомобиль Родни Кинга, в котором находились еще трое афроамериканцев. Офицер полиции Стейси Кун приказал четырем помощникам – Пауэллу, Уинду, Брисено и Солано надеть на Кинга наручники. Однако последний оказал служителям правопорядка достаточно агрессивное сопротивление, в частности, ударив одного из них в грудь. Полицейские вынуждены были применить электрошокер, однако когда и этот метод не успокоил нарушителя, силовики перешли к более решительным действиям и попросту стали избивать Кинга дубинками и ногами.

Позднее было выявлено, что в крови Кинга содержались следы алкоголя и марихуаны, хотя полицейских от ответственности это никак не освобождало. Все это действо запечатлел на камеру проживавший неподалеку аргентинец Джордж Холлидэй. Кадры инцидента впоследствии облетели все американские СМИ.

Цветная вакханалия

Уже вечером 29 апреля после оправдательного приговора на улицы Лос-Анджелеса вывалили многотысячные разъяренные толпы «черных», а вместе с ними и «латинос». Полетели камни, зазвучали выстрелы, заполыхали пожары. Бунтовщики подожгли 17 правительственных зданий.

По свидетельству очевидцев, происходящее больше напоминало гражданскую войну и все это буквально в двух шагах от фабрики грез – Голливуда и фешенебельного района Беверли-Хиллс. На улицах все активнее звучали призывы к восстанию «цветных» против господства «белых», наиболее агрессивно настроенные через мегафон убеждали толпу идти «на Голливуд и Беверли-Хиллз, чтобы грабить богатых».

Но одним из первых пострадал не зажравшийся буржуй, а 33-летний дальнобойщик Реджинальд Денни. Толпа бунтовщиков вытащила его из кабины и забила практически до полусмерти – он не мог ни ходить, ни говорить. Полиция в это время лишь кружила над местом инцидента, и транслировал все в прямом эфире по ТВ. Им был дан приказ не вмешиваться.

Немало досталось американцам корейского происхождения, особенно владельцам магазинов: это была месть за несправедливое решение суда по делу убийства чернокожей девушки кореянкой.

Очень быстро бунт охватил афроамериканские и латинские кварталы южного и центрального Лос-Анджелеса, восток города властям удалось удержать. В городе было приостановлено движение общественного транспорта, было также нарушено железнодорожное и авиасообщение. На более поздние сроки были перенесены спортивные и культурные мероприятии. Вслед за городом мечты, восстания распространились еще на несколько десятков городов США.

На следующий день беспорядки перекинулись и в Сан-Франциско. Там было разграблено свыше ста магазинов. Как заявил газете «Сан-Франциско Экземайнер» известный представитель Демократической партии Вилли Браун: «Впервые в американской истории большинство демонстраций, а также большая часть насилия и преступлений, в особенности грабежей, носили многорасовый характер, в них были вовлечены все — чернокожие, белые, выходцы из Азии и Латинской Америки».

Развязка

Утром 1 мая по просьбе губернатора Калифорнии Пита Вильсона в город выехал спецтранспорт с гвардейцами, однако до их приезда с бунтом должны были справляться только 1700 полицейских. Вечером этого же дня к народу обратился президент Джордж Буш-старший, успокаивая всех и заверяя, что справедливость восторжествует.

Только на четвертый день беспорядков в город вошло подкрепление: около 10000 гвардейцев, 1950 шерифов и их помощников, 3300 военных и морских пехотинцев, 7300 полицейских и 1000 агентов ФБР. Начались массовые облавы и аресты, силами правопорядка было уничтожено 15 наиболее активных бунтовщиков. Восстание было подавлено.

Министерство юстиции США инициировало федеральное расследование по делу избиения Родни Кинга. Позднее федеральными властями США против полицейских были выдвинуты обвинения в нарушении гражданских прав. Процесс длился неделю, после чего был вынесен приговор, согласно которому все четверо полицейских, участвовавших в избиении Родни Кинга, были уволены из рядов полиции Лос-Анджелеса.

По итогам шестидневного лос-анджелесского бунта только по официальным данным погибло 55 человек, более 2000 было ранено, сгорело и пострадало свыше 5500 зданий, что составило общий ущерб на сумму более 1 млрд. долларов. Страховые компании оценили это ущерб пятым по величине стихийным бедствием за всю историю США. Произведенные аресты оказались самыми масштабными в истории государства – более 11 тыс. человек, из них 5 тыс. афроамериканцев и 5,5 тыс. латиноамериканцев. Общее количество участников восстания приближалось к миллиону человек.

Любопытно, что Родни Кингу от полиции Лос-Анджелеса была выплачена компенсация в размере 3,8 млн. долларов. На часть этих средств он открыл лейбл «Alta-Pazz Recording Company», где стал записывать рэп. В последующем Кинг не остепенился, и все также имел проблемы с американским правосудием.