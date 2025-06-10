Как Рокфеллер разоблачил тайные опыты ЦРУ над разумом людей

Середина XX века — эра нового расцвета оккультизма, когда способности экстрасенсов и телепатов всерьез проверяли в разведках крупных стран. В какой-то момент ЦРУ пришло к выводу, что коммунисты и КГБ научились контролировать разум людей, и решило в ответ разработать собственный метод. На практике это вылилось в то, что случайных людей накачивали галлюциногенами, после чего они выпрыгивали из окна. Об этом и о других преступлениях ЦРУ американцы узнали от комиссии Рокфеллера.

ЦРУ следит за всеми нами

«По данным надежных правительственных источников, Центральное разведывательное управление проводило масштабную незаконную разведывательную операцию во время правления администрации Никсона, нацеленную против американского антивоенного движения и других диссидентских групп, что прямо нарушает устав ЦРУ. <...> Проверка выявила доказательства десятков других незаконных действий сотрудников ЦРУ на территории Соединенных Штатов, начиная с 1950-х годов, включая проникновения в жилища, прослушивание телефонных разговоров и тайный досмотр почты», — с этих слов начиналась статья знаменитого американского расследователя Сеймура Херша, напечатанная на первой полосе газеты New York Times от 22 декабря 1974 года.

США тогда только-только отходили от Уотергейтского скандала, связанного с тем, что президент Никсон приказал ФБР шпионить за избирательным штабом оппонентов из Демпартии, а после вскрытия этой истории вынужден был уйти в отставку. Новая же публикация New York Times указывала на то, что у потрясшего американское общество сериала будет второй сезон.

ЦРУ было создано после Второй мировой войны для противостояния НКВД/МГБ и сдерживания коммунистической угрозы. Советская разведка, начиная с 1920-х годов, управляла колоссальной агентурной сетью по всему миру, а самой важной операцией в ее истории, вероятно, стала кража секрета изготовления ядерного оружия через внедренных в среду разработчиков идейных коммунистов. Это был не эксцесс, а системная проблема: немалую часть культурной элиты США — актеров, певцов, ученых и писателей — составляли открытые коммунисты, а то и просто поклонники Советского Союза. Разумеется, виной тому был не СССР, но он активно пользовался этим ресурсом для продвижения своих идей.

К концу 1940-х годов, после начала Холодной войны, американским властям и обществу стало ясно, что без систематической борьбы с коммунистическим влиянием долго они не протянут, и ЦРУ стало ключевым инструментом в этой борьбе.

Оно не давало советской госбезопасности внедрять шпионов на военные предприятия, мешало превращать политических активистов в иностранных лоббистов, узнавало о советских планах через завербованных в СССР агентов и боролось с советским влиянием в странах третьего мира. Началось знаменитое противостояние двух разведок, затянувшееся на долгие десятилетия и легшее в основу десятков шпионских романов, фильмов и компьютерных игр.

Кеннеди не убивали, Кастро — пытались

Однако расследование Херша окончательно показало, что у этого есть вторая сторона. Любая успешная разведка, по определению, действует тайно. Однако если такая мощная сила действует тайно, то может не бояться ни стыда, ни ответственности, а законы начинают терять свой вес. В иных странах аналогичная ЦРУ структура могла бы, пользуясь безнаказанностью, стать фабрикой миллиардеров, тратя государственные ресурсы на яхты и дворцы для руководства.

Но руководство ЦРУ интересовали совсем другие вещи, более зловещие. Американцы начали подозревать, что их разведслужба может превратиться в Гестапо — знаменитую нацистскую политическую полицию, уничтожавшую всех, кто не поддерживал Третий рейх. Иными словами, под разговоры о борьбе с советской угрозой ЦРУ могло, по указке правительства или по собственной инициативе, преследовать всех, кто недостаточно почтительно думает о властях или пытается на них повлиять.

В итоге общественное давление вынудило нового президента Джеральда Форда начать расследование, поручив его специально созданной Комиссии по расследованию деятельности ЦРУ на территории США, возложив руководство на Нельсона Рокфеллера, — вице-президента и внука знаменитого миллиардера-нефтяника Джона Рокфеллера. Несмотря на данные комиссии полномочия, ЦРУ саботировало расследование как могло, и документы из них приходилось тянуть клещами. Неизвестно, что им удалось скрыть, но 10 июня 1975 года доклад был готов и опубликован.

Немалая часть расследования была посвящена убийству Джона Кеннеди в 1963 году. Слишком многие люди отказывались верить официальным данным, согласно которым некий Ли Харви Освальд, повинуясь собственному душевному порыву, выбрал снайперскую позицию на пути следования кортежа, занял ее в нужный момент с винтовкой в руках и расстрелял президента, из трех выстрелов попав двумя в голову и в шею, целясь со ста метров по движущейся мишени. Здесь комиссия Рокфеллера ничего не добавила: она изучила материалы вскрытия, заново опросила свидетелей, проконсультировалась с экспертами и подтвердила, что убийца был один.

Куда интереснее была часть про операцию «Мангуст», проведенную против революционного кубинского правительства во время Карибского кризиса. Комиссия подтвердила то, о чем коммунистическая пропаганда говорила давно: ЦРУ строило планы по убийству самого Фиделя Кастро.

Вряд ли многим американцам было жалко команданте, но убийство лидера государства — это акт войны, в данном случае проведенный без ее объявления. Косвенные свидетельства указывали на то, что ЦРУ уже могло провести убийства каких-либо коммунистических политических деятелей за рубежом. Формально в отчете сказано, что доказательств этому нет, но с припиской, что секретность ЦРУ исключает нормальный доступ к информации.

Почти ничего интересного комиссия не добавила к информации New York Times о слежке за американскими политическими активистами: борцами за расовое равноправие, феминистками, профсоюзными деятелями, индейскими организациями и, само собой, за американской Компартией. В целом, итоговый доклад комиссии Рокфеллера был сильно отредактирован, и считается, что он служил цели отбеливания репутации правительства и профанации настоящего расследования. Однако даже в урезанной и выхолощенной версии отчета было то, что выглядело как нацистские эксперименты, — точнее, было их прямым продолжением.

Уничтожить разум и создать новый

Речь идет о проекте под кодовым именем MKUltra. Главой проекта был химик Сидни Готлиб, и одной из его задач было разработать «наркотик правды» — гипотетическое средство, которое не дает врать, заставляя «расколоться» на допросах. Современная наука не подтверждает существование такой субстанции: в крайнем случае, препараты могут сделать человека более разговорчивым и склонным к эмпатии. Еще они могут заставить его страдать, работая в этом случае для добычи правды так же, как газовая горелка или электрошокер. Поэтому сотрудников ЦРУ должно было ждать очевидное разочарование и закрытие проекта, подобно сотне других плохих идей. Однако масштаб проекта, а главное — методы исследований отличали MKUltra от безвредного поиска телепатов и ясновидящих.

ЦРУ ставило задачу шире: найти способ управлять чужим сознанием.

«Готлиб хотел создать способ захватить контроль над разумом людей, и он понял, что это двухэтапный процесс. Во-первых, нужно было взорвать существующий разум. Во-вторых, нужно было найти способ вставить новый разум в образовавшуюся пустоту. Со вторым не пошло, но успехи в первом были грандиозными», — писал расследователь Стивен Кинзер.

Не желая изобретать велосипед, Готлиб обратился к специалистам. Например, нацистские «врачи» Освенцима принудительно давали заключенным психоделик мескалин, наблюдая за реакцией, или травили их зарином. ЦРУ наняло их на работу и пригласило читать лекции в Форт-Детрик в Мэриленде, где находилась база проекта.

Теорией дело не ограничилось. Одним из подопытных стал заключенный криминальный авторитет Уайти Балджер. Ему предложили принять участие в испытаниях опытного «лекарства» от шизофрении, которое, на самом деле, представляло собой наркотик-психоделик ЛСД. Балджер принимал его день за днем, а ЦРУ смотрело — как быстро он окончательно сойдет с ума. С ума он не сошел, но большие дозы наркотика причиняли тяжелые психологические страдания, так что когда правда вскрылась, он пообещал убить своего «доктора», если выйдет из тюрьмы.

Есть люди, которые считают калечащие опыты над преступниками допустимыми, но вряд ли хоть кто-то считает нормальным аналогичные действия в отношении своих собственных солдат и офицеров. Так, знаменитой жертвой MKUltra стал военврач и член отдела секретных операций капитан Фрэнк Олсон. 19 ноября 1953 года ему и семи другим офицерам того же отдела в рамках эксперимента дали «прототип сыворотки правды». Как оказалось потом, эта была большая доза ЛСД, которая свела его с ума. Вернувшись домой на следующий день он был отстраненным и дезориентированным, на ужине с семьей отказался от еды и внезапно выпалил жене: «Я совершил ужасную ошибку».

Через неделю его нашли у отеля Statler Hilton в Нью-Йорке. Смерть списали на самоубийство, и лишь после появления данных о MKUltra выяснялась подоплека поступка.

Американских граждан защищает конституция и законы, но совсем чудовищные вещи в рамках проекта Готлиба творились за рубежом. У ЦРУ было множество секретных тюрем по всему миру: в Германии, в Японии, в Юго-Восточной Азии и в других местах. Туда доставляли задержанных коммунистических агентов и подозрительных лиц (на самом деле — тех, на кого укажет ЦРУ). Пытки кадрового офицера КГБ обернулись бы тяжелыми дипломатическими последствиями, зато тех, кого, в собственной терминологии Готлиба, признавали «расходником», пускали на эксперименты.

Человека на много дней помещали в камеру, где вводили большие дозы психотропных препаратов, дополняя это теплом, холодом, электрошоком, сенсорной депривацией, сексуализированным насилием, лишением сна и многодневными допросами. Целью было не получить информацию — «расходники», как правило, ничего не знали. Целью было научиться стирать память и личность, что в какой-то мере удалось, поскольку от такого обращения некоторые люди фактически превращались в лишенных рассудка инвалидов.

Готлиб и его коллеги наверняка бы сели в тюрьму, если бы не предусмотрительность главы ЦРУ Ричарда Хелмса. Видя панику от Уотергейтского скандала, он приказал закрыть проект и уничтожить все материалы по нему, без исключений. Так что комиссии Рокфеллера и последующим расследователям достались лишь случайно уцелевшие крохи, которых не хватило, чтобы сформировать из них железную доказательную базу тяжких преступлений, которую бы принял суд. Без этого ЦРУ сдавать своих не собиралось.

Так что выжившие жертвы MKUltra могли рассчитывать на справедливость только в рамках гражданского правосудия, подав иск против правительства. Многие, включая семью Олсона, получили компенсацию, если могли доказать причиненный вред.

В целом же, как считается, ЦРУ с тех пор опыты над собственными гражданами прекратило.