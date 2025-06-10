Что скрывает легенда вросшего в дерево велосипеда

Велосипед в дереве давно стал достопримечательностью острова Вашон (штат Вашингтон, США). Вот только сентиментальная легенда о том, что он принадлежал парню, которого экстренно отправили на Первую мировую войну, не совсем правда. Так как же обстояли дела на самом деле?

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Легенда звучит примерно так: в 1914 году некий парень приковал велосипед к дереву, а буквально через несколько минут его отправили на Первую мировую войну, откуда он не вернулся. В память о нем родители не стали трогать велосипед, который со временем врос в кору и стал местной достопримечательностью.

Вот только что-то здесь не сходится. Например, то, что Штаты присоединились к войне только в 1917 году, да и сам велосипед явно не мог принадлежать парню призывного возраста — на него поместится от силы мальчик лет десяти. Если копать глубже, то и такой марки велосипеда в начале XX века еще не существовало.

После того как велосипед стал широко известен, его хозяин все же нашелся и рассказал правдивую историю появления местного чуда. Хозяином оказался 72-летний шериф на пенсии Дон Паз, ныне живущий в Кенневике, а история эта случилась в 1954 году, когда он был 8-летним мальчишкой.

Дон вырос на острове Вашон и прожил там до 1992 года. В 1954 году в его семье случилась трагедия — отец погиб при пожаре. Жители острова пожалели вдову и сирот, начали приносить им различные вещи, среди которых и оказался тот самый велосипед. Дон признался, что велосипед ему сразу не понравился — он выглядел как трехколесный велик для малышей, только на двух колесах. К тому же у него был тонкий руль и жесткие шины.

Вскоре семья Дона переехала в дом у болота, где он однажды и забыл свой велосипед. Правда, как сам он рассказывает, он совсем не переживал.

Спустя много лет, в 1995 году, Дон приехал на остров навестить сестру, а заодно и посмотреть на знаменитый вросший велосипед. Первое, что он сказал: «Да это же мой байк!» Но от того, что велик стал известным, в глазах Дона привлекательнее он не стал.

К слову об этом природном феномене — дерево вряд ли самостоятельно подняло велосипед наверх, это слишком тяжело. Скорее всего, кто-то закинул его туда, а со временем он врос. При этом местные жители очень дорожат вросшим велосипедом, аккуратно меняют износившиеся детали, продают сувениры. Еще бы, ведь многие туристы приезжают на остров только ради него!