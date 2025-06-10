«Луноход-3»: почему самый совершенный космический аппарат остался на Земле

Большой шаг в освоении космического пространства советские учёные сделали 17 ноября 1970 года, когда автоматическая станция «Луна-17» доставила на поверхность Луны первый в мире планетоход – «Луноход-1». Позже были разработаны более совершенные модели аппарата, но самый «навороченный» из них так на единственном естественном спутнике Земли не оказался.

Первые шаги

«Лунная эпоха» для СССР началась 19 февраля 1969 года, когда ракета-носитель «Протон» стартовала, чтобы отправить межпланетную станцию в космическое пространство. Первый блин, как известно, комом. При разгоне произошёл взрыв, в результате чего уникальный планетоход, получивший название «Луноход-0», был полностью уничтожен.

При этом у аппарата был предшественник. В 1957 году КБ Сергея Павловича Королёва взялось за разработку проекта планетохода. «Королёвский» аппарат напоминал внешним видом блестящую металлическую черепаху на гусеницах – с «панцирем» в виде полусферы и прямыми металлическими полями внизу. Правда, выполнить своё предназначение ему было не суждено…

Смена власти

В 1965 году автоматическую лунную программу возглавил Георгий Николаевич Бабакин в конструкторском бюро химкинского Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина. А в 1966 году автоматическая межпланетная станция «Луна-9» совершила мягкую посадку на Селену, благодаря чему советские учёные наконец-то получили точные представления о поверхности Луны. В проект лунохода пришлось вносить коррективы – в частности кардинально менять ходовую часть. Так как происходило это под руководством Бабакина, то позже аппарат стали прочно ассоциировать с его фамилией.

Советский луноход на восьми колёсах мог двигаться вперёд и назад с двумя скоростями, разворачиваться как на месте, так и во время движения. Что касается приборов, то он был оснащён двумя телекамерами, четырьмя телефотометрами, рентгеновскими и радиационными измерительными приборами, остронаправленной антенной и прочей самой современной на тот момент техникой.

Друг за другом

Итак, «Луноход-1» оказался на Селене. Управлять же аппаратом предстояло с Земли, для чего следовало тщательно следить, чтобы антенна всегда «смотрела» в сторону космодрома.

Луноход проработал на Луне 301 сутки, за которые проехал 10540 метров, обследовал 80 тысяч квадратных метров территории и передал множество снимков. Но радиоизотопный источник тепла исчерпал свой ресурс, после чего аппарат просто «замёрз».

Его последователем стал «Луноход-2». Немного усовершенствованная версия за четыре месяца работы покорила 42 лунных километра и провела сотни экспериментов и исследований. 9 мая 1973 года аппарат угодил в кратер, откуда выбраться так и не смог. Сигнал от лунохода перестал поступать уже через два дня.

Планировалось, что следом на Луну отправится новый уникальный самоходный аппарат «Луноход-3». Машина имела на борту самое совершенное техническое оборудование и новейшие научные приборы. Но изменилась политическая конъюнктура, в результате чего партийная элита СССР потеряла интерес к освоению Луны. «Луноход-3» так и не дождался своего часа. Сегодня он является экспонатом музея НПО имени С.А. Лавочкина, а ведь мог бы принести значительно больше пользы.