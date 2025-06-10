«Луноход-3»: почему самый совершенный аппарат так и не отправили на спутник Земли

Русская семерка

Большой шаг в освоении космического пространства советские учёные сделали 17 ноября 1970 года, когда автоматическая станция «Луна-17» доставила на поверхность Луны первый в мире планетоход – «Луноход-1». Позже были разработаны более совершенные модели аппарата, но самый «навороченный» из них так на единственном естественном спутнике Земли не оказался.

«Луноход-3»: почему самый совершенный космический аппарат остался на Земле
© Русская семерка

Первые шаги

«Лунная эпоха» для СССР началась 19 февраля 1969 года, когда ракета-носитель «Протон» стартовала, чтобы отправить межпланетную станцию в космическое пространство. Первый блин, как известно, комом. При разгоне произошёл взрыв, в результате чего уникальный планетоход, получивший название «Луноход-0», был полностью уничтожен.

При этом у аппарата был предшественник. В 1957 году КБ Сергея Павловича Королёва взялось за разработку проекта планетохода. «Королёвский» аппарат напоминал внешним видом блестящую металлическую черепаху на гусеницах – с «панцирем» в виде полусферы и прямыми металлическими полями внизу. Правда, выполнить своё предназначение ему было не суждено…

Смена власти

В 1965 году автоматическую лунную программу возглавил Георгий Николаевич Бабакин в конструкторском бюро химкинского Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина. А в 1966 году автоматическая межпланетная станция «Луна-9» совершила мягкую посадку на Селену, благодаря чему советские учёные наконец-то получили точные представления о поверхности Луны. В проект лунохода пришлось вносить коррективы – в частности кардинально менять ходовую часть. Так как происходило это под руководством Бабакина, то позже аппарат стали прочно ассоциировать с его фамилией.

Советский луноход на восьми колёсах мог двигаться вперёд и назад с двумя скоростями, разворачиваться как на месте, так и во время движения. Что касается приборов, то он был оснащён двумя телекамерами, четырьмя телефотометрами, рентгеновскими и радиационными измерительными приборами, остронаправленной антенной и прочей самой современной на тот момент техникой.

Друг за другом

Итак, «Луноход-1» оказался на Селене. Управлять же аппаратом предстояло с Земли, для чего следовало тщательно следить, чтобы антенна всегда «смотрела» в сторону космодрома.

Луноход проработал на Луне 301 сутки, за которые проехал 10540 метров, обследовал 80 тысяч квадратных метров территории и передал множество снимков. Но радиоизотопный источник тепла исчерпал свой ресурс, после чего аппарат просто «замёрз».

Его последователем стал «Луноход-2». Немного усовершенствованная версия за четыре месяца работы покорила 42 лунных километра и провела сотни экспериментов и исследований. 9 мая 1973 года аппарат угодил в кратер, откуда выбраться так и не смог. Сигнал от лунохода перестал поступать уже через два дня.

Планировалось, что следом на Луну отправится новый уникальный самоходный аппарат «Луноход-3». Машина имела на борту самое совершенное техническое оборудование и новейшие научные приборы. Но изменилась политическая конъюнктура, в результате чего партийная элита СССР потеряла интерес к освоению Луны. «Луноход-3» так и не дождался своего часа. Сегодня он является экспонатом музея НПО имени С.А. Лавочкина, а ведь мог бы принести значительно больше пользы.