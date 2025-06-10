О какой уступке маршалу Рокоссовскому генералиссимус Сталин жалел до конца жизни

Иосиф Сталин отличался скромностью – лести не любил, не красовался своими наградами, питался скромно. А о том, чтобы получить звание Генералиссимуса СССР вождя и вовсе пришлось уговаривать. Сделать это удалось только Константину Рокоссовскому. Правда, об этой уступке Сталин потом жалел до конца жизни…

Предложение, от которого трудно отказаться

Иосиф Виссарионович Сталин стал Маршалом Советского Союза в 1943 году. Сразу же после этого события ему стали поступать предложения о том, чтобы присвоить более высокое звание. Так, рабочие завода «Рессор» адресовали Калинину письмо, в котором озвучили идею – в честь грядущего юбилея РККА наградить Сталина орденом Суворова I степени и представить его к званию генералиссимуса. Следующие два года такие предложения начали повторяться регулярно.

Но советский лидер считал, что у такого звания «подмочена репутация». Генералиссимусами являлись и испанский диктатор Франко, и глава Гоминьдана Чан Кайши. К тому же Сталин был уверен – среди народа он пользуется большим авторитетом и без высоких званий.

«Товарищ Сталин, Вы маршал и я маршал. Вы меня наказать не сможете!», – привёл тогда неоспоримый аргумент Рокоссовский.

Генералиссимус без мундира

26 июня 1945 года ввели звание, а на следующий день его уже присвоили Сталину. Но новоиспечённый генералиссимус, по словам современников, до конца жизни жалел о том, что пошёл на поводу у Константина Константиновича.

Сергей Штеменко, бывший в ту пору начальником генштаба СССР, в своих мемуарах отмечал – Сталин о своём «карьерном росте» старался не вспоминать, и даже на парадных портретах изображался в маршальском кителе. Пышный и яркий мундир генералиссимуса вождю пришёлся не по душе, а поэтому больше к нему с просьбой надеть именно этот наряд никто не обращался. Злить Иосифа Виссарионовича – себе дороже.