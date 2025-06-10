Предложение Рокоссовского, от которого нельзя отказаться: о чем Сталин жалел до конца жизни

Русская семерка

Иосиф Сталин отличался скромностью – лести не любил, не красовался своими наградами, питался скромно. А о том, чтобы получить звание Генералиссимуса СССР вождя и вовсе пришлось уговаривать. Сделать это удалось только Константину Рокоссовскому. Правда, об этой уступке Сталин потом жалел до конца жизни…

О какой уступке маршалу Рокоссовскому генералиссимус Сталин жалел до конца жизни
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Предложение, от которого трудно отказаться

Иосиф Виссарионович Сталин стал Маршалом Советского Союза в 1943 году. Сразу же после этого события ему стали поступать предложения о том, чтобы присвоить более высокое звание. Так, рабочие завода «Рессор» адресовали Калинину письмо, в котором озвучили идею – в честь грядущего юбилея РККА наградить Сталина орденом Суворова I степени и представить его к званию генералиссимуса. Следующие два года такие предложения начали повторяться регулярно.

Но советский лидер считал, что у такого звания «подмочена репутация». Генералиссимусами являлись и испанский диктатор Франко, и глава Гоминьдана Чан Кайши. К тому же Сталин был уверен – среди народа он пользуется большим авторитетом и без высоких званий.

«Товарищ Сталин, Вы маршал и я маршал. Вы меня наказать не сможете!», – привёл тогда неоспоримый аргумент Рокоссовский.

Генералиссимус без мундира

26 июня 1945 года ввели звание, а на следующий день его уже присвоили Сталину. Но новоиспечённый генералиссимус, по словам современников, до конца жизни жалел о том, что пошёл на поводу у Константина Константиновича.

Сергей Штеменко, бывший в ту пору начальником генштаба СССР, в своих мемуарах отмечал – Сталин о своём «карьерном росте» старался не вспоминать, и даже на парадных портретах изображался в маршальском кителе. Пышный и яркий мундир генералиссимуса вождю пришёлся не по душе, а поэтому больше к нему с просьбой надеть именно этот наряд никто не обращался. Злить Иосифа Виссарионовича – себе дороже.