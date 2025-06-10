Почему немцев обвиняют в фальсификации истории России

Существует теория, согласно которой в XVIII веке немецкие академики по заказу Романовых сфальсифицировали историю России. Правда, поклонники «фолк-истории» не могут прийти к единому мнению относительно того, для чего же это понадобилось царской фамилии. Но некоторые предположения всё же сделать можно.

Добро пожаловать!

На момент создания Петербургской академии наук Петром I в 1724 году Россия остро нуждалась в научных кадрах. Император понимал, что учёных в нужном количестве в стране не найти, а поэтому решил прибегнуть к помощи иностранцев. При Петре I заморские специалисты развивали отечественные физику, химию, математику, географию, но к истории их всë же не допускали.

Уже после смерти царя, немец Август Людвиг Шлёцер приступил к изучению русских летописей и в числе первых безоговорочно признал подлинность «Слова о полку Игореве».

Август Людвиг был действительно выдающейся личностью. В Россию он прибыл в 1761 году в возрасте 26 лет. К этому времени Шлёцер успел окончить Виттенбергский и Геттингенский университеты, защитить диссертацию на тему: «О жизни Бога». Русский язык он выучил всего за два месяца, после чего смог принять участие в создании «Русского исторического сборника». В 1762 году амбициозный немец стал адъюнктом при Академии наук.

Его ближайшим соратником оказался Готлиб Зигфрид Байер, выпускник Кенигсбергского университета. С 1725 года он руководил кафедрой древностей и восточных языков в Петербургской академии наук, писал научные труды по ориенталистике, филологии, исторической географии.

На протяжении долгого времени Байер являлся единственным в российской Академии наук представителем историко-филологической науки, что сделало его ведущим специалистом и в русской истории.

Откуда будешь?

Опираясь на данные «Повести временных лет», а также других древнерусских источников, Байер и Шлёцер предположили, что Рюрик, основатель первой русской правящей династии, мог иметь скандинавское происхождение. Но Екатерина I не поддержала учёных по политическим соображениям. Кстати, Михаил Ломоносов тоже выступал против норманнского происхождения знатного предка.

Впрочем, Рюрик был не самой важной фигурой в истории. Российским правителям с помощью немецких специалистов требовалось провести непрерывную историческую линию от Древней Руси к Российской империи, показать преемственность.

Собственно, с этим приглашённые немецкие историки блестяще справились, за что прослыли в XX веке «фальсификаторами Петербургской академии наук».