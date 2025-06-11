Без мигрантов нас бы не было: как человечество заселило Землю

Как бы ни относились к иммиграции сегодня, именно благодаря ей когда-то вообще появился современный человек. Около 80 тысяч лет назад ухудшение климата в Восточной Африке заставило первую группу людей покинуть родные земли.

Переплыв Красное море, они оказались на Аравийском полуострове, а через 10 тысяч лет – в Индии. Двигаясь вдоль побережья, богатого ресурсами, древние люди освоили Юго-Восточную Азию и примерно 65 тысяч лет назад достигли Австралии, преодолев океан на примитивных лодках.

Другие группы направились через Ближний Восток в Европу, где появились около 45 тысяч лет назад. Последней стала Америка – 20 тысяч лет назад люди перешли по суше с Сибири на Аляску, а спустя тысячелетия дошли до юга Чили.

Что не так с самой известной фотографией планеты

Так, стремление жить лучше стало причиной глобального переселения. Именно миграции позволили Homo sapiens освоить почти все континенты и стать доминирующим видом на планете. Без этого желания все изменить – нас бы просто не существовало.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.