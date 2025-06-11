Как экскременты лисы помогли русской спортсменке покорить Уимблдон

История побед Марии Шараповой на турнирах Большого шлема началась с Уимблдона в 2004 году, когда россиянке было всего 17 лет. Тогда в финале травяного «мейджора» она обыграла Серену Уильямс и в один момент стала мегазвездой.

Тогда мало кто верил, что теннисистка сможет добиться подобного успеха на «Шлеме», ещё и в столь юном возрасте. Шарапова была посеяна под 13-м номером, а прямо перед стартом с ней произошла небольшая неприятная ситуация.

В своей автобиографии «Неудержимая» Мария рассказала, как зашла в раздевалку на Уимблдоне и почувствовала жуткий запах. Оказалось, что спортсменка наступила в экскременты – подошва на её кроссовке была забита этой субстанцией. Россиянка, конечно, подумала, что это собачьи.

Шарапова обратилась к женщине, которая помогала с уборкой и стиркой, с просьбой отмыть обувь. Та согласилась, сказав, что на Уимблдоне такое происходит часто.

Но история на этом не закончилась. Едва Мария успела перевести дух после этого инцидента, как к ней подошёл местный. Он поздоровался с теннисисткой, заявив, что услышал, как она жаловалась на свою неприятную ситуацию.

Да, именно так. Я вступила в собачье дерьмо, – подтвердила россиянка.

Мужчина поведал, что экскременты были не собачьими, а лисьими. А также добавил, что на самом деле это хороший знак.

Я внимательно его рассмотрел, оно принадлежит лисице. И это очень здорово! Вступить в лисье дерьмо означает, что вам крупно повезёт, может, вы ещё выиграете турнир, – с улыбкой произнёс незнакомец.

И так действительно произошло. Хотя на пути Шараповой к заветному трофею были разные непредвиденные обстоятельства. У одной из соперниц Марии было такое же платье, как у неё самой – у Даниэлы Гантуховой. Это настолько вывело россиянку из себя, что она заиграла ещё мощнее и увереннее.

В полуфинале Шараповой пытался помешать дождь – или, как оказалось позднее, даже помог. Дело в том, что она проиграла первый сет Линдсей Дэвенпорт, а затем матч прервали из-за непогоды. После перерыва Мария совершила камбэк и закончила игру в свою пользу.

Ну а перед финалом с Уильямс Шарапова проснулась с простудой. Однако сумела прийти в себя перед самим матчем и победить на тот момент уже великую теннисистку. Мария тогда плакала от счастья прямо на корте, Серена – в раздевалке из-за поражения. Лисьи экскременты действительно принесли удачу россиянке – как после этого не верить в приметы?