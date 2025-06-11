Зачем советские ученые «коллекционировали» гениальные мозги

В Москве существует уникальный Отдел исследований мозга Центра неврологии РАМН, где хранится коллекция «Пантеон мозгов». В ней собраны мозги представителей советской научной, политической, творческой элиты, а «изюминками» являются органы мышления Сталина и Ленина.

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С заботой о потомках

После смерти Владимира Ленина, его ближайшее окружение приняло решение о сохранении мозга и бальзамировании тела вождя, для чего в рекордные сроки пришлось создавать одноимённый институт.

Правда, в целости мозг Ильича пробыл недолго. Через год в Россию приехал немецкий невролог Оскар Фогт, который разделил мозг на 30953 тончайших пластин. Каждую из них закрепили на особых держателях и подписали.

Фогт подошёл к делу с немецкой педантичностью, ответственностью и усердием. Видя это, советские власти передали ему под исследования старинный особняк в центре Москвы и обеспечили штатом толковых научных сотрудников. Не забыли чиновники и про создание комфортных бытовых условий для немца.

Вскоре в Институте мозга стали появляться новые образцы. «Коллекция» пополнилась «интеллектуальными внутренностями» Сергея Кирова, Михаила Калинина, Валериана Куйбышева, Анатолия Луначарского, Максима Горького, Сергея Эйзенштейна, Владимира Маяковского, Надежды Крупской, Клары Цеткин, Константина Циолковского. В СССР даже появилась традиция – видные партийные и государственные деятели, представители культуры и науки начали завещать свой мозг научной организации. Но в некоторых случаях согласие и не требовалось. Мозг могли «изъять» у любого мёртвого человека, если учёные посчитают, что это необходимо для дальнейших исследований.

В 1930 году Фогт вернулся в Германию, но Институт продолжил работу. Со временем там оказались мозги Иосифа Сталина и создателя водородной бомбы Андрея Сахарова (последний экземпляр).

Доказательства гениальности

Для чего же эта коллекция собиралась? Всё просто – большевики хотели доказать гениальность вождя революции материалистически, на основе выявления особенностей строения мозга. Фогт с заданием блестяще справился. В 1929 году он выступил с докладом, в котором отмечал – различия между структурой мозга обычного человека и мозгом Ленина очевидны. Так, в третьем слое коры мозга Ильича «пирамидальные клетки развиты намного сильнее, а связующие ассоциативные волокна между ними оказались намного более многочисленными». Но современная наука все умозаключения немца ставит под сомнения, так как неопровержимых доказательств зависимости между строением серого вещества и одарённостью человека нет.

Сегодня «Пантеон мозгов» имеют право посещать лишь учёные и те, кто получил специальное разрешение. Рядовым гражданам полюбоваться мозгами Ленина и Сталина едва ли получится. Такая секретность привела к формированию совсем не радостной версии – мол, в 90-годы органы мышления великий людей были растащены на сувениры. Иными словами, показывать уже нечего. Но как на самом деле – неизвестно.