Как на Руси хоронили "подозрительных" покойников

В древней Руси богатые люди всегда провожались со всей пышностью, ведь смерть князя или царя означала изменения в жизни многих людей. В языческие времена их хоронили в курганах, устраивали роскошные похороны и приносили щедрые жертвы богам. В то же время, бедняков хоронили "в полях" и "в лесах". После принятия христианства, разделение на социальные классы не исчезло, и появились различные типы похорон - в зависимости от состояния усопшего.

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Княжеские могилы

В древней Руси знатных людей часто хоронили в храмах или на территории монастырей. Например, князя Ярослава Мудрого похоронили в Софийском соборе, где над его могилой был установлен резной саркофаг. Этот способ захоронения был заимствован из Византии и имел свои корни в устройстве Гроба Господнего в Иерусалиме. Из этого обычая также вытекало пострижение князей в монахи перед их смертью.

В Смоленске в XI–XIII веках храмы использовались как места захоронения князей, как указывают раскопки археолога Павла Александровича Раппопорта. Знатные люди погребались в специальных нишах, известных как аркосолии. В соборе Св. Бориса и Глеба было обнаружено 21 захоронение, а в храме на Протоке – 11. Могильные стены строились одновременно с храмом, а после захоронения их закрывали плитами из песчаника.

Могилы князей были богато украшены. Согласно Успенскому сборнику XII–XII веков, при переносе могил Св. Бориса и Глеба в новый храм, князь Мономах украсил их "оковами из серебра и золота, а также украсил гроб таким же образом". Более того, он приказал сделать ограды из золота и серебра, украшенные хрусталем, и окружил их "золочеными светильниками", в которых горели свечи.

Могилы в Кремле

Московский Кремль не исключение, в нем захоронено около 200 человек. Самые известные усыпальницы расположены в Архангельском, в Успенском, в Вознесенском и в Спасо-Преображенском соборах. Здесь покоятся цари и царевичи, князья и княгини, бояре, духовенство и монахи. Похороны этих людей были разными: царей и князей хоронили с пышными процессиями, в богато убранных гробах, их оплакивало множество народа.

Людей простых хоронили скромно. На территории Чудова монастыря встречаются могилы мальчика Тарасия, юродивого Тимофея и слуги Прокофия. Несмотря на то, что их прах покоится в Кремле, вряд ли их похороны отличались пышностью.

На похороны знати съезжалось множество народу – богачи стремились засвидетельствовать почтение, простые люди надеялись на милостыню, которую щедро раздавали.

Монахи обмывали тело покойника, умащали маслами и одевали, полагали в богатый гроб, который вносили в храм и отпевали. Затем над покойным читали Псалтирь, а в третий день после смерти пышная погребальная процессия везла тело к месту упокоения. За гробом шло множество рыдающего народа.

Подобным образом прошли похороны убиенного князя Андрея Боголюбского, тело которого пролежало три дня в притворе храма. Потом приехал игумен Арсений, монахи обмыли изрубленный труп, положили в гроб, отпели, а после повезли во Владимир.

Когда тело властителя оказалось в городе, случилось невероятное – люди бросились ко гробу – оплакивать князя. Он был торжественно погребен в Успенском соборе при большом скоплении народа.

Кто еще мог рассчитывать на могилу в Кремле? Люди из окружения князей и царей: духовенство, бояре, окольничьи, сотники и стольники, ключники и даже слуги, если они были любимцами.

Похороны обывателей

Как пишет в работе «Похоронные обычаи на Руси в конце XV–XVI века» историк Елена Борисовна Грузнова, простых людей хоронили в тот же день. Возможно, делалось это из подражания погребению Христа или же из суеверий. Независимо от состояния, человека клали в гроб. Это подтверждает англичанин Джордж Турбервиль, побывавший при дворе Ивана IV в 1568 году. В «Посланиях из России» он указывает, что в Московии и простые люди и те, кто побогаче, кладут тела умерших в гробы из ели.

Умерших отпевали в монастырях или в храмах и хоронили на церковных кладбищах. На могилах ставили кресты и клали камень с надписью, а на могилах военных – ставили пирамидки с крестом. В боковинах пирамидок делали выемки для икон. Подобные надгробия сочетали в себе функции могильного креста и часовни.

Похороны бедняков

Бедняков, нищих и бродяг хоронили в общих могилах, которые выкапывались далеко за городом. В зимнее время покойников отпевали и вывозили в «Божьи дома» – срубы или ямы, где замерзшие тела складывали, а весной родственники забирали тело покойника, клали в домовину и хоронили в отдельной могиле, а если хоронить было некому, то беднягу погребали в общем рве.

Похороны подозрительных покойников

В случае, если покойник был неопознан или причины смерти вызывали подозрение, например, это был утопленник или самоубийца, или в Божий дом поступало тело казненного преступника, то труп хоронили в особых могилах, которые не закапывали.

К таким мертвецам относили холостяков; убитых молнией и неожиданно умерших. В деревнях таких покойников относили подальше от жилья – в дебри и оставляли там на растерзание зверям или символически прикрывая ветками или даже обносили их частоколом. Связано это было с суеверием, что такого покойника земля не примет и может «обидеться» и отомстить заморозками, или градом. Считалось: чтобы душа такого человека нашла путь к предкам, тело должно разложиться, исчезнуть. Грузнова считает, что именно с заморозками связано сожжение тела Лже-Дмитрия, которого похоронили, но после нагрянувших заморозков сожгли.

Похороны язычников

Языческие похороны на Руси встречались до XVIII века, а в XV– ХVI вв. были так распространены, что в 1534 году новгородский епископ Макарий послал по деревням грамоту, в которой запрещал хоронить вне церковных кладбищ. Его преемник Феодосий в 1548 году сокрушался, что «мертвых кладут в лесех по круганам и по коломищем». А итальянец Александр Гваньини в книге «Описание Московии» писал так: «умерших они хоронят в лесах и полях с различной ворожбой и подношениями для отвода злых «духов».

Бывало даже, что волхвы велели родным изъять тело из гроба, и сжечь его на костре по языческому обряду.