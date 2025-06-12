Мужчина разбирал завалы и нашел под ними древние византийские гробницы

В городе Мааррет-эн-Нууман, Сирия, подрядчик нашел древние гробницы во время строительных работ. Об этом сообщает Associated Press.

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Мужчина разбирал завалы, оставшиеся после гражданской войны, как вдруг наткнулся на странные отверстия. Местные жители предположили, что они ведут к захоронениям, и вызвали специальную группу для осмотра. Та нашла под разрушенными домами две погребальные камеры, в каждой из которых стояло по шесть каменных гробниц. На одной из каменных колонн внутри был высечен крест.

Директор Департамента древностей в Идлибе Хасан аль-Исмаил, сказал, что, судя по кресту, глиняным и стеклянным изделиям внутри, находка относится к византийской эпохе. Предполагается, что ей 1500 лет.

Как сообщалось ранее, израильские археологи полагают, что им удалось идентифицировать руины дворца, упомянутого в Ветхом Завете. В ходе раскопок в них нашли несколько каменных плит с изображениями музыкантов с лирами, льва, финиковой пальмы и человека, ведущего козу на пир.