Ротшильды: как они были связаны с СССР

Фамилию Ротшильдов, скорее всего, слышали все. Представителям этой династии банкиров приписывают и участие в мировых заговорах, и искусственное создание финансовых кризисов. При этом считается, что Ротшильды – это «головная боль» Запада. Но ведь у богачей были интересы в России и в СССР.

Золото и нефть

Сотрудничество Ротшильдов и членов царской семьи началось в 1822 году, когда был заключён первый кредитный договор. В 1876 году император Александр II подписал ещё одно соглашение, по которому Ротшильды получили право проводить сделки с золотом от имени Российской империи. Только в Испании они разместили 48 тысяч тонн золота!

Также интересовала банкиров нефть. Известно, что они вкладывались в развитие Бакинских нефтяных приисков, естественно, стремясь извлечь из этого выгоду. Работали они и в Белоруссии – опять же в нефтяном направлении. Благодаря их участию российская нефть вышла на мировой рынок. Многое Ротшильды вложили в развитие методов добычи и транспортировки «чёрного золота».

А вот Иосиф Сталин предпочёл сотрудничать с Рокфеллерами. Но всё изменилось после его смерти. Ротшильды вновь оказались в почёте, правда, теперь уже на советской земле. С середины 50-х годов прошлого столетия банкиры активно торговали золотом с Госбанком СССР и ВЭБ СССР.

Работая на Москву

Новый виток сотрудничества наметился уже после прихода к власти Михаила Горбачёва. Первый и единственный президент Советского Союза во второй половине 80-х годов заявил о стремлении создать в Москве международный коммерческий «Банк общественного финансирования и кредитования национальных программ». Его основным акционером должна была стать швейцарская финансовая организация Ротшильдов.

Ещё одно направление «сотрудничества» – принадлежность барона Натаниеля Ротшильда к знаменитой «кембриджской пятёрке», якобы созданной советским разведчиком Арнольдом Дейчем. По одной из версий, именно представитель прославленного рода, занимая должность главы отдела МИ-5 по борьбе с саботажем, работал в интересах Советского Союза. Об этом заговорили только в 2015 году, когда были опубликованы в свободном доступе мемуары Ротшильда, подкреплённые реальными секретными документами. Ранее они наделали много шума, поэтому британский премьер Маргарет Тэтчер запретила их издание в Европе, а американская администрация – в США. Но до читателя книга всё же дошла – спустя несколько десятилетий.