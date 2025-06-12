Легенды о Петре Великом: чему верить, а чему нет?

Петр I стал царем в 10 лет. За свою жизнь освоил почти два десятка профессий, в частности, кузнечное дело. Эти факты не всегда можно отличить от легенд, которые окружали императора. Корреспондент «МИР 24 Ксения Богомолова прогулялась по Санкт-Петербургу, чтобы понять, чему можно верить, а чему не стоит.

Вокруг Петра ходит много легенд. Одна из них выглядел он как-то странно. Огромное тело и маленькая голова. Причина этого заблуждения кроется в знаменитом памятнике Михаила Шемякина.

Дело в том, что скульптор во время создания фигуры подумал, что ей не хватает представительности и увеличил тело в полтора раза. А масштаб головы менять не стал, делал ее с прижизненного слепка лица императора.Освежить в памяти начало пути императора поможет двухсерийный фильм по роману Алексея Толстого «Юность Петра.В 1703 году Петр I велел возвести для себя на берегу Невы деревянный домик. Отсюда он руководил строительством будущего города, который знаменит своими наводнениями.Поэтому у историков и краеведов появилось мнение, что деревянное строение не могло дожить до наших дней. А перед нами, якобы, здание более поздней эпохи. В 1970-е годы прошлого века петербургские ученые во время реставрации дома исследовали деревянный сруб.

«На бревнах было очень много наслоения красок. Когда эти краски сняли, то перед реставраторами предстали эти бревна, раскрашенные в кирпич. И раскрашенные рукой. Кирпич очень крупный и издалека казался в петровское время кирпичным, а не деревянным. Вот такой вот первый памятник, первое жилище Петра I в нашем городе.

Всего в мире насчитывается около 30 резиденций Петра I. Лишь семь из них имеют подтвержденную историю. Остальные, как и положено легендарной личности мистификации.