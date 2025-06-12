«В цирке не выступает»: что означает слово «ауф» и когда его используют

Иногда подростки и молодежь в ответ на что-либо могут употребить междометие «ауф», однако смысл этого слова может быть понятен далеко не всем. Что оно означает и в каких случаях его используют, выясняла «Вечерняя Москва».

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Что означает слово «ауф»

Словом «ауф» зачастую выражают одобрение или восхищение. Считается, что изначально его начали использовать в качестве звукоподражания волку, так как его вой напоминает звук «ауф».

При этом волки считаются сильными и независимыми животными, поэтому и слово «ауф» стало ассоциироваться с чем-то «крутым» и успешным. Популярность этого слова связана также и с мемами вокруг волков, в которых ассоциация этих животных с «крутостью» высмеивается с помощью иронии.

Когда уместно использовать

Чаще всего это слово используют в качестве реакции восхищения чем-либо. При этом иногда оно употребляется и в ироничном ключе.

Примеры употребления: