«В цирке не выступает»: что означает слово «ауф» и когда его используют
Иногда подростки и молодежь в ответ на что-либо могут употребить междометие «ауф», однако смысл этого слова может быть понятен далеко не всем. Что оно означает и в каких случаях его используют, выясняла «Вечерняя Москва».
Что означает слово «ауф»
Словом «ауф» зачастую выражают одобрение или восхищение. Считается, что изначально его начали использовать в качестве звукоподражания волку, так как его вой напоминает звук «ауф».
При этом волки считаются сильными и независимыми животными, поэтому и слово «ауф» стало ассоциироваться с чем-то «крутым» и успешным. Популярность этого слова связана также и с мемами вокруг волков, в которых ассоциация этих животных с «крутостью» высмеивается с помощью иронии.
Когда уместно использовать
Чаще всего это слово используют в качестве реакции восхищения чем-либо. При этом иногда оно употребляется и в ироничном ключе.
Примеры употребления:
- «Посмотри какая крутая машина проехала! Ауф!»;
- «Ауф, какие он кроссовки купил»;
- «Я сегодня в спортзале поднял рекордный вес. Ауф!»;
- «Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает. Ауф!».