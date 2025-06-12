Тайны русских царей, которые не разгаданы до сих пор

Русская история дает ответы на многие вопросы, но ещё больше в ней тайн. Особенно интересны загадки, которые оставили после себя самодержцы. Они умели хранить секреты.

Тайная печать Ивана III

Двуглавый орел в России впервые появился на государственной печати Великого князя Ивана III в 1497 году. Историки почти безапелляционно утверждают, что орёл на Руси появился с легкой руки Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора и жены Ивана III.

Но почему Великий князь решил воспользоваться орлом только спустя два десятилетия, никто не объясняет. Интересно, что именно в те же времена в Западной Европе двуглавый орел вошел в моду в среде алхимиков. Авторы алхимических трудов ставили орла на своих книгах в качестве знака качества.

Двуглавый орел означал, что автор получил Философский камень, способный превращать металлы в золото. Тот факт, что Иван III собрал вокруг себя иностранных архитекторов, инженеров, лекарей, которые наверняка практиковали тогда модную алхимию, косвенно доказывает, что царь имел представление о сути «пернатого» символа.

Гибель сына Ивана Грозного

Москва – столица России, Волга впадает в Каспийское море, а Иван Грозный убил своего сына. Главной уликой является картина Репина.… Если серьезно, то убийство Иваном Васильевичем своего наследника, весьма спорный факт. Так, в 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля была вскрыты гробницы Ивана Грозного и его сына. Исследования позволили утверждать, что царевич Иоанн был отравлен. Содержание яда в его останках во много раз превышает допустимую норму. Интересно, что тот же яд был найден и в костях Ивана Васильевича. Ученые заключили, что царская семья на протяжении нескольких десятилетий была жертвой отравителей.

Иван Грозный не убивал своего сына. Именно такой версии придерживался, например, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев. Увидев на выставке знаменитую картину Репина, он был возмущен и писал императору Александру III:

«Нельзя назвать картину исторической, так как этот момент... чисто фантастический».

Версия же об убийстве была основана на рассказах папского легата Антонио Поссевино, которого сложно назвать незаинтересованным лицом.

Дмитрий с приставкой «лже»

Мы уже смирились, что Лжедмитрий I – это беглый монах Гришка Отрепьев. Идею о том, что «легче было спасти, чем подделать Димитрия» высказывал еще знаменитый русский историк Николай Костомаров. И действительно, выглядит очень сюрреалистично, что вначале Дмитрия (с приставкой «лже») признала при всем честном народе родная мать, князья, бояре, а спустя некоторое время – все вдруг прозрели.

Патологичности ситуации добавляет тот факт, что сам царевич был полностью убежден в своем натуральности, о чем писали современники. Либо это шизофрения, либо у него были основания. Проверить «оригинальность» царя Дмитрия Ивановича, по крайней мере, сегодня не представляется возможным. Поэтому ждем изобретения машины времени и, на всякий случай, держим в кармане фигу – по поводу Самозванца.

«А царь-то ненастоящий!»

В таком убеждении находились многие русские бояре после возвращения Петра I из 15-месячного турне по Европе. И дело здесь было не только в новом царском «прикиде». Особо внимательные персоны нашли несоответствия физиологического свойства: во-первых, царь значительно подрос, а, во-вторых, изменились черты его лица, а, в-третьих, у него размер ног стал намного меньше. По Московии поползли слухи о подмене государя.

По одной версии, Петра «заклали в стену», а вместо него прислали на Русь похожего лицом самозванца. По другой - «царь в немцах в бочку закладен и в море пущен». Масло в огонь добавило то, что вернувшийся из Европы Петр начал масштабное уничтожение «древнерусской старины». Интересно, что ходили версии о том, что царя подменили еще в младенчестве:

«Государь не русской породы, и не царя Алексея Михайловича сын; взят во младенчестве из немецкой слободы, у иноземца по обмену. Царица-де родила царевну, и вместо царевны взяли ево, государя, и царевну отдали вместо ево».

Павел I

Салтыков Императоров Павел I невольно продолжил традицию генерирования слухов вокруг дома Романовых. Сразу же после рождения наследника по двору, а потом уже и по всей России поползли слухи о том, о том, что настоящим отцом Павла I был не Пётр III, а первый фаворит великой княгини Екатерины Алексеевны, граф Сергей Васильевич Салтыков. Косвенным образом это подтвердила и Екатерина II, которая в своих мемуарах вспоминала, как императрица Елизавета Петровна, чтобы династия не угасла, велела жене своего наследника произвести на свет ребёнка, невзирая на то, кто будет его генетическим отцом. Есть и народная легенда появления на свет Павла I: согласно ей, Екатерина родила от Петра мёртвого ребенка, и он был заменён неким «чухонским» мальчиком.

Его Величество Федор Кузьмич

«Таблоидную» тему Павла I продолжил и его сын – Александр I. Во-первых, он стал непосредственным участником убийства своего отца. Ну а, во-вторых, и это главная легенда, Александр оставил царский престол, сфальсифицировав собственную смерть, и отправился странствовать по Руси под именем Федора Кузьмича.

Есть несколько косвенных подтверждений этой легенды. Так, свидетели заключали, что на смертном одре Александр был категорически не похож на самого себя. Кроме того, по неясным причинам императрица Елизавета Алексеевна, супруга царя, не участвовала в траурной церемонии. Знаменитый русский юрист Анатолий Кони провел тщательные сравнительные исследования почерков императора и Федора Кузьмича и пришел к выводу, что «письма императора и записки странника писаны рукой одного и того же человека».