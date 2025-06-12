«Баба» и «молодуха»: по каким признакам их отличали русские

На протяжении многих веков у русских неоднократно менялось отношение к женщинам. Практиковалось многожёнство, «потребительское» отношение, которые сменялись предоставлением довольно обширных прав. При этом представительницы прекрасного пола делились на несколько категорий, среди которых были «бабы» и «молодухи». Интересно, чем же они отличались друг от друга?

«Девица-краса, русая коса»

Юных незамужних девушек на Руси называли девицами. Им позволялось демонстрировать окружающим людям свою красоту, носить более нарядные одежды и не покрывать голову платком.

Согласно «Домострою», у каждой русской девушки должно быть приданное. К этому требованию относились очень серьёзно. Если же вдруг скопить «состояние» по каким-то причинам не удавалось, то красавица автоматические переводилась в категорию «бесприданница». Таких невест завидные женихи обходили стороной. Чтобы всё-таки выйти замуж, девушкам без приданного приходилось прибегать к различным уловкам. Но репутация в обществе у них в любом случае оказывалась подмоченной.

После свадьбы юные девушки становились «молодухами». Окружающие люди смотрели на таких молодых жён с большим уважением, а вот самим дамам к новому статусу привыкнуть было непросто. Они превращались фактически в бесправных существ, которыми смело могли руководить новые родственники: муж, свекровь, свёкор.

Проверка на прочность

Сохранилось много свидетельств (в том числе в фольклоре) о нелёгкой участи «молодух». Свекровь то и дело устраивала жене любимого сына «тест-драйвы», проверяя её на «профпригодность», а свёкор не брезговал домогательствами. Известно, что для того, чтобы насладиться обществом молоденькой родственницы, отец отправлял куда угодно сына на продолжительное время. Такое явление называлось «снохачество». Оно хоть и считалось постыдным, но менее распространённым от этого не становилось.

Женщин, которые рожали детей, называли уже «бабами». Они существенно вырасталт в глазах общества, превращаясь из бесправных чужачек в полноправных хозяек. Пережитые страдания, лишения делали «баб» мудрыми и опытными – настолько, что многие решения принимались именно ими. Недаром же русская пословица гласит: «Мужчина – голова, а женщина – шея».