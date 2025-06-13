«Это были дни ада». Что произошло 30 лет назад в Буденновске

30 лет назад, 14 июня 1995 года, 195 вооруженных чеченских боевиков взяли в заложники более 1,5 тысячи жителей Буденновска — города в Ставропольском крае. Террористы под командованием Шамиля Басаева хотели переломить ход первой чеченской войны, в которой федеральные силы брали верх. Боевики захватили местную больницу и, прикрываясь заложниками, как живым щитом, вступили в ожесточенный бой со спецназом. Те страшные события унесли жизни 149 человек, еще 415 были ранены. Захват заложников в Буденновске стал первым крупным терактом в современной истории России, который мировое сообщество признало ярчайшим примером политического террора. Историю трагедии, потрясшей страну, вспомнила «Лента.ру».

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14 июня 1995 года, Буденновск (Ставропольский край). С 13:00 в центральную районную больницу №2 бесконечным потоком идут пострадавшие с огнестрельными ранениями. Они рассказывают врачам, что попали под беспорядочный огонь, который на улицах города открыли десятки вооруженных мужчин.

«Им без разницы — дети, мужчины, женщины. Все равно», — говорит медикам оказавшаяся в больнице местная жительница Надежда Алехина.

В это время хирург Вера Чепурина экстренно оперирует тяжело раненого летчика из местного вертолетного полка. В какой-то момент боковым зрением она замечает толпу людей, которых гонят к больнице боевики.

Среди тех, кого захватили террористы, — старики, женщины и дети. Боевики, которые намерены идти до конца, гонят их в больницу с единственной целью — превратить пленников в живой щит от пуль федеральных сил.

***

К лету 1995 года в первой чеченской войне наметился перелом: федеральные силы укрепились в Грозном, захватили село Шатой — фактическую столицу самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) и начали масштабную зачистку горной части республики.

Кровопролитное противостояние длиной в шесть месяцев подходило к концу — и грозило обернуться для боевиков полным поражением. Понимая это, президент ЧРИ Джохар Дудаев дал добро на проведение теракта с захватом заложников.

«Борьба не закончена — она просто принимает новые формы», — объяснил он свое решение.

У чеченского села Аллерой в мае 1995 года 30-летний Шамиль Басаев (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), один из одиозных полевых командиров ЧРИ, после строгого отбора сформировал группу из 195 боевиков.

В нее в основном собрали иностранных наемников, в том числе 70 бойцов арабского террориста Хаттаба (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), около 20 женщин-снайперов из прибалтийских республик и 50 головорезов из так называемого «абхазского батальона», участниками которого были выходцы из всех стран бывшего СССР.

«Басаевцы были смертниками. Они не надеялись вернуться», — Владимир Ладный, в 1995 году — корреспондент «Комсомольской правды».

По одной из версий, изначальной целью террористов был аэропорт Минеральных Вод — в 1991 году Басаев уже угонял оттуда самолет в Турцию. На территории аэропорта боевики хотели захватить самолет и либо вернуться на нем на подконтрольную им территорию, либо же лететь в Москву для партизанской войны. Впрочем, этой версии противоречит сам маршрут банды Басаева, которая по пути к Буденновску проехала мимо трех аэропортов.

Позже террорист заявлял журналистам, что собирался доехать со своими боевиками до столицы.

«Мы хотели добраться до Москвы, там немножко повоевать и посмотреть, как российские власти будут бомбить Москву», — террорист Шамиль Басаев.

Как бы то ни было, 14 июня три военных грузовика «КамАЗ» с боевиками выдвинулись по трассе «Кавказ» через Дагестан в Ставрополье. Они были вооружены автоматическим оружием, пулеметами, гранатометами, реактивными пехотными огнеметами «Шмель», минами и взрывчаткой.

Впереди колонны следовал похищенный милицейский ВАЗ-2106. Сотрудникам правоохранительных органов, которые встречались на пути, боевики показывали поддельные удостоверения сотрудников милиции и заявляли, что якобы везут в Ростов-на-Дону тела военных.

Как именно говорить с силовиками, террористы знали благодаря одному из подельников, который в прошлом служил в милиции. А в случае проблем с проверяющими в ход шли взятки.

«Информация о возможном походе Басаева была, но сработали русский авось и предательство», — Сергей Степашин, в 1995 году — директор ФСБ России.

«Они стали обстреливать отдел»

Боевики преодолели 52 (по другим данным — 68) КПП и блокпоста. Однако у сотрудников ГАИ, дежуривших на посту под Буденновском, колонна вызвала серьезные подозрения. Впрочем, Шамиль Басаев выдвигал иную версию.

«Наша операция сорвалась из-за алчности и жадности гаишников. У нас просто не хватило денег заплатить этому посту», — террорист Шамиль Басаев.

Около 11:40 14 июня сотрудники ГАИ по рации доложили о странных грузовиках начальнику городского ОВД Николаю Ляшенко. Тот связался с сотрудниками ППС, находившимися у села Прасковея, где трасса «Кавказ» разветвляется по направлениям на Минеральные Воды и Буденновск — и дал команду досмотреть груз.

Террористы отказались показать милиционерам содержимое грузовиков, прикрывшись легендой о телах военнослужащих.

Однако они согласились проследовать в Буденновск для дальнейшего разбирательства. Когда колонна в сопровождении милицейских автомобилей двинулась по направлению к городу, Басаев дал приказ готовиться к бою.

Около 12:15 грузовики оказались рядом со зданием ОВД, на перекрестке Ставропольской и Интернациональной улиц. В тот момент, когда начальник ОВД Ляшенко собирался выйти на улицу, чтобы лично поучаствовать в досмотре колонны, из последнего грузовика выскочили двое боевиков, которые открыли шквальный огонь по замыкавшим машинам ГАИ.

«Я пистолет передернул, чтобы патрон уже был в патроннике, воткнул в кобуру. Начал выходить из кабинета — и тут стали строчить, человек 70, пулеметы были, ленты. Принялись обстреливать отдел», — Николай Ляшенко, в 1995 году — начальник ОВД Буденновска.

Террористы открыли по зданию ОВД шквальный огонь из автоматов и гранатометов — атака стала роковой для нескольких милиционеров, 11 их коллег получили серьезные ранения. Ответным огнем удалось ликвидировать шестерых нападавших — в итоге взять штурмом отдел подручным Шамиля Басаева не удалось.

А на помощь милиционерам поспешили поднятые по тревоге сотрудники ОМОН и ФСБ, а также бойцы внутренних войск МВД из казармы, находившейся в 500 метрах от здания ОВД.

Понимая, что подкрепление в пути, боевики подожгли отдел, разделились на группы и стали отступать вглубь города.

К тому моменту в их руках оказались первые заложники — сотрудники паспортного стола и случайные прохожие. При этом налетчики без раздумий расправлялись со всеми, кто пытался сопротивляться. Одним из первых они расстреляли старика, который не захотел бросить свой велосипед и идти с ними. Уличные расправы унесли более 100 жизней.

«Когда раздались первые выстрелы, мы были дома. Подумали, что учения, все-таки Буденновск — военный городок. Сын выскочил из дома, побежал узнать, что происходит. Мне рассказали потом: ему навстречу ехала машина, где сидел бородатый мужик и стрелял направо и налево. Вот и все. Множественные сквозные ранения», — Любовь Чумак, в 1995 году — жительница Буденновска.

«Это война»

Вскоре после начала атаки жителей Буденновска предупредили о ней по радио и призвали на всякий случай не пить воду из-под крана, которая может быть отравлена. В это время боевики один за другим атаковали местный узел связи, рынок, банковские отделения, медучилище и пожарную часть.

Они врывались в жилые дома, хватали людей и брали их в заложники, а у водителей на улицах отбирали машины. При этом лидер террористов Басаев не отставал от своих подручных.

«Бандит меня забрал в машину, где сидел еще один мужчина. Я спросила: "Что это?" А он мне: "Это война". Я тогда и подумать не могла, что это был сам Басаев», — Надежда Татова, пострадавшая при теракте в Буденновске.

Около 13:30, остановив «Жигули», бандиты увидели в салоне троих милиционеров и сразу же открыли огонь на поражение. Для двоих сотрудников милиции ранения стали летальными, а третий, несмотря на серьезные раны, чудом выжил. Добравшись до центра Буденновска и захватив здание администрации, боевики водрузили на нем флаг ЧРИ.

К тому моменту число их заложников достигло 600 человек.

«Террористы выводили людей на стоянку администрации, куда уже сгоняли горожан с рынка и улиц города. Сюда же они подогнали и бензовоз. Это были часы и дни ада», — Таисия Чумак, пострадавшая при теракте в Буденновске.

Всех пленников бандиты уложили на раскаленный асфальт вокруг бензовоза, угрожая подорвать его при попытке штурма и периодически стреляя в воздух. Около 15:00 заложников с площади погнали в сторону городской больницы. Туда шел поток раненых и спешили их взволнованные близкие, не подозревающие, что идут в ловушку.

На больничных койках оказались и несколько раненых военных летчиков из вертолетного полка под Буденновском — 32 бойца в момент захвата города безуспешно пытались дать бой боевикам.

«У нас на столе был наш летчик, мы его оперировали и тогда увидели, как по подъездной дороге к больнице идет толпа. Как в хронике Отечественной войны, когда пленных вели — вот так же и тут шли», — Вера Чепурина, в 1995 году — хирург районной больницы №2 Буденновска / цитата по РИА Новости.

«Нас ставили к стенке»

Внутри больницы террористы, по словам Басаева, устроили фильтрационный лагерь. Всех мужчин, которые гипотетически могли оказать сопротивление, отправили в подвал и столовую под усиленным контролем, а женщин и стариков оставили в холле первого этажа.

Всего в здании городской больницы оказались заперты около 450 сотрудников, 650 пациентов и несколько сотен приведенных из города людей.

Для устрашения боевики устроили показательную казнь, расправившись с шестью пленниками — участковым милиционером, военными летчиками и двумя вчерашними школьниками — Василием Свердликом и Антоном Калиновским.

Персонал больницы понял, что заложников в военной форме ожидает неизбежная расправа, и срочно стали переодевать их в больничные халаты, а в истории болезни пациентов — военных и милиционеров — вносить изменения, оформляя их как гражданских.

«Нас ставили к стенке, говорили, что расстреляют. Боевики стали требовать одежду военных, которую мы спрятали. Но мы никого не выдали», — Валентина Васильева, в 1995 году — врач районной больницы №2 в Буденновске.

Пока одни боевики расправлялись с заложниками, другие организовывали оборону, а третьи минировали здания больницы и кислородную станцию. Тем временем Басаев приказал пациентам звонить родственникам и передавать требования боевиков: прекратить боевые действия в Чечне и вывести оттуда федеральные силы.

На переговоры в Буденновск срочно прибыли чиновники из Москвы и Ставрополя.

В город стянули бронетехнику, сотрудников правоохранительных органов и силовых структур со всего региона — вплоть до морских пехотинцев. Первым на переговоры с боевиками отправился начальник ставропольского РУБОП Владимир Попов и несколько его оперативников.

Попову удалось уговорить террористов отпустить 20 заложников — наиболее тяжелых больных. В обмен Басаев потребовал провести в больнице пресс-конференцию. Ее обязательным условием полевой командир назвал присутствие журналистов с федеральных телеканалов.

Это требование передали в оперативный штаб, разместившийся в уцелевшей части здания ОВД. В штаб вошли срочно прилетевшие в Буденновск глава МВД Виктор Ерин, вице-премьер Николай Егоров и директор ФСБ Сергей Степашин.

«Все закончится кровью»

Одним из посредников между боевиками и оперативным штабом попытались сделать младшего брата Басаева Ширвани (семья Басаевых жила в селе Ведено, находившимся под контролем федеральных сил), которого привез в город командующий Объединенной группировкой федеральных сил на территории Чечни Анатолий Куликов.

Убедить родственника сдаться и отпустить заложников у Ширвани не получилось. Но он дал совет, как можно воздействовать на Шамиля. Ширвани предложил привезти в Буденновск всех оставшихся родственников Басаева и по одному расстреливать их перед окнами больницы — мол, на десятом брат, может, и отпустит заложников.

«Я говорю: "Ты что, идиот? Ты же понимаешь, что мы этого никогда не сделаем". Он говорит: "Ну тогда вы ничего и не сделаете, вы психологию нашу не знаете"», — Сергей Степашин, в 1995 году — директор ФСБ России.

В итоге в оперативном штабе решили согласиться на проведение пресс-конференции, однако ее организация затянулась, что стоило жизни шестерым заложникам. Не дождавшись журналистов к оговоренным 14:00 15 июня, боевики казнили пленников, одного из них схватили, когда он искал на улице своего сына.

Когда журналисты все-таки приехали, встречать их отправили хирурга Веру Чепурину и замглавврача Петра Костюченко.

Спустя некоторое время они привели группу из 20 человек: в их числе были представившиеся корреспондентами сотрудники ФСБ, которые отправились в больницу на разведку. Но тут по непонятным причинам с обеих сторон раздались выстрелы — одна из пуль попала в хирурга Чепурину.

«Пуля прошла через шею навылет. Счастье, что никакой крупной артерии не повредила, хотя кровотечение, конечно, было приличное», — Вера Чепурина, в 1995 году — хирург районной больницы №2 Буденновска / цитата по РИА Новости.

Пока коллеги оказывали помощь Чепуриной, в одном из помещений больницы началась телевизионная пресс-конференция, в ходе которой Басаев потребовал признать независимость Чечни, провести переговоры между Дудаевым и Ельциным, а также немедленно вывести из республики все федеральные войска.

Услышав от одного из корреспондентов, что министр Ерин заявил, что все закончится миром, Басаев с улыбкой произнес страшные слова: «Если Ерин сказал, что все закончится миром, значит, все закончится кровью». По итогам переговоров полевой командир согласился отпустить часть женщин и детей.

Неожиданную роль в переговорах сыграл известный в то время экстрасенс Анатолий Кашпировский. Он договорился с Басаевым об освобождении 45 человек, в том числе пяти беременных женщин. Во время встречи с экстрасенсом Басаев провел вторую пресс-конференцию, на которой рассказал, что расправился с 11 заложниками.

«У заложников сдавали нервы»

Дальнейшие переговоры зашли в тупик. Глава ставропольского РУБОП Попов предлагал лично ликвидировать Басаева и его ближайших подручных во время очередного визита в больницу, но в штабе его план не поддержали. А в ночь на 17 июня было решено начать штурм больничного здания.

В нем должны были участвовать все спецназовцы, оказавшиеся в Буденновске: бойцы ростовского СОБР и около 90 офицеров спецподразделений «Русь», «Вега» (ныне «Вымпел») и «Альфа».

«До Буденновска силовые структуры не сталкивались с таким масштабом теракта и с таким количеством заложников. Это было ново не только для нас, но и для всего мира», — Алексей Филатов, офицер спецподразделения «Альфа».

Времени на подготовку и слаживание у спецназа почти не было. Бойцы не имели четкого представления об устройстве главного корпуса больницы и о количестве противников, полагая, что их наберется не больше 30 человек. Многие опытные бойцы обоснованно считали штурм в такой ситуации самоубийством, но в штабе настояли на проведении операции.

Критическая ошибка была допущена еще до начала штурма: о нем заговорили на милицейской радиоволне, которую прослушивали террористы.

Окончательно ситуация стала ясна в тот момент, когда ранним утром 17 июня силовики стали прогревать бронетехнику.

К тому моменту многие пациенты и сотрудники больницы потеряли надежду на спасение и писали на руках свои имена и дату рождения, чтобы близким было проще их опознать. Некоторые покрывали такими надписями буквально все тело.

«У некоторых заложников сдавали нервы. Приходилось успокаивать: если бы мы этого не делали, их бы застрелили», — Евгений Ульшин, в 1995 году — заложник террористов в Буденновске.

К четырем часам утра в окнах больницы появились живые щиты из заложников. Они держали в руках самодельные флаги из простыней и умоляли не убивать их. На нижних этажах пленников привязали к окнам бинтами. Позади заложников прятались боевики, которые открыли огонь по спецназу, едва заметив его. Басаев стрелял по бойцам из гранатомета.

«Каждое окно превратилось в огневую точку. Такого огня я не видел в своей жизни — это был стальной ливень», — Алексей Филатов, офицер спецподразделения «Альфа».

При этом ночью накануне штурма одна из террористок-снайперш смогла вместе с оружием незаметно выбраться из блокированной больницы и занять позицию на телевизионном ретрансляторе в тылу спецназа. Когда начался штурм, она стреляла в спину атакующим, выбирая командиров, что добавило неразберихи в плохо подготовленную операцию. Потом ей удалось невредимой вернуться к террористам.

«Пуля снайпера попала ему в сердце»

Чтобы сохранить жизни заложникам, спецназ пошел на хитрость: один боец стрелял поверх головы заложника, заставляя его пригнуться, а второй бил в прятавшегося позади боевика. При этом некоторые из заложников, сохранившие присутствие духа, умудрялись помогать штурмующим.

По воспоминаниям снайпера Игоря Сенина, в одном из окон он увидел женщину, которая одной рукой махала белым флагом, а другой незаметно показывала, где находится прятавшийся за ней бандит. В итоге Сенин смог точным выстрелом ликвидировать боевика, даже не видя его в прицел.

Но сдаваться террористы не собирались: они продолжали вести шквальный огонь, не давая бойцам спецназа эвакуировать раненых товарищей. Прикрывая своих, летальное ранение получил майор Владимир Соловов.

«Полчаса он был на связи, и мы слышали по станции, что он доложил, что ему оторвало руку, что он перевязался, но пытается прикрывать своих ребят, которые тоже попали под обстрел. Потом пуля снайпера не попала ему в сердце», — Алексей Филатов, ветеран спецподразделения «Альфа». Из фильма «Громкое дело» / РЕН ТВ.

Ожесточенный бой длился около четырех часов, но взять больницу штурмом спецназ так и не смог. Заложников удалось вызволить лишь из неврологического и травматологического отделений.

Кроме Соловова, штурм стоил жизни еще двум офицерам «Альфы» — Дмитрию Рябинкину и Дмитрию Бурдяеву. Неудачная операция в общей сложности унесла жизни 30 человек, еще 70 получили ранения. После штурма в здании больницы начался пожар, но заложники сумели быстро его потушить.

«Если бы мы дошли до конца — взяли больницу, — мы бы потеряли процентов 70 своих бойцов. А заложников убили бы половину. Остальные были бы взорваны террористами, заминировавшими здание», — Алексей Филатов, ветеран спецподразделения «Альфа».

Несмотря на то что штурм оказался неудачным, он заставил Шамиля Басаева задуматься о дальнейших шагах. По словам одного из боевиков, изначально полевой командир собирался держать оборону больницы до того момента, пока федеральные войска не покинут территорию Чечни и не будет подписано соглашение о признании независимости ЧРИ.

Однако после штурма Басаев понял: его подручным надолго не хватит боеприпасов для того, чтобы просто удерживать здание.

«Натиск "Альфы" был таков, что Басаев дрогнул», — Геннадий Зайцев, создатель и первый командир спецподразделения «Альфа».

«Трупы лежали штабелями»

Чтобы эвакуировать раненых и забрать тела павших товарищей, бойцы спецназа открыли по больнице шквальный огонь. В этот момент боевики решили, что началась новая попытка штурма, и приготовились к худшему. Один из бандитов впал в панику и совершил суицид из страха, что его возьмут живым.

Но нового штурма не случилось. Тогда Басаев взял паузу, после которой отпустил часть заложников — тяжелобольных, беременных и женщин с маленькими детьми. Затем он отправил в оперативный штаб медиков с новым предложением.

Террорист предлагал отпустить всех женщин и детей, но лишь при отсутствии новых попыток штурма. Однако глава МВД Ерин отказался даже встречаться с врачами, настаивая на том, что все идет по плану.

К слову, президент России Борис Ельцин, зная о ситуации в Буденновске, улетел на саммит «Большой семерки» в Галифакс (Канада). Среди российских политиков такой поступок Ельцина вызвал весьма неоднозначную реакцию.

«Президенту надо не в Галифаксе сидеть в качестве "шестерки" в предбаннике у "семерки", а в Буденновске!» — Геннадий Зюганов, лидер фракции КПРФ.

В этой ситуации группе депутата Госдумы и правозащитника Сергея Ковалева удалось связаться с премьер-министром Виктором Черномырдиным — вторым человеком в стране. Черномырдин уполномочил Ковалева вести переговоры с боевиками и тот, наспех собрав команду, на свой страх и риск отправился в больницу.

«Страшная картина, которая предстала перед нами, не поддается описанию. Трупы лежали штабелями, коридоры и палаты выгорели. В одном из выжженных коридоров я видел прилипшие к потолку и стенам странные наросты, оказавшиеся человеческим мясом, разбросанным взрывом мины или снаряда», — Сергей Ковалев, депутат Госдумы и правозащитник.

Ковалев сумел убедить Басаева смягчить требования: теперь вместо немедленного вывода федеральных сил из Чечни полевой командир настаивал на прекращении огня. Около 15:00 17 июня бойцы спецназа «Русь» под прикрытием БМП и БТР предприняли новую попытку штурма больницы, обстреляв здание гранатами со слезоточивым газом.

Однако боевики использовали противогазы и сумели уничтожить бронетехнику, тем самым сорвав операцию.

Вскоре после этого неподалеку от больницы местные жители устроили стихийный митинг: они требовали прекратить огонь и отказаться от третьей попытки штурма. Тогда с Басаевым по телефону связался премьер-министр Черномырдин: он сообщил полевому командиру, что его требование о прекращении огня в Чечне будет удовлетворено.

В ответ Басаев отпустил новую группу заложников.

«В целях освобождения заложников, удерживаемых в городе Буденновске, правительство гарантирует немедленное прекращение боевых действий и бомбардировок на территории Чечни», — Виктор Черномырдин, в 1995 году — премьер-министр РФ.

«Единственное условие — сохранить жизни»

18 июня 1995 года 111 пациентов — раненых, тяжелобольных, стариков, женщин и детей — оказались на свободе. Взамен в больнице добровольно остались депутат Сергей Ковалев и его коллеги Виктор Курочкин и Юлий Рыбаков. Боевые действия в Чечне были остановлены в тот же день в 20:00.

По распоряжению премьер-министра Черномырдина утром 19 июня к больнице в Буденновске подогнали семь автобусов «Икарус» для переезда боевиков в Чечню, а также рефрижератор для вывоза 16 тел террористов.

«Российские власти готовы выделить боевикам транспорт, паспорта и наличные деньги, отпустить их на все четыре стороны. Единственное условие — сохранить жизни заложникам», — Андрей Черненко, в 1995 году — представитель оперативного штаба в Буденновске.

Одним из условий, выдвинутых Басаевым, было то, что переговорщики во главе с Сергеем Ковалевым будут сопровождать его до Чечни. В качестве прикрытия боевики забрали с собой 130 (по другим данным — 114) человек: пациентов, депутатов и сотрудников городской администрации, включая главу Буденновска Павла Коваленко.

Кроме того, 12 журналистов федеральных СМИ добровольно заменили собой заложников. При этом представители МВД России заставили их дать расписку:

«Согласен добровольно сопроводить группу Шамиля Басаева без предварительных условий и осознаю ответственность за принятое решение».

Басаев также потребовал, чтобы автобусами управляли добровольцы, а не предоставленные властями водители. Последним требованием Басаева стало возвращение ему флага ЧРИ, который в первый день атаки на Буденновск боевики водрузили на здание городской администрации.

После обеда 19 июня колонна из семи автобусов и рефрижератора в сопровождении машин ГАИ и вертолетов двинулась в путь, который по изначальному плану пролегал через Северную Осетию.

Однако против этого выступил президент республики Ахсарбек Галазов — он опасался, что колонна наткнется на засаду, что могло обернуться проблемами в регионе. На въезде в Северную Осетию встали вооруженные люди с плакатами «Не пустим террористов на нашу землю». Из-за этого маршрут колонны решили изменить.

«К вечеру того дня, когда мы должны были въехать в Осетию, один из вертолетов вылетел вперед, ударил ракетой по дороге, и колонна остановилась. Подлетел второй вертолет, небоевой, и сел. Из него вышел офицер, который передал Басаеву, что нам надо ехать через Дагестан», — Юлий Рыбаков, в 1995 году — депутат Госдумы РФ.

«Дорога в один конец»

В дагестанском городе Хасавюрт колонна сделала остановку, которая затянулась на пять часов. При этом, по воспоминаниям ветеранов спецслужб, у правоохранительных органов было несколько удачных моментов для того, чтобы взять штурмом автобусы с боевиками и заложниками.

Командир вертолетного полка Павел Родичев утверждал, что ему поступали требования уничтожить колонну с воздуха, а он в ответ запрашивал письменный приказ. Однако этот приказ так и не поступил: никто в командовании не рискнул брать на себя ответственность.

«Могли мы уничтожить террористов? Да, могли. Но при этом погибло бы еще около сотни заложников, которые находились с ними в автобусах», — Анатолий Куликов, в 1995 году — командующий Объединенной группировкой федеральных сил на территории Чечни

То, что колонну могут разбомбить по пути, допускал и Шамиль Басаев: перед выездом из Буденновска он сказал заложникам-журналистам, что для них это «дорога в один конец». Однако 21 июня боевики достигли чеченского села Зандак, где быстро растворились в толпе местных жителей.

Через некоторое время после этого автобусы с заложниками двинулись к ближайшему блокпосту, а оттуда выехали обратно в Буденновск. Страшный теракт, совершенный в городе, унес жизни 149 человек (в том числе 18 милиционеров, а также 17 военных и бойцов спецподразделений), 415 человек получили ранения.

В результате атаки боевиков были частично разрушены Дом детского творчества, здания городской больницы, городской администрации и многие другие, пострадало 161 строение, были сожжены и расстреляны 198 автомашин, не считая военной техники.

Общий ущерб превысил 95 миллиардов неденоминированных рублей.

В конце июня 1995 года директор ФСБ Сергей Степашин, глава МВД Виктор Ерин, вице-премьер Николай Егоров и глава Ставропольского края Евгений Кузнецов ушли в отставку. Кроме того, сменилось руководство краевой милиции и правоохранительных органов Буденновска.

«К началу апреля 1995 года Объединенная группировка освободила от боевиков равнинную часть республики, а к началу июня — большую часть горных районов. Если бы не басаевский теракт в Буденновске, завершение операции было бы вопросом нескольких недель», — Анатолий Куликов, в 1995 году — командующий Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне / цитата по изданию «Московский Комсомолец».

***

В последующие годы российские спецслужбы вычислили и ликвидировали 30 участников атаки на Буденновск. Среди них были лидеры боевиков — Асламбек Абдулхаджиев (Большой Асламбек), Асламбек Исмаилов (Маленький Асламбек) и Абусупьян Мовсаев (Абу), который на момент теракта был главой охраны Джохара Дудаева.

Шамиль Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево в Ингушетии — он был взорван вместе в грузовике с оружием и боеприпасами, который сопровождал.

Опознать останки Басаева удалось лишь через полгода посредством молекулярно-генетической экспертизы.

Около 20 боевиков удалось взять живыми — все они по решению суда отправились в колонии. Один из них, Магомед Таймасханов, в 2006 году получил 12 лет лишения свободы за то, что заставлял беременных женщин вставать в оконные проемы захваченной больницы в Буденновске, — суд признал это покушением на их жизни.

Одними из последних год назад были задержаны двое участников банды Шамиля Басаева — житель Хасавюртовского района Дагестана Казбек Анасов и уроженец Чечни Хамзат Зоев. Сегодня они дожидаются суда в СИЗО. Поиски остальных участников теракта в Буденновске продолжаются по сей день.

А в самом городе о страшных событиях 30-летней давности сегодня напоминает Аллея памяти на территории захваченной когда-то больницы. Там установлены обелиски в память о тех, чьи жизни унесла трагедия, и часть стены со следами от пуль в коридоре, где бандиты расстреливали заложников.