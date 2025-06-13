13 июня: какие праздники отмечают в России и в мире

Календарь на 13 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
13 июня во всем мире отмечают День божьих коровок. Свой день рождения празднует одно из важнейший изобретений человечества — швейная машинка. Этот день официально называют своим люди с белоснежной кожей и волосами — альбиносы. В России эта пятница — нерабочая по случаю Дня России, который отмечался накануне, 12 июня. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 13 июня
День божьих коровок
Этот неофициальный праздник возник в начале 2000-х по инициативе экологов и энтомологов в связи с сокращением популяции полезных насекомых. Сегодня эту дату отмечают энтузиасты и любители природы. Цель праздника — привлечь внимание к важности божьих коровок для экосистемы и поделиться знаниями о них. Во многих мировых культурах это насекомое издревле считалось вестником удачи, вдохновляло художников, ювелиров и дизайнеров.
День швейной машинки
13 июня 1790 года изобретатель Томас Сейнт запатентовал конструкцию первой швейной машинки. Несмотря на то что эта модель не получила распространения, в честь этого события в XX веке был был учрежден неофициальный праздник. Интересно, что прототип швейной машинки придумал еще в XV веке Леонардо да Винчи. Однако существовал он лишь на бумаге и никогда не был реализован.
Международный день распространения информации об альбинизме
Дата была учреждена ООН в 2014 году. Альбинизм — это генетическое заболевание, им нельзя заразится, но можно получить по наследству. Проявляется оно отсутствием или недостаточной степенью выработки красящего пигмента — меланина. В давние времена альбиносы нередко становились объектами преследования, и подобные практики в некоторых регионах мира не изжили себя по сей день. В таких африканских странах как Танзания, Малави, Мозамбик до сих пор распространены поверья, что амулеты из органов альбиносов якобы приносят удачу и лечат болезни, а их волосы или кожа используются в «магических» ритуалах. Международный день распространения информации об альбинизме, учрежденный ООН в 2014 году призван, в том числе, развенчивать подобные мифы.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 июня в других странах
День кухонного недотепы — США. Этот забавный праздник отмечают те, кто хоть раз ронял на пол посуду с едой, приправлял мясо сахаром вместо соли, сжигал в духовке курицу до углей или резал пальцы ножом. Отмечать его лучше не на кухне.
День венгерских изобретателей — Венгрия. Поводом для учреждения праздника стало 20-летие Венгерской ассоциации изобретателей. Дату выбрали не случайно: 13 июня 1941 года первый венгерский лауреат Нобелевской премии, биохимик Альберт Сент-Дьердьи объявил о своем изобретении — технологии промышленного синтеза витамина С.
День писателя — Аргентина. 13 июня 1874 года родился один из наиболее известных аргентинских писателей ХХ века — Леопольдо Лугонес. Он стал основателем и первым президентом Аргентинского общества писателей. Дата праздника учреждена в его честь.
Религиозные праздники 13 июня
День святого апостола Ерма
Святой апостол Ерм принадлежит к числу 70 апостолов, избранных Христом, помимо ближайших 12 учеников, и посланных им на проповедь . Он известен и почитается как просветитель Далмации (территория современной Хорватии). На протяжении всей своей жизни он смело проповедовал христианство, боролся с язычеством, исцелял больных и помогал страждущим.
День памяти святого Антония
13 июня Католическая церковь вспоминает святого Антония — одного из самых почитаемых святых у западных христиан. Известно, что Антоний родился в Лиссабоне около 1195 года в состоятельной, знатной семье. Юноше исполнилось 15, когда он поступил в монастырь и получил фундаментальное библейское образование. Он принял решение полностью посвятить себя Богу и был рукоположен во священники. Святой Антоний прославился своим красноречием. Он много проповедовал в Европе, был образцом доброты и святости. Еще при жизни он прославился многими чудесами.
Народные праздники и приметы 13 июня
Еремей Распрягальник
Этот день был тесно связан в народе с памятью святого Ерма — апостола от семидесяти. На Еремея Распрягальника было положено заканчивать сев и распрягать лошадей. А еще крестьяне верили, что в этот день в полях можно встретить духа Полевика — в образе маленького мужичка с бородой из колосьев. Считалось, что его нужно обходить стороной, чтобы своими нелюдимыми повадками дух не навредил крестьянам.
Приметы
- Кукушка громко и много кукует — к хорошему урожаю.
- Если ночь была теплой — овощи уродятся щедро.
- Туманное утро — к обильному урожаю грибов.
- Пауки активно плетут паутину — день будет погожим.
- Если погода на Еремея Распрягальника дождливая — зима будет суровой.
Какие исторические события произошли 13 июня
- 1782 год — в Швейцарии в последний раз казнили человека за колдовство, Анна Гельди вошла в историю как «последняя ведьма Европы».
- 1860 год — учрежден Государственный банк России.
- 1944 год — нацистская Германия впервые применила крылатые ракеты «Фау-1», бомбардировке подверглась Великобритания.
- 1949 год — роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» признан в США Книгой года.
- 1961 год — Юрий Гагарин заложил камень в фундамент музея космонавтики в Калуге — первого в мире.
- 2000 год — лидеры Северной и Южной Кореи впервые встретились после разделения полуострова на два государства.
Дни рождения и юбилеи 13 июня
- В 1773 году родился Томас Юнг — английский физик, один из авторов волновой теории света.
- В 1831 году родился Джеймс Клерк Максвелл — шотландский физик, разработчик теории электромагнитного поля.
- В 1928 году родился Джон Форбс Нэш — американский экономист, автор теории игр, лауреат Нобелевской премии.
- В 1946 году родился Игорь Старыгин — актер, Арамис из советского фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».
Кто отмечает дни рождения
- 82 года исполняется Малкольму Макдауэллу — британскому актеру («Заводной апельсин», «Калигула», «Звездный путь: Поколения»).
- 76 лет исполняется Виктору Бондаренко — советскому футболисту, бывшему главному тренеру московского «Динамо».
- 74 года исполняется Стеллану Скарсгард — шведскому актеру («Догвилль», «Меланхолия», «Мстители», «Дюна»).
- 67 лет исполняется Сергею Маковецкому — советскому и российскому актеру («Брат 2», «Жмурки», «12»), народному артисту РФ.
- 59 лет исполняется Григорию Перельману — российскому ученому-математику, доказавшему гипотезу Пуанкаре.
- 49 лет исполняется Дане Борисовой — российской телеведущей.
- 44 года исполняется Крису Эвансу — американскому актеру («Достать ножи», «Дэдпул и Росомаха»).
- 39 лет исполняется сестрам-близнецам Мэри-Кейт и Эшли Олсен — американским актрисам.