«Воспитание» жены по «Домострою»: как это правильно делать

Положение женщин в русском обществе было не всегда одинаковым. Так, этнографы утверждают, что в языческий период представительницы прекрасного пола наделялись чуть ли не равнозначными с мужчинами правами. Но всё изменилось с принятием христианства, а примерно в XV-XVI веках даже появилось специальное руководство – «Домострой». Неизвестные авторы составили свод правил для того, чтобы мужья могли наказывать своих жён «правильно».

© РИА Новости

То, что «Домострой» прописал

В документе «Домострой», созданном в Новгороде, делу «воспитания жены» посвящена не одна глава. Анонимный советчик утверждает, что жена просто нуждается в физическом воздействии, но от нанесений серьёзных увечий предостерегает. «Домострой» не рекомендует бить женщину по глазам, ушам и другим важным частям тела, чтобы не сделать супругу калекой; запрещает использовать в «воспитательных целях» тяжёлые предметы. Кстати, «домостроевцы» предлагали аналогичные методы применять к детям и слугам. Также не следовало ждать, пока кто-то из «целевой аудитории» оступится, ведь «профилактическое воздействие» никто не отменял.

С годами в обществе утвердился стереотип «бьёт – значит любит». Например, дамы, которые выходили замуж за иностранцев, чуть ли не на генетическом уровне ожидали «сеансов» рукоприкладства. Если же супруг в течение долгого времени не поднимал руку на законную жену, то та даже расстраивалась – мол, разлюбил благоверный.

Дурной пример заразителен

Некоторые женщины и сегодня уверены, что подобное отношение является нормой. Этим и можно объяснить ужасающие статистические данные – ежегодно от рук своих мужей гибнет более 10 тысяч россиянок.

Психологи же уверяют, что насилие – это лишь насилие, а никакое не проявление любви. При этом жертвами становятся и дети, которые становятся регулярными свидетелями издевательств отца (отчима) над матерью. Особенно опасны такие отношения между родителями для девочек. Они перенимают манеру поведения матери и вырастают уже сложившимися «грушами для битья». Считывают поведение родителя-агрессора и мальчики. Это не 100%-я закономерность, но очень часто юноши, выросшие в обстановке жестокости и насилия, во взрослой жизни становятся маньяками-убийцами. Так что едва ли таких чад можно считать «плодами любви».