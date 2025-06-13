Какие приметы связаны с появлением божьих коровок

13 июня во многих странах отмечают неофициальный, но интересный праздник — День божьих коровок. Это насекомое почиталось и почитается в разных культурах мира.Для кого-то эти насекомые — небесные посланники, связывающие мир с Богом, для кого-то — звено между мирами живых и мертвых, ну а кто-то надеется, что они принесут хлеба «черного и белого, только не горелого». Какие поверья связаны с божьими коровками, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, появление этих насекомых осенью — не только знак перемены погодных условий и приближающихся холодов, но и хорошая примета.

«Их стремление попасть в дом человека означает благополучие и позитив, а может быть, даже рождение детей или свадьбу в тех домах, где этого ждут», — рассказала экстрасенс.

Для пожилых людей появление божьей коровки может сулить улучшение самочувствия или выздоровление. Что касается самих насекомых, то их появление объясняется реакцией природы на изменения погодных условий.

«Это говорит о том, что приближаются холода и осень вступает в свои первые заморозки. Также нашествие божьих коровок может означать климатические изменения», — отметила Миронова.

Астролог, энергопрактик Ирина Березовская добавила, что появление божьих коровок сулит удачу.