Коррупция на Руси: при каком русском правителе она появилась

На Западе уверены, что склонность к воровству – национальная черта русских. Именно поэтому, утверждают заокеанские аналитики, борьба в России с коррупцией – дело неблагодарное, обречённое на провал. Правда, такое явление как взяточничество в нашей стране существовало не всегда. Так при каком же царе оно появилось?

© РИА Новости

Под честное слово

В древнерусских литературных памятниках, которые смогли изучить современные специалисты, про воровство нет никаких упоминаний. В языческие времена славянам экономический урон наносили исключительно вражеские набеги. С принятием христианства на Руси ситуация не изменилась, так как широкое распространение получила заповедь «не кради».

Но великому князю Ярославу Мудрому религиозной нормы для регулирования общественных отношений показалось недостаточно, а поэтому он утвердил свод законов «Русская правда». В нём были упомянуты деяния, подлежащие наказанию. Но даже в начале прошлого тысячелетия речь о повальном воровстве всё равно не велась.

Так, миссионер римско-католической церкви, немецкий епископ Оттон Бамберский, побывавший на Руси в 1124-1127 годах, отмечал – русские не запирают своих сундуков и ящиков, а «деньги и разные драгоценности они содержат в покрытых чанах и бочках».

Положительные отзывы получали и новгородские купцы. Их честность даже описал писатель Сергей Аксаков в сказке «Аленький цветочек». Сюжет произведения строится на том, что дочь купца, стараясь спасти профессиональную репутацию родителя, по своей воле отправляется в лапы чудовища. При этом ничего фантастического Аксаков не описал. В XIX веке такой поступок воспринимался как само собой разумеющееся.

Не подмажешь – не поедешь

Первые упоминания о лукавстве и стяжательстве русских относятся к периоду правления Иоанна Грозного. Иностранные послы, которые посещали государство в этот период, обращали внимание на любовь московских дьяков и писарей к подношениям.

«‎В XVI веке происходит стремительное развитие новой модели централизованного государственного управления в России. – уточнил эксклюзивно для "Русской Семерки" заместитель директора Гуманитарно-прикладного института, кандидат исторических наук, доцент кафедры Рекламы, связей с общественности и лингвистики Национального исследовательского университета "МЭИ" Александр Веселов, – Эпоха Ивана IV стала апогеем этого процесса. Данная модель сохраняла свои ключевые элементы до начала ХХ столетия. Вполне закономерным явилось, что "лихоимство" и "мздоимство" закрепились в новых реалиях в силу усложнения социально-политической и экономической структуры общества».

Далее ситуация только ухудшалась. Во времена Петра I взяточничество приобрело огромный масштаб. Так, деятельность сибирского губернатора князя Матвея Гагарина нанесла урон казне в полмиллиона рублей, а князь Григорий Волконский сумел сколотить приличное состояние при строительстве Тульского оружейного завода.

Коррупционером прослыл и ближайший сподвижник Петра Великого князь Александр Меншиков. У него конфисковали четырнадцать миллионов рублей ассигнациями, пять миллионов рублей золотом, девять миллионов рублей в голландских и английских банках, тогда как весь бюджет Российской империи на тот момент не превышал пятнадцати миллионов рублей.